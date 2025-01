Buena noticia para el vino: las exportaciones crecieron 5,6% en 2024

Las cifras anuales de las exportaciones se presentan como una buena noticia para el sector vitivinícola. Después de tres años consecutivos de caídas en términos de volumen (2021, 2022 y 2023), el 2025 mostró un incremento de 5,6% frente a los registros del año anterior. Esto se traduce en 11,1 millones de litros de vino argentino que se vendieron en el exterior. La contracara, más allá de que el valor FOB también cerró con crecimiento, es que el precio promedio cayó 1,5%.

Estas cifras fueron publicadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En el informe correspondiente al mes de diciembre se marca un incremento de 5,5% interanual en el total de vino exportado, producto de una suba de 1,9% en los fraccionados y de 14,5% en el granel. Esto llevó a que el acumulado de los 12 meses de 2024 promediara un 5,6%.

Asimismo, el mosto concentrado también mostró un gran avance en diciembre, con un registro de 71,5% más que en el mismo mes de 2023. Asimismo, el acumulado del 2024 para la categoría cerró con un crecimiento interanual de 103,4%.

El año del vino argentino en números

El acumulado entre enero y diciembre de 2024 dejó un total de 207,6 millones de litros de vino, 11,1 millones más que en 2023, lo que se traduce en un crecimiento de 5,6%. De ese total, 155,6 millones (75%) corresponden a vinos fraccionados (+3,2%) y 52 millones (25%) son vinos a granel (+13,6%).

El incremento de 3,2% que dejó este periodo para el vino fraccionado está acompañado con un saldo positivo en todas las categorías: los sin mención varietal tuvieron una suba de 18,2%, los varietales crecieron 1,2% (son el 86,7% del total), los espumosos concretaron un 20,8% de exportaciones, mientras que otros vinos (especiales y gasificado) cerró con un incremento de 30%.

En lo que al granel respecta, la suba promedio que dejó el año pasado de 13,5% es producto de un aumento de 46,3% de los vinos sin mención varietal y del 10,2% de los varietales.

En cuanto a los valores, el 2024 dejó un total de US$ 713,5 millones FOB, lo que marca un crecimiento de 4% respecto al año anterior. Durante el año pasado, el vino a granel generó exportaciones por US$ 661,7 millones FOB, mientras que el granel aportó US$ 51,7 millones FOB.

El dato negativo podríamos señalar en el precio promedio del vino total, ya que en el acumulado enero-diciembre fue de 3,44 dólares/litro (-1,5%), llegando el fraccionado a 4,25 dólares/litro (+0,2%) y el granel a 1 dólar/litro (-0,9%). Sin embargo, lo positivo es que en el período enero-diciembre aumentó el precio medio de los vinos varietales, espumosos y otros vinos.

Respecto a las exportaciones de mosto concentrado, en todo el 2024 se llegó a 82.499 toneladas, un 103,4% más en volumen y un 73,6% más de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior, US$ 131,2 millones FOB. El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año promedió US$ 1.591,3 por tonelada y en diciembre se comercializó a un precio promedio de US$ 1.537,2 por tonelada. Los números de las exportaciones argentinas. Cuadro: INV

Un crecimiento lejos de los récords históricos

Más allá de que los números que dejó el 2024 se presentan como positivos, por el crecimiento tanto en volumen como en valor, los registros se encuentran todavía muy alejados de los históricos de comienzo de la década.

La mayor cantidad de litros de vinos exportados por el país la encontramos en 2020, cuando Argentina vendió en el exterior 394,8 millones de litros, casi el doble de lo que se dio el año pasado. En tanto, si hablamos de valores FOB, el récord se dio para el año 2021, cuando las bodegas argentinas facturaron US$ 817 millones, una cifra superior a los US$ 713 millones de 2024.