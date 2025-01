Dólar agro: en 2024 se recaudó un 26% más que en 2023 por exportaciones

La situación que atraviesan los productores agropecuarios en Argentina es crítica. Muchos alquilan los campos y los rendimientos históricos no son suficientes para sobrellevar el costo de la siembra. Además, el valor internacional de los productos está en niveles muy bajos y el tipo de cambio vigente no es suficiente para la competitividad del sector. Sin embargo, es una de las actividades económicas que aportan la llegada de dólares a las arcas del Banco Central.

En ese contexto y mientras los representantes de la Mesa de Enlace se preparan para la apertura de diálogo con el Gobierno de Javier Milei, el Consejo Agroindustrial Argentino publicó un informe con los valores obtenidos por la exportación dentro de esta actividad en diciembre de 2024. Durante 2024 se registró el ingreso de US$46.171 millones en concepto de ventas al exterior.

La cosecha récord y las cantidades vendidas que celebró el campo argentino el año pasado recolectó cifras que superaron en un 26% a los números obtenidos durante 2023. Según el reporte realizado por los especialistas de la Bolsa de Cereales y la Fundación INAI, la diferencia a favor ascendió a los US$9.637 millones.

En cuanto a la variación interanual de diciembre, el volumen de los productos despachados por el sector agroindustrial se incrementó en un 35% en comparación con el mismo periodo del año anterior. “En total exportó US$3.550 millones es decir, US$925 millones más”, expresa en resumen el estudio.

En la comparación de totales obtenidos en 2024 contra 2023, la lista de los complejos que más aportaron al crecimiento en cuanto al valor de exportación está encabezada por el trigo. El comportamiento de este producto recolectó un ingreso en dólares que representó un incremento del 102,9%.

A este commodity le siguen en importancia la soja con un 42,3% de aumento de resultados de exportación y el maíz que registró un 13,4% por encima del mismo periodo del año anterior La venta pobre de legumbres (-19,9%) y cebada (- 6,6%) compensaron los niveles.

El enfoque del relevamiento que realizó el Consejo Agroindustrial Argentino también incluyó un análisis de la variación del precio del dólar. En ese sentido, afirmaron que el tipo de cambio real multilateral según valores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) “retrocedió 3% con respecto al mes anterior”.

Si se toma en consideración el comportamiento promedio entre enero y diciembre de 2024 el valor se ubicó en un 2% menos que el registrado durante todo el 2023. La diferencia en términos interanuales, es decir de diciembre de 2024 al mismo mes del periodo previo alcanzó el 58,8% de alza.

"El productor pierde y el Estado gana cinco veces más. Algo no está bien ahí. Y eso algo hay que hacerlo. El Estado se queda con el 65% de la renta agrícola de una hectárea. Bueno, eso no está bien. Entonces todo lo que tenga que ver con reformas impositivas municipales, provinciales y obviamente nacionales es algo que en algún momento se tiene que encarar bien", sostuvo el ingeniero Agrónomo y ex ministro de agroindustria de Buenos Aires, Leandro Sarquís en una entrevista con MDZ.