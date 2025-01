Todo lo que tenés que saber para entender lo que se viene en EE.UU. con Donald Trump

Cómo será la nueva Casa Blanca es uno de los interrogantes que dominan el horizonte mundial a partir del contundente triunfo electoral de Donald Trump.

El líder republicano proyectó su figura política sobre la base de la retórica anti-política que emergió en occidente en 2016 cuando el nacionalismo británico gana el plebiscito del Brexit y Trump triunfa en la elección de EE.UU., lo que significó el primer giro al populismo del mundo anglosajón y que sucedió en los dos países en simultáneo.

Cabe recordar que desde fines del siglo XVIII los anglosajones siempre estuvieron al margen del populismo, y estratégicamente los ingleses fueron factor de equilibrio frente a Napoleón, a los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial, a los totalitarismos en la Segunda Guerra Mundial, a los soviéticos en la Guerra Fría y al terrorismo extremista musulmán en los primeros veinte años del siglo. O sea, fue un factor de equilibrio, y el sistema político que hoy se denomina democracia liberal fue el que rigió en todo el mundo en donde dominó y se trató de proyectar.

Esto es, precisamente, lo que ha entrado en crisis en alguna medida porque la ratificación de Trump como presidente después de todo lo que pasó implica un liderazgo muy fuerte, desde el punto de vista ideológico liberal. Sin embargo, resulta paradojal que en los últimos años, Trump como referente de la “nueva derecha” anti-política que tiene como punto de partida el 2016, se ha rodeado de una élite, heterogénea pero estructurada, desde Silicon Valley hasta el mundo del “venture capitalism”.

Con el objetivo de intentar desentrañar o al menos entender qué será el trumpismo que viene, y más allá del texto clásico “The Art of the Deal” (El arte de negociar) y los miles de artículos, ensayos y escritos dedicados a Trump, un grupo de académicos europeos del Groupe d’études géopolitiques analizó las fuentes intelectuales que rodean al fenómeno trumpista, seleccionando una docena de libros para tener como referencia.

• “No Trade Is Free: Changing Course, Taking on China, and Helping America’s Workers” de Robert Lighthizer (2023): el autor es uno de los funcionarios estadounidenses de comercio más importantes de la historia, que lideró un reajuste de la política comercial estadounidense que perduró a través de las administraciones, que durante más de 40 años, argumentó, negoció y publicó contra las fracasadas políticas unilaterales de libre comercio, tanto en las administraciones de Reagan y Trump como en rol de abogado privado. “No Trade is Free” cuenta la historia de cómo EE.UU. llegó a este punto y cómo la administración de Trump se enfrentó a la ortodoxia del establishment comercial, con resultados sorprendentes. Defiende una política comercial centrada en los trabajadores, cuenta la historia de la lucha por cada puesto de trabajo estadounidense y cómo, por primera vez, una administración estadounidense se enfrentó a China, y lo que es más importante, es una guía para la nueva economía global, que requerirá una política comercial centrada en los trabajadores.

• “Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis” de J. D. Vance (2016): se trata de un relato, a la vez personal y político, en el que el vicepresidente electo de EE.UU. narra su caótica infancia en los Apalaches, la región que vio el declive de las industrias del carbón y el metal. Describe con cierta humanidad y amabilidad la dura vida de esos “blanquitos” del Medio Oeste de los que se dice que son xenófobos y que votaron a Trump. Esta novela autobiográfica transmite la voz de una clase desilusionada y plantea preguntas esenciales como, por ejemplo, cómo se puede pasar hambre en el país más rico del mundo, o cómo la América demócrata, obrera y digna se convirtió en republicana, pobre y resentida.

