Desplome del peso chileno: en qué conviene pagar estas vacaciones en Chile

Las noticias económicas del otro lado de la cordillera están teniendo un impacto directo en las decisiones de los argentinos. Es que, como más de uno ha decidido este verano sus vacaciones en la costa de Chile, lo que sucede con el tipo de cambio entre el peso chileno y el dólar despierta un especial interés.

Luego de algunos días en los que se advirtió un desplome de la divisa trasandina, este lunes la semana abrió por encima de CLP$1.000 por cada dólar -según el Banco Central de Chile a CLP$ 1.011,82-, una situación que se compara con lo máximos históricos que tuvo en 2022 y que, según reflejan los medios chilenos, podría mantenerse apenas por debajo o por encima de esa cifra, al menos en el corto plazo.

Esta cotización del dólar a “luca” lleva a los argentinos que están en Chile o que tienen planificado viajar durante esta temporada a preguntarse cuál es la mejor opción a la hora de pagar sus consumos. Más allá de que desde el mes de septiembre ya se ha notado en el vecino país la presencia de argentinos con los tours de compras y escapadas, lo cierto que es que la forma en la cuál pagar las compras en los comercio chilenos todavía sigue generando algunas dudas estas vacaciones.

En primer lugar cabe aclarar que el uso de billeteras virtuales está en alza en Chile. De hecho, también sucede con los pagos que realizan aquellos compatriotas que decidieron viajar a Brasil y pueden resolver sus compras mediante algunas aplicaciones que han integrado el sistema Pix. Sin embargo, para quienes están del otro lado de la cordillera esta no es una opción y las alternativas se reducen al efectivo y las tarjetas de crédito y débito.

Cómo conviene pagar en Chile

Con este panorama, la opción más conveniente es la de pagar con la tarjeta de débito, con dólares en cuenta que se pueden haber adquirido por dólar MEP o en el mercado oficial (con el límite de compra de US$ 200). La ventaja de este medio de pago es que casi la totalidad de los comercios chilenos reciben el débito y en este caso, la conversión se hace a la cotización oficial, es decir, se descontará un dólar por cada CLP$ 1.011,82 gastados (cotización del Banco Central de Chile).

La segunda opción, para aquellos que decidan manejarse con efectivo, la mejor alternativa es llevar dólares físicos desde Argentina y con eso comprar pesos chilenos en las casas de cambio. Aquí hay que tener en cuenta que en Chile no existe la figura de los “arbolitos”, ya que cuentan con un tipo de cambio libre y una única cotización. Al momento de publicar esta nota, en una agencia de Viña del Mar por cada US$ 100 se pagaban CLP$ 95.000.

Si bien también se puede llevar pesos argentinos y cambiarlos directamente por pesos chilenos, lo cierto es que se “pierde” mucho más que si con ese dinero se compra dólar MEP o dólar blue -aunque en este caso cabe aclarar que se trata de una maniobra ilegal- y luego se acude a las casas de cambio chilenas con los billetes estadounidenses. Por ejemplo, con $116.380, lo equivalente a US$ 100 comprados a valor MEP del día de la fecha, en la citada casa de cambio pagan CLP$ 52.371.

Para aquellos que no deseen pagar en efectivo y no cuenten con dólares en cuenta al momento de viajar a Chile, la tercera alternativa es el pago con tarjeta de crédito. Lo mismo que en el primero de los casos, suele ser aceptado en casi todos los comercios y la conversión de pesos chilenos a dólares también se hace a la cotización oficial.

¿Cuál es la diferencia con el débito? En este caso, más allá de que la cifra en dólares no cambiará, podemos señalar como negativo que al no contar con los dólares al momento de hacer la compra y tener que comprarlos antes del vencimiento del resumen de la tarjeta, se suma la incertidumbre de no saber a cuánto cotizará la divisa estadounidense en nuestro país al momento que tengamos que hacer el pago. Lo positivo podría ser que se puede “ganar” hasta 45 días desde el momento en el que se hizo la compra hasta el pago del resumen si es que se hizo después del momento del cierre.

Por otra parte, al momento de hacer el pago, es importante efectuarlo con dólares , ya sea con saldo disponible en cuento o con billetes en efectivo por ventanilla en el banco. De esta manera, y aplicando el stop debit, se evita el recargo de 30% correspondiente al impuesto de Ingresos Brutos que aplica todavía al “dólar tarjeta”.