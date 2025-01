Atención compradores: cuál es la tienda francesa que podría llegar a la Argentina

No es ninguna novedad el augurio de los especialistas que señalan al 2025 como el posible año de la recuperación de la actividad económica nacional, aunque el ingreso de importaciones enciende las alertas dentro del sector industrial. Una posible señal de los tiempos que se viven puede ser la llegada de la tienda francesa Decathlon.

Según se dejó trascender, representantes de la marca internacional de ropa deportiva habrían iniciado negociaciones con los shoppings argentinos para su instalación en el país de varias sucursales; en principio se estima que podrían ser entre 20 y 30 tiendas, lo que podría implicar una fuente importante de generación de empleo.

Esta compañía europea fundada en 1976 logró expandirse y tener presencia en 50 países con más de 1.300 negocios comerciales. La diversidad de marcas que ofrece cubren un amplio espectro de actividades. Dentro de la región, cuenta con instalaciones en Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay.

No es la primera vez que Decathlon apuesta a desarrollar su negocio en Argentina. A pesar de que el intento de hace veinte años no haya cumplido las expectativas de los franceses, la nueva etapa que comenzó en el país podría traerlos una vez más. En este sentido, las negociaciones encabezadas por el Grupo One con empresarios nacionales parecen estar avanzadas.

Desde la agencia de marketing encargada de cerrar el acuerdo afirmaron que la propuesta no se limita a la llegada de la ropa deportiva. Además, se planea conseguir el ingreso de otros negocios de propiedad de la familia Mulliez, entre ellos, la marca Kiabi de indumentaria informal y Naterial que fabrica y comercializa muebles.