• “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” de Pete Hegseth (2024): el joven autor fue ungido por Trump para ocupar el cargo de secretario de Defensa (si el Senado lo confirma será el secretario de Defensa con menos experiencia de la historia reciente de EE.UU.) Graduado en Princeton y en Harvard, sirvió en Irak y Afganistán con la Guardia Nacional de Minnesota, su estado natal, y recibió dos medallas Estrella de Bronce y numerosas condecoraciones militares por su servicio antes de unirse al canal Fox News en 2014. Consideran que de los cuatro libros escritos por Hegseth entre 2016 y 2024, “The War on Warriors” es sin duda el que ha recibido una mayor respuesta en EE.UU. que incluso recibió el elogió del propio Trump de ser un best seller según The New York Times. Explican que en “The War on Warriors”, Hegseth denuncia la “ideología woke” que, según dice, asola al ejército estadounidense, y se mostró contrario al envío de mujeres al combate. El ejército como institución es tratado como un campo de batalla en las guerras culturales entre conservadores y liberales: las administraciones demócratas supuestamente han vaciado el ejército estadounidense de jóvenes patriotas, premiando la ideología progresista de los nuevos reclutas en lugar de los valores del honor y el sacrificio.

• “Dawn’s Early Light: Burning Down Washington to Save America” de Kevin Roberts (2024): el autor, presidente de la Heritage Foundation, propone una pacífica segunda revolución estadounidense para los votantes que quieran devolver el poder a manos del pueblo, porque EE.UU. está al borde de la destrucción donde una élite corrupta e incompetente ha desarraigado el modo de vida norteamericano y está lavando el cerebro a la próxima generación, y muchos de los llamados conservadores son tan culpables como sus homólogos progresistas. El libro anuncia la llegada de un nuevo movimiento conservador, su mensaje es sencillo: élites globales: se les acabó el tiempo. Los estudiosos señalan que “Dawn’s Early Light” traza un prometedor camino para que el pueblo estadounidense recupere su país, capítulo a capítulo, identifica instituciones que los conservadores deben construir, otras que deben recuperar y otras que están demasiado corrompidas para salvarlas: las universidades de la Ivy League, el FBI, el New York Times, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Departamento de Educación, BlackRock, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Nacional para la Democracia, por nombrar algunas. El autor considera que todas estas organizaciones deben ser desmanteladas si quieren que el modo de vida estadounidense se transmita a las generaciones futuras, y la buena noticia es que van a ganar.

• “Manhood: The Masculine Virtues America Needs” de Joshua Hawley (2023): el autor es un republicano moderado, considerado uno de los senadores más inteligentes, pero también uno de los más cerrados al diálogo. Entre la nueva guardia conservadora del Partido Republicano sus escritos lo revelan como una figura destacada entre los republicanos ultraconservadores, aquellos para quienes las cuestiones sociales son mucho más importantes que los programas de recuperación económica. Oriundo de Arkansas, de una familia acomodada, Hawley se graduó en Derecho e Historia en Yale y Stanford, en 2017 se convirtió en fiscal general de Missouri y en 2018 fue elegido senador. Lo consideran un Trumpista de choque que parece no frenarse ante nada para llevar el debate público al extremo. En “Manhood” expone los fundamentos teológicos y políticos de la guerra cultural que se libra entre los dos Estados Unidos. Para Hawley, los principios sobre los que los Padres Fundadores de EE.UU. construyeron el país descansan, en última instancia, en la doctrina agustiniana de las dos ciudades; redescubrir los verdaderos valores de EE.UU. significaría, por tanto, asumir el cristianismo mesiánico como la verdadera religión civil de EE.UU. y reivindicar un nacionalismo cristiano en su base, con un programa de tres puntos: Trabajo, Familia, Dios. En este marco, explican, el hombre desempeña un papel crucial. Para Hawley los Padres Fundadores de EE.UU. tenían razón al creer que una república dependía de ciertas virtudes masculinas. ¿Qué hay detrás de esto? El relato masculinista, una de las claves que movilizó al electorado pro-Trump en 2024, se articula a un discurso social con el telón de fondo de una reinterpretación personal del agustinismo, en términos de que hubo un tiempo en que un trabajador podía mantener a su familia, esposa e hijos, trabajando con sus propias manos, pero aquellos tiempos ya pasaron y hoy, los estadounidenses se afanan en empleos sin futuro, trabajando para multinacionales, mientras pagan sumas exorbitantes por la vivienda y la salud.

