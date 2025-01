Julián Gadano: “No me extrañaría que el próximo verano volvamos a tener problemas con la electricidad”

Uno de los clásicos del verano argentino en los últimos años es el corte de luz. Los picos de temperatura que golpearon a la región en el comienzo de este año provocó situaciones alarmantes respecto a la cantidad de personas que se quedaron sin energía eléctrica y volvió a poner en la agenda la necesidad de asegurar el abastecimiento y la prestación del servicio. La zona sur del AMBA fue la más afectada y llegó a tener alrededor de 70.000 hogares a oscuras.

“Argentina tiene una situación particular que fue advertida por las autoridades energéticas hace unos meses. Varios generadores, o sea varias centrales de generación, están fuera de servicio. A eso se le suma el calor. O sea, se alinearon negativamente algunos planetas”, explicó Julián Gadano, exsubsecretario de Energía Nuclear y docente de la Universidad de San Andrés en una conversación con MDZ.

El exfuncionario, que también se desempeña como Director de Energía Nuclear en la Fundación Argentina Global, analizó la situación actual de las redes que proveen electricidad a todo el país y planteó su postura sobre un posible camino para evitar futuros colapsos. Si bien entiende el enojo de los usuarios que tuvieron que afrontar los incrementos en el valor del servicio, explica por qué no es sencillo volver a optimizar el sistema .

- El principal problema es la distribución de energía y eso genera cortes de luz, ¿por qué todavía persiste esta situación después de un año de aumentos en las boletas?

- En todo el sistema hubo poca inversión en los últimos 20 años, producto del congelamiento de tarifas de la intervención del Estado en toda la cadena. Y en la distribución minorista esto es particularmente dramático. Aumentaron los valores, pero la inversión no es un proceso que cambia de un día para el otro. Es decir, el deterioro es rápido, pero volver a una infraestructura relativamente razonable que responde frente a los picos no es tan simple.

- ¿Qué es lo que falta entonces?

- Todavía hay atraso en los precios. Está pendiente la revisión integral, lo que nosotros llamamos la RTI. De ahí en adelante van a empezar un proceso inversor que va a llevar tiempo. No me extrañaría que el próximo verano tengamos problemas, aunque no tal vez no sea tan complicado como este.

- ¿Qué tan largo puede ser el camino hacia la optimización del servicio?

- No se van a ver avances durante este año y muy probablemente, de manera completa, tampoco el que viene. Los últimos tiempos del gobierno de Mauricio Macri fueron los únicos en los que no hubo cortes después de 20 años. Pero esto no fue en el año 2016, ni siquiera fue en verano de 2017. Esto empezó a aparecer a partir de 2018. Yo diría que a partir del transcurso de 2026, el sistema va a estar mejor. Por supuesto, con tarifas más altas.

- ¿Depende de algún otro factor?

- Creo que si no hay un problema en el medio y todo funciona como debería; si las tarifas se actualizan y hay un proceso inversor; si nadie mete la cola y si no hay temperaturas demasiado extremas y si el cambio climático no nos provoca algún problema, puede andar todo mejor.

- Son varias condiciones que se tienen que dar, ¿qué posibilidades hay de que todo esto se cumpla?

- El Gobierno en materia energética tuvo un arranque desordenado en el sentido de que no te quedaba claro quién era la autoridad, el secretario Energía. Por lo que veo ahora, está más ordenado pero no del todo. Necesitás una conducción. Si eso sigue así, va a ser un factor que ayude. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que entramos en un año electoral. Si bien el Ejecutivo ha sido consistente con el ajuste fiscal y con su política monetaria, hay que ver si está en condiciones de seguir con ese sendero tarifario durante un proceso eleccionario.

- ¿Qué pasaría si no continúa con la política de ajustes de los precios?

- Es otra condición. Si no hay sendero tarifario, no hay inversión. Salvo que volvamos a la locura de que el Estado se haga cargo de obras de subsidios, que en principio no debería ocurrir. Da la sensación de que se va a cumplir, hay cierto entusiasmo en el sector empresario energético sobre todo esto. Me parece que están dadas las condiciones para que el Gobierno acelere un poco esto. Quizás el primer año fue más para acomodar la situación e ir poniendo patitos en el mismo sentido para que todos vayan para el mismo lado.

- ¿Qué significa acelerar todo esto?

- Es básico. Vos tenés que recrear un mercado eléctrico. Implica, primero, ponerse de acuerdo por adónde vas a ir. Mucho mercado, menos mercado, con o sin intervención estatal. Hay una discusión respecto de cuál es la idea. El Ejecutivo se enfrascó en esas discusiones y no quedaba claro a dónde ir. Una vez que se pongan de acuerdo en cuál es el camino, hay que ejecutarlo. Hay que tener una hoja de ruta, llevarlo adelante y enfrentar dificultades. Hay un montón de complejidades.

- En ese sentido, en la semana trascendió una discusión interna en el Gobierno sobre la importación y el precio que el Ministerio de Economía no quería pagar, ¿es válido tener este debate en un momento de crisis?

- Bueno, para mí es un buen tema, porque para mí es un indicador de esto que te decía de la alineación de los patitos. Es decir, la decisión. Está bien que importar energía genere una discusión, que haya debate y mesas de decisión. Pero las resoluciones tienen que estar más o menos consensuadas. Vos podés tener esos cruces de ideas, porque son lógicos. Hay diversas visiones y cada uno tiene sus responsabilidades. Aunque en algún momento esas diferencias se tiene que terminar y no se pueden saldar en los medios.

- Además era necesario traer energía

- Si, es importante tener en cuenta que la Argentina siempre va a importar. No sería anormal suponer que incluso cuando seamos un país con un mercado eléctrico normal y con todo funcionando relativamente bien, tengamos que comprar energía cuando haya pico. Eso no tiene nada de raro. Tenemos dos semanas al año de mucho calor y no podemos tener un sistema pensado para esas dos semanas, porque es ineficiente, irracional y demasiado caro. En Europa esto es muy común, los países importan y exportan casi de manera natural.

- Más allá de las reservas y de las obras para mejorar la distribución minorista hay un problema también en el transporte, ¿cómo se puede solucionar esta situación?

- Hay un debate pendiente ahí. O sea, respecto al sistema de alta tensión. Algunos creen que tiene que ser el mercado el que resuelva la demanda de transporte. Creen que el Gobierno tiene que licitar, que los privados construyan la línea y que cobren por eso. En esta coyuntura Argentina, la veo difícil. Desde mi experiencia, me parece que con una macro que se está acomodando, pero que está lejos de estar totalmente estabilizada, va a ser muy difícil que podamos mejorar el estado de nuestro sistema de transporte de alta y media tensión sin intervención pública.