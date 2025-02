El “Napoleón” del marketing de Renault apuesta por Mendoza y Colapinto para reconquistar Argentina

La evolución del mercado automotor y la feroz competencia hace que compañías centenarias estén todo el tiempo buscando la manera de conquistar al consumidor. Nuevos modelos, nuevas tecnologías y precios suelen ser los más visibles y comunes en esa industria, pero desde hace cuatro, la francesa Renault decidió ir mucho más allá con una “Renaulution” en la búsqueda de ser una marca más poderosa.

Y el “Napoleón” de esa revolución francesa es Arnaud Belloni, VP de Marketing Global de Renault, quien justamente desde su área lideró profundos cambios que hoy están siendo tangibles para los consumidores. En el caso de Argentina, dos bastiones de su batalla por reconquistar al consumidor local son la figura de Franco Colapinto, que será el nuevo embajador de la marca y también de la escudería Alpine en Latinoamérica, y Mendoza, donde se instaló el primer RNLT del país, un nuevo concepto de concesionarios.

En su paso por Mendoza, Arnaud Belloni brindó una entrevista a MDZ Online donde habló de todo este nuevo concepto de marketing, la particular elección de la provincia para el concepto de RNLT, y la implementación de la tecnología E-Tech para sus nuevos autos, entre otros temas.

Arnaud Belloni pasó por Mendoza para conocer el único RNLT del país hasta el momento. Foto: Renault Argentina

-¿Cómo se da la “Renaulution”?

- Empezó hace cuatro años. En ese momento Renault estaba en una situación muy pobre. Decidimos evaluar todos los parámetros que hacen que la marca sea más poderosa. Cambiamos todo el plan del producto, trabajamos en el logo, en la arquitectura de ventas. Hemos cambiado completamente el marketing. Y esto lo hicimos muy rápidamente para todos.

La Renaulution se basa en unas cuantas ideas. La primera, Renault es conocida por sus coches pequeños, segmentos A y B. Pero vamos a cambiar a los segmentos C, D y E, y vamos a mantener los A y B. Por eso lanzamos, por ejemplo, los Arkana o el futuro Koleos. Por eso lanzamos Mégane. Pero también nos quedamos en los segmentos A y B, o B+ y tenemos el nuevo Cargo. Es la primera parte. En Europa hemos lanzado muchos coches en los segmentos C y D: Mégane, Scénic, Arkana, Austral, Espace, Rafale… muchos coches. Aquí en América Latina ocurre un poco más tarde, pero ocurre.

En segundo lugar, es una revolución de motores. De hecho, siempre hemos sido pioneros en la electrificación. En este caso claramente hemos creado una E-Tech, Tecnología Eléctrica, que ya está disponible aquí. Esto significa dos cosas. Lo primero, la electrificación. También significa híbrido completo. Esta tecnología es realmente poderosa. De hecho, ahora tenemos dos líneas paralelas. Con híbridos completos tenemos Clio, Captur, Symbioz, Arkana, Austral, Espace, Rafale y el futuro Koleos. Tenemos una segunda fila, totalmente híbrida: R5, R4, Mégane, Scenic, Kangoo y Kwid.

La Renaulution también significa una revolución en la forma en que imaginamos el marketing, el comercio minorista. Por ejemplo este RNLT es de primera clase. Y es exactamente la respuesta concreta y material de la Renaulution. Si crees que estar en un concesionario o un showroom debe ser más experimentado que en un sitio web, cuando miras esto, queres entrar, genera curiosidad. Es una experiencia. Es realmente asombroso. El objetivo principal de la Renaulution era crear valor, cambiar del volumen al valor. Cuando hacemos esto la gente nos respeta, a los clientes les gusta. Para Belloni existen muchos puntos en común entre Francia y Mendoza. Foto: Renault Argentina

-¿Por qué eligieron la provincia de Mendoza para instalar el primer RNLT de Argentina?

-En este momento, tenemos 33 RNLT en el mundo en lugares como París, Berlín, Milán, Madrid, Bruselas, Corea del Norte. Y llegamos a Mendoza porque en Roland-Garros donde conocí a Joaquín Rodríguez (NdR: es Gerente General de Mediterráneo, concesionario Renault en Mendoza). No lo recuerdo bien, pero creo que me dijo que quería hacer un RNLT en la provincia y le dije que le ayudaría a elaborar los planos en París y que vendría a visitar el RNLT de Mendoza. Y acá estoy, él cumplió su promesas y yo cumplí mi promesa -risas-.

La respuesta de por qué llegamos a Mendoza es porque Joaquín lo decidió. Esta es la primera vez que vengo a Mendoza y ahora me doy cuenta de que fue una muy buena idea hacer. Porque Mendoza tiene mucho en común con Francia. Bodegas, montaña, cultura... Creo que el estilo de vida es el mismo, es por supuesto muy argentino, muy único en el mundo y difícil de comparar con ciertas regiones de Francia, pero veo muchos puntos en común entre Francia y Mendoza. No me sorprende que un hombre muy amable haya decidido hacerlo aquí. Y estoy muy orgulloso.