• “Party of the People: Inside the Multiracial Populist Coalition Remaking the GOP” de Patrick Ruffini (2023): este libro predijo la coalición que llevaría a Trump al poder. Para entender los resultados de las elecciones de 2024, hay que remontarse a 2020, en ese año Trump perdió las elecciones, pero obtuvo considerables ganancias entre los votantes no blancos. En aquel momento, muchos demócratas lo vieron como una casualidad, una reacción contra las políticas de confinamiento y restrictivas del Covid-19. En cambio, el encuestador republicano Ruffini lo vio como una débil señal de un movimiento mucho más amplio. El autor sostiene que Trump está detrás de un realineamiento del partido, donde la tendencia que ha sido evidente durante años entre los votantes blancos (votantes con estudios universitarios moviéndose hacia la izquierda y los votantes sin estudios moviéndose hacia la derecha) ahora le parece evidente entre los votantes de todos los orígenes étnicos, destrozando el núcleo duro de la base demócrata.

• “The Strategy of Denial, American Defense in an Age of Great Power Conflict” de Elbridge A. Colby (2022): el autor fue el principal artífice de la Estrategia de Defensa Nacional de 2018, la revisión más importante de la estrategia de defensa estadounidense en una generación. En este libro explica cómo debe cambiar la defensa estadounidense para hacer frente al creciente poder y ambición de China, y ofrece un marco claro sobre cuáles deben ser los objetivos de EE.UU. frente al gigante asiático, cómo debe cambiar su estrategia militar y cómo debe priorizar esos objetivos sobre sus intereses menores. El libro además de ser la reevaluación más informada y completa de la estrategia de defensa estadounidense en décadas, ofrece un enfoque riguroso pero práctico, mostrando cómo EE.UU. puede prepararse para ganar una guerra con China que no puede permitirse perder, precisamente para evitar que esa guerra se produzca.

• “Zero to One: Notes on Start Ups, or How to Build the Future” de Peter Thiel con Blake Masters (2014): ofrece una nueva visión radical sobre el diseño y la gestión de las start-ups. El punto de partida de Thiel es una observación contradictoria: vivimos en una época de estancamiento tecnológico, pero estamos demasiado distraídos con nuestros relucientes dispositivos móviles para darnos cuenta de ello. La tecnología de la información ha mejorado rápidamente, pero no hay razón para que el progreso se limite a las computadoras o a Silicon Valley. “El progreso puede lograrse en cualquier sector o campo de actividad. Se deriva de la habilidad más importante que cualquier líder necesita dominar: aprender a pensar por sí mismo”. El próximo Bill Gates no construirá un sistema operativo, el próximo Larry Page o Sergey Brin no creará un motor de búsqueda, los campeones del mañana no ganarán compitiendo sin piedad en el mercado actual, escaparán por completo a la competencia, porque sus negocios serán únicos”. El libro presenta tanto una visión optimista del futuro del progreso en EE.UU. como una nueva forma de ver la innovación: hay que empezar por aprender a plantearse las preguntas que te llevan a encontrar valor en lugares inesperados.

