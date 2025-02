Mercado de capitales: 2024 registró el récord de emisiones en deuda corporativa de los últimos 10 años,

PwC Argentina presentó su informe mensual sobre el mercado de capitales N°41, donde destacó que 2024 se consolidó como el año con el mayor monto y volumen de emisiones en el mercado de deuda corporativa en los últimos 10 años, superando los US$ 13.200 millones (medidos al CCL), entre Obligaciones Negociables (ON) y Fideicomisos Financieros (FF).

En lo que respecta a diciembre, el mercado captó un total de $474.396 millones, US$ 1.225 millones y 45 millones en UVA (equivalente a un total de 1.750 millones de dólares CCL), vía 56 emisiones (18 de FF y 38 de ON), ubicándose entre los meses de mayor actividad del año en términos de montos nominales y volumen de colocaciones.

El volumen mensual de emisiones de fideicomisos financieros fue el más alto del año con 18 licitaciones, de las cuales 17 fueron denominadas en pesos y 1 en UVA, registrando un importe total de $309.426 millones (aumento nominal del 224% versus el mes anterior).

El informe indica que, durante el último mes del año, el BCRA recortó la tasa de política monetaria (TPM), llevándola del 35% al 32% (TNA), lo cual influyó directamente en las tasas de colocación en pesos de los FF que mostraron una reducción mensual mayor a los 400pbs y se ubicaron en un promedio de 39,8%.

En el caso de las ON, en diciembre se registró un incremento del 29% en montos nominales y un 15% en volumen respecto al mes previo. La mayor contribución a dicho aumento vino de las emisiones en dólares Hard. Por el contrario, se registró una sola emisión denominada en US$ Linked por US$ 100.000, lo que representa el volumen y valor más bajos de todo 2024 –el segmento US$ Linked ha perdido tracción en el mercado de capitales, impulsado en parte por el anuncio del gobierno de disminución del crawling peg del 2% al 1% mensual.

Tanto el segmento pesos como el US$ Hard cerraron el año con fuerte actividad. El primero impulsado en gran medida por tasas de interés aún en niveles relativamente altos comparadas con la inflación proyectada. Y el segundo creció fuertemente por la liquidez proveniente del blanqueo de capitales, sumado a la caída de tasas que incentivó la oferta.

El informe de PwC Argentina destaca que el monto de emisiones de ON y FF de 2024 no sólo fue el más alto, al menos desde 2015, sino que presentó un aumento del 167% (medido al CCL) comparado contra el año anterior. En este sentido, acontecimientos como el blanqueo de capitales, el RIGI, la compresión del riesgo país, la menor brecha cambiaria, la baja de tasas, entre otros, fueron algunos de los principales catalizadores del alto nivel de colocaciones que se registró durante el año.

En el evolutivo anual, si lo vemos por moneda, el de mayor crecimiento fueron las emisiones en US$ Hard, que en 2024 presentaron un incremento del +613% interanual. Como contracara, las colocaciones en US$ Linked experimentaron una disminución del -40% en comparación a 2023. Medido por instrumento, la preferencia de los inversores está yendo claramente hacia las ON, mientras que los Fideicomisos Financieros han perdido volumen en los últimos años.

Es importante destacar también que el 2024 fue un año récord para el financiamiento pyme, con 111 emisiones registradas. Este es un dato positivo porque la economía y las empresas necesitan crédito para crecer.

El informe comenta sobre las recientes situaciones de default de deuda que ocurrieron en el mercado, principalmente en el segmento de Pagaré Bursátil, entre otros. En una economía en proceso de cambios/transición y apertura, los efectos se sienten de forma distinta en cada sector, y naturalmente pueden ocurrir casos en que empresas deban reestructurar sus pasivos.

Esto debería llevar a que haya una preferencia de los inversores por instrumentos más estructurados y se haga más foco en el análisis de la empresa y su calificación – los emisores deberán ser más proactivos al momento de salir al mercado y explicar su caso de negocios. Juan Tripier

* Juan Tripier, director de la práctica de Deals de PwC Argentina.