-¿Habrá más en Argentina?

-Sí, habrá dos más este año en la Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Si hacen tres será el mercado más grande, porque en Corea también hay tres. Tienen que hacer cuatro para ganar -risas-.

-Mencionó Roland-Garros y la marca también está asociada a Alpin. ¿Cuál es la relación de Renault y con el deporte? ¿Por qué le dan tanta importancia?

-Lo que intentas hacer cuando comercializas una marca es tocar el alma de las personas. Y con Roland-Garros o Colapinto, es fácil (NdR: Franco Colapinto será embajador de Renault y de Alpine en Latinoamérica). Colapinto es como Lionel Messi, pero muy joven. O como Kylian Mbappé. El potencial del amor es enorme. Franco Colapinto es como un cuchillo emocional para tocar el alma de las personas. Colaboraremos con Franco Colapinto en un lanzamiento de nivel del equipamiento Esprit Alpine en Renault. Estamos preparando un fantástico anuncio de televisión, va a ser hermoso.

Y Roland-Garros es un poco la misma historia, pero está más ligada a la Renaulution. Te dije que la Renaulution se hizo para crear valor, y la gente que vio Roland-Garros dentro del estadio o por televisión no eran compradores de Renault. Y lo que hemos hecho con el nuevo rango de Renault es que estos coches les gusten. Pero ellos no esperaron a mirarlo, a tocarlo, a verlo, a guiarlo, porque Renault no estaba cerca de ellos. Por eso decidimos asociarnos con Roland-Garros, porque ahora los consumidores, a través de Roland-Garros, dicen: "Renault es parte de la familia". Y ahora están comprando Renault. Es un poco maquiavelismo.

-¿Qué diferencias ven entre el consumidor europeo y el latinoamericano de Renault?

-No creo que haya muchas diferencias, sobre todo para Argentina, porque Renault está acá desde hace 70 años y está en Francia desde el principio, desde hace 125 años. Honestamente, estuvimos manejando por Mendoza toda la tarde y veíamos Renault por todos lados, incluso los más viejos, que no están en París. Es muy interesante. Creo que la gente aquí conoce Renault. Creo que les gusta la marca, pero quieren que Renault esté a la altura. Quieren que Renault sea un coche de primera categoría. Mi objetivo, el objetivo de la gente de París, es permitir que los argentinos puedan conducir la última generación de Renault.

¿Por qué digo esto? Porque creo que no hay diferencia entre la gente de París y la de Mendoza o Buenos Aires. Cuando te veo, pienso que podés estar en París, en Barcelona, en Nueva York, o en cualquier lugar. No veo ninguna diferencia, por eso es importante para nosotros revisar nuestro plan de productos y ofrecerte los mejores coches Renault. Por eso tenemos un Mégane aquí, es un coche de primera categoría. Si vas a París, lo ves en la calle. Foto: Renault Argentina

-Ustedes han hecho una gran apuesta por la tecnología E-Tech, pero ¿cuál es el nivel de adopción en el público, sobre todo en Argentina?

- No creo que la gente pueda pasar directamente a los coches eléctricos de primera categoría. Tiene sentido porque es técnico. Primero, el precio. Después, la infraestructura. No hay ningún conector de carga en la calle. En el momento en que el gobierno argentino diga que hay conector, la gente comprará autos eléctricos. Porque para usar este tipo de autos necesitas infraestructura. Esto es una parte de la respuesta.

La segunda parte de la respuesta es sobre nosotros mismos. Renault lanzará coches de alta gama eléctricos, de primera categoría. Todo es un poco secreto ahora, pero con seguridad vamos a tener Arkana, un nuevo Koleos y un modelo más. Entonces, al menos tres autos llegarán muy pronto a Argentina, autos de primer nivel.

- Ya empezaron con un nuevo logo, un nuevo estilo de concesionarios y otras renovaciones, ¿cuál es el próximo objetivo de su plan de cambio?

-El logo, como se puede ver, juega un papel importante en el cambio. Es imposible cambiar el logotipo en el concesionario si los coches en la sala de exposición no tienen el nuevo logotipo. La buena noticia es que ya han llegado los coches nuevos, por lo que es un buen momento para que los concesionarios actualicen el logotipo del concesionario. Pero una marca no es sólo un logotipo. Una marca es una experiencia. Así que probablemente tendrán que renovar su sala de exposición y creo que este (RNLT) es el punto de referencia. Si ves a una sala de exposición muy antigua, que probablemente exista en Buenos Aires, no lo sé muy bien, y tenés una alterativa como esta de Mendoza, ¿dónde preferirías comprar el coche? La respuesta definitivamente sería aquí, por eso creo que el próximo paso es que se renueven todos los showrooms.