• “The Diversity Myth: Multiculturalism and Political Intolerance on Campus” de David Sacks y Peter Thiel (1999): el libro es una profunda exploración del impacto debilitador que el multiculturalismo políticamente correcto ha tenido sobre la educación superior y la libertad académica en EE.UU. En nombre de la diversidad, muchas de las principales instituciones académicas y culturales tratan de silenciar la disidencia y sofocar la vida intelectual. El libro expone el impacto real del multiculturalismo en la institución más estrechamente identificada con el declive políticamente correcto de la educación superior: la Universidad de Stanford. Escrito por dos licenciados en Stanford, el libro es un recorrido por un mundo de códigos de expresión, normas de admisión y planes de estudios embrutecidos, caza de brujas en los campus y fanatismo antioccidental disfrazado de investigación científica legítima. Los autores demuestran convincentemente que el multiculturalismo no consiste en aprender más, sino en aprender menos y concluyen su exhaustivo estudio detallando los cambios necesarios para invertir la trágica desintegración de las universidades estadounidenses y restaurar la verdadera excelencia académica.

• “Law & Leviathan: Redeeming the Administrative State” de Cass Sunstein y Adrian Vermeule (2020): los autores sostienen que el Estado administrativo puede ser redimido, siempre que los funcionarios públicos estén limitados por lo que ellos llaman la moralidad del derecho administrativo. El libro desarrolla una serie de principios que sustentan este régimen moral, y los funcionarios que respetan esta moral nunca dejan de establecer normas, garantizan la transparencia, para que los ciudadanos estén informados de las normas a las que deben atenerse, nunca abusan de la retroactividad, para que la gente pueda confiar en las normas vigentes que no están bajo amenaza constante de cambio, y hacen que las normas sean comprensibles y evitan crear normas que se contradigan entre sí. Explican que estos principios pueden parecer sencillos, pero son muy poderosos, sin ser explícitos, ya limitan cada día las actividades de las agencias administrativas; pero se puede aspirar a más, en una forma más sólida, estos principios podrían abordar muchas de las preocupaciones que llevan a los críticos del Estado administrativo a lamentar lo que consideran la desaparición del Estado de derecho. “El Leviatán burocrático puede ser una realidad ineludible de las complejas democracias modernas, pero Sunstein y Vermeule muestran cómo se puede por fin hacer las paces entre quienes aceptan su necesidad y quienes anhelan su caída”.

• “The Once and Future Worker. A Vision for the Renewal of Work in America” de Oren Cass (2018): desde su participación en la campaña presidencial de Mitt Romney en 2012 hasta la publicación de “The Once and Future Worker”, Cass pretende proponer una nueva base intelectual para los republicanos. El economista ilustra una profunda recomposición de la ideología conservadora estadounidense que debemos seguir de cerca para entender las nuevas posiciones de la derecha estadounidense.

• “While America Slept: Restoring American Leadership to a World in Crisis” de Robert O’Brien (2016): el autor sirvió en la primera administración de Trump como asesor de Seguridad Nacional, también estuvo entre los principales candidatos a secretario de Estado en la administración Trump 2.0, antes de que el candidato electo anunciara que había elegido a Marco Rubio. El libro, que ocuparía un lugar central en el aparato de política exterior de Trump, es un guiño a la disertación de John F. Kennedy escrita cuando Kennedy estaba en Harvard y publicada en 1940 con el título “Why England Slept”. Al autor se le llamaba a veces el “Yes Man” cuando estaba en la Casa Blanca: decidido a seguir a Trump sin ofrecer resistencia franca al presidente y a su temperamento impulsivo, comparte en “While America Slept” la valoración de su predecesor, John Bolton (ahora ferozmente anti-Trump), en cuanto a los peligros a los que se enfrenta EE.UU.: la debilidad de su aparato militar, la creciente amenaza que supone China, los peligros que plantea el islamismo radical y sus múltiples espectros, desde Medio Oriente hasta Occidente. Irán es descrito como el enemigo jurado de EE.UU. “La visión belicista de O’Brien sobre los adversarios de Washington tiene eco en muchos de los perfiles que Trump ha seleccionado para su Administración 2.0. En junio, O’Brien argumentó en “Foreign Affairs” que el Congreso debería dar a los vecinos de China (Indonesia, Filipinas y Vietnam) el mismo tipo de apoyo que da a Taiwán, para ayudar a fortalecer sus ejércitos.