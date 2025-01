Nuevo programa con el FMI: ¿una solución para la economía argentina?

El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Occidente, Claudio Loser, analizó en MDZ Radio 105.5 FMI el contexto de las negociaciones entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo tras el anuncio de un posible nuevo endeudamiento de 11.000 millones de dólares.

Loser destacó que, aunque el acuerdo brinda "cierto certificado de calidad" para atraer financiamiento internacional, el dinero no llega de forma inmediata. "El FMI no da el dinero todo de una vez, sino cada tres meses más o menos. Esto brinda seguridad hasta mediados de 2026, pero no garantiza que las reservas estén en orden", afirmó.

Consultado sobre el impacto del pasado endeudamiento y las sucesivas renegociaciones, Loser señaló que estas condicionan la percepción internacional sobre Argentina. "Cuando se prestó lo que se prestó a Macri, eran condiciones diferentes. Hoy, reforzar las reservas es importante, pero no absolutamente necesario. Si el Gobierno sigue haciendo las cosas bien, puede haber financiamiento adicional e inversión. No hay país que deba tanto como Argentina, pero el FMI y sus accionistas de los otros 190 países creen que es una deuda manejable si hay compromiso".

Sobre la influencia de Donald Trump, Loser consideró que, aunque Estados Unidos tiene peso en el FMI, no tiene poder absoluto. "Otros países, como China, los europeos y Arabia Saudita, son quienes en última instancia determinan cuánto se le puede prestar a Argentina. La presencia de Trump podría empujar a favor, pero no cambia radicalmente las decisiones".

Respecto al enfoque de la administración de Milei, Loser subrayó un cambio de postura en la relación con el FMI. "En Argentina, siempre se culpó al Fondo por los ajustes. Milei, en cambio, ha asumido la responsabilidad de las medidas. Esto es algo bueno, aunque políticamente complicado. Tomar responsabilidad en lugar de culpar a externos puede ser beneficioso en el largo plazo".

Finalmente, el economista estimó que un acuerdo podría materializarse pronto. "Que haya una misión a Buenos Aires es una señal fuerte de que hay principios generales para un entendimiento. Para la segunda mitad de febrero, podríamos tener un nuevo acuerdo de dos o tres años". Sin embargo, advirtió que temas como el levantamiento del cepo cambiario podrían ser desafíos importantes en las negociaciones.