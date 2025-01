Polémica por el impuesto automotor: por qué subió más que los 0km y la inflación

En las últimas horas, los contribuyentes mendocinos encontraron una poco agradable sorpresa en sus boletos en los impuestos inmobiliarios y automotor, con subas promedios de 180% y 151%, respectivamente. Las cifras de los aumentos resultan al menos llamativas, ya que se las compara con la inflación acumulada en la provincia, que según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) fue del 107,5% en la provincia.

Si nos centramos en el impuesto automotor, se suman dos motivos que generan aún más preguntas sobre el porqué del 151% de aumento promedio definido por la Administración Tributaria Mendoza (ATM). Por un lado, que los valores publicados en el Índice de Precios del Sector Automotor Argentino -realizado por Siomma y publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara)- marcaron que en 2024 los precios de los 0km en el mercado local subieron 67%. Justamente los precios publicados por la Acara son parte de la base del cálculo del tributo provincial.

Sobre este punto, Carlos Martín, presidente regional de Acara Mendoza, explicó que para el cálculo del impuesto se debe considerar principalmente el indicador correspondiente a vehículos medianos, que cerró 2024 con 129% de incremento interanual.

Por el otro, la eliminación de impuestos internos para los autos de entre 41 y 75 millones de pesos, que hasta ahora pagaban una alícuota del 20%, y la reducción de la alícuota para los autos de más de 75 millones, del 35% al 18% que fueron anunciadas en los últimos días por parte del Gobierno de la Nación. Aunque todavía faltan las especificaciones de la norma, la expectativa es que los precios de venta de estos vehículos disminuyan entre 15% y un 20%, otro factor que podría influir en el cálculo del impuesto automotor.

A qué atribuye el Gobierno de Mendoza este aumento

Con este escenario, el incremento dispuesto por ATM, en principio, para algunos contribuyentes parece exagerado y hasta incoherente con el discurso de la administración de Alfredo Cornejo que desde que asumió asegura busca bajar los impuestos en la provincia, sobre todo “impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos”.

Desde el Ministerio de Hacienda, el máximo representante de la cartera, Víctor Fayad, argumentó que los impuestos patrimoniales este 2025 fueron definidos según la normativa que se aprobó el año pasado “teniendo en cuenta el contexto de la provincia y un poco lo que ha sido la historia de la política tributaria”.

Más allá de que Fayad reconoció que resulta difícil aplicar este concepto, sobre todo por un contexto de estancamiento de más de 15 años, aseguró que los aumentos no dejarán de actualizarse. “Cuando los salarios no acompañan o cuando la facturación de las empresas no acompaña, es muy complejo recaudar impuestos patrimoniales, a lo que se suma que son los impuestos que más se ven. Sin perjuicio de eso, nuestro objetivo es tratar de actualizar estos impuestos porque son impuestos con los que la Provincia financia muchísimos gastos”, dijo el Ministro de Hacienda.

Como lo explicaron de manera oficial, para la facturación del impuesto automotor de este año se implementó un conjunto de alícuotas progresivas que varían según el mencionado valor del vehículo en base de los cálculos de Acara. Las alícuotas oscilan entre 1,5% y 3% del avalúo, dependiendo del segmento del vehículo. Esta metodología reemplaza el esquema anterior, en la cual se aplicaba una tasa fija de 3% con topes de aumento.

Para Fayad, esta nueva metodología y el aumento definido para este año permitirán corregir errores que se arrastran del pasado. “Los autos que van a aumentar más que el promedio del 151% son los que durante estos últimos años tuvieron el beneficio del tope y se vinieron atrasando en términos reales. Pretendemos parte de ese atraso cubrirlo con el cambio de topes por alícuotas inferiores”, sostuvo.

“De todas formas, se va a mantener la proporcionalidad del impuesto y de la alícuota de tal forma que los vehículos más caros van a pagar una alícuota mayor y los vehículos más baratos van a pagar una alícuota menor. Y por supuesto, siempre también como eje rector de la política tributaria está el pedido específico, concreto del Gobernador, que es ataque en la mora”, completó.

Cuánto pagarán los autos mendocinos de impuestos

Como lo comunicaron desde ATM, por ejemplo, Volkswagen Gol Trend 1.6 modelo 2012, $132.000 ($11.000 por mes). O una Toyota Hilux 4×4 DX 2.4 modelo 2019, $464.000 ($39.000 por mes). En tanto, un Fiat Cronos Drive 1.3 GSE modelo 2024, $411.000 ($34.000l por mes).

Asimismo, los contribuyentes podrán tener hasta 35% de descuento en el pago de los impuestos patrimoniales. El objeto que no posea deuda al 31 de diciembre de 2024 tiene incluido 10% de descuento, un adicional de 10% si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023 y 10% de descuento si el contribuyente no posee deuda exigible o si se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2024 respecto de todas sus obligaciones. Además, obtendrá un beneficio extra de 5% si abona la cuota anual 2025 en término.

A la espera de novedades sobre la baja de 0km de “lujo”

Aunque la novedad de la eliminación de impuestos internos para los autos de media y alta gama en Argentina ha generado grandes expectativas, conforme a las consultas que pudo hacer MDZ Online, esta medida no podrá tener influencia sobre los cálculos del impuesto automotor, al menos en los boletos emitidos hasta el momento.

Desde Yacopini Mercedes-Benz, concesionario oficial de la marca en la provincia, comentaron que, más allá de algunas reuniones que han mantenido por estos días, no se conoce todavía el alcance oficial de la normativa y se esperan definiciones en las próximas horas. “Se prevé que en algunos modelos de autos pueda existir una baja, pero no alcanza a todos. Hay que esperar a la aplicación de la normativa para tomar las medidas del caso. Hoy seguimos con los mismos precios. Ojalá podamos aplicar una baja significativa”, comentó Enrique Torres, gerente general de la empresa.

Una situación similar a la que se da en otras casas de la provincia, como en Sur France, donde su gerente general, Jorge Goldsack, comentó a este medio que están a la espera de que la terminal comunique cómo serán las operaciones. “Estimo que la próxima semana vamos a estar en condiciones de comunicarlo como corresponde. Por ahora no hay listas de precios, estamos todos consultando”, afirmó.

Por su parte, Carlos Martín aseguró que el impacto en la baja de precios se dará en el rango de la alta gama, lo que apenas representa del 3% al 5% del mercado automotor argentino. “La quita o la baja se presume que esté en el orden del 10 o 15%. “al bajar el precio de ese segmento se puede dar un efecto acordeón, donde los precios cercanos a esa línea deberían bajar. Pero no creo que pase, es poco probable en el corto plazo. El impacto se dará en la alta gama”. aseguró.

El representante mendocino de Acara consideró que, si bien es muy positiva esta novedad, para tener un impacto mayor en el mercado nacional es necesario apuntar a bajar la carga impositiva que tiene la industria. “Sería bueno que el costo impositivo de los vehículos nacionales baje, que hoy está aproximadamente en el 50% del valor del auto”, cerró Martín.