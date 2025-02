Nissan también redujo los precios: cuánto los bajó y a qué modelos beneficia

Más automotrices se suman a la baja de precios de los modelos beneficiados por la quita del Impuesto Interno. Después de Ford, BAIC y Toyota, ahora Nissan envió este sábado la nueva lista de precios a concesionarias con rebaja de 9% a 16% en los modelos afectados por el tributo.

En el caso de la X-Trail, pasó de $74.959.400 a $62.500.000, un 16% abajo. La misma rebaja tiene la X-Trail E-Power que costaba $89.189.400 en enero y en febrero vale $74.900.000. En el caso del eléctrico Leaf, la baja es de 9%. El precio pasó de $80.811.100 a 74.900.000.

Por su parte, toda la gama d pickup Frontier mantiene el mismo precio de enero.

El segmento de las pickups, en general, está siendo condicionado por la rebajas de algunos SUV importados o nacionales, como la SW4 de Toyota.

Hay que recordar que las pickups no pagan este impuesto por lo que no tienen ningún beneficio, pero como Toyota bajó los precios de las versiones más equipadas de Hilux, Nissan decidió no trasladar a precios la inflación mensual.

En cuanto al resto de la gama, que tampoco estaba alcanzada por el impuestos (Versa, Sentra y Kicks), la suba es de 1.5%.

Cómo fueron las rebajas de Toyota

El viernes Toyota redujo los precios, entre 3% y 17%, de los modelos beneficiados con la quita impositiva, pero también hará un descuento en las versiones tope de gama de la pickup Hilux, que –como todas las pickups – estaba exenta.

Esto se debe a que al reducir el precio del SUV SW4, el valor se superponía sobre la pickup. Para los modelos alcanzados por la segunda escala, el Crown y la Land Cruiser 300, la baja es de 17%. Ambos modelos tienen la lista de precios en dólares.

Para los que pagaban la primera escala (GR 86 y RAV 4), la baja es de 15%. En el caso de la SW4, reduce su precio al público 12,5%.

Los modelos que no estaban afectados por Internos, como Yaris, Corolla, Corolla Cross y Hiace, suben 2,3%, acompañando la inflación. Mientras que la Hilux –que tampoco paga el impuesto– hay distintas políticas comerciales. Las versiones GR y SRX, bajan 3% y 5% respectivamente. Las versiones que están en el medio, no tienen aumento, mientras que las de entrada de gama suber entre 0,8% y 1%.

El caso de Ford

Tras el anuncio del Gobierno, Ford fue la primera automotriz que anunció una baja en el precio de algunos de sus modelos importados. La marca del óvalo publicó su nueva lista oficial con rebajas que van de 8% a 18%.

Por ejemplo, los modelos Kuga híbrida y Bronco Sport, que estaban alcanzados por la primera escala, bajan 15,5%.

El Mustang V8, alcanzado con la segunda escala, baja 18%. El mismo caso es para la Bronco V6 que reduce su precio 12%. En tanto, el Mustang Mach-E baja 8%.

La Territory, que no estaba alcanzada por el impuesto (mal llamado) al "lujo" no tendrá aumento este mes. Queda en $43.093.600. Es una decisión de la compañía de acompañar la medida oficial.

En tanto, en el rubro de las pickups (que están exentas del impuesto) los modelos Ranger y Maverick aumentan sólo 2%.

La automotriz, por otra parte, decidió compensar a su red de concesionarias por los vehículos comprados a un precio más alto y que ahora reducen su valor por la quita impositiva.