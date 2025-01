Una mayor oferta global en el mercado de litio puede poner en jaque las expectativas locales para 2025

La capacidad de generar litio en el país coloca a la minería de este mineral como una de las promesas de la actividad económica nacional. Sin embargo, en el escenario internacional el exceso de demanda del producto podría causar una baja de los precios y provocar que el crecimiento para este año sea inferior a las cifras obtenidas en el balance de 2024.

En las últimas semanas se registró un exceso en la producción mundial, impulsando la oferta y con una demanda que no consiguió alcanzar los niveles esperados. Por su parte, el incremento del valor de este insumo clave para baterías y el devenir de la transición energética, podría incentivar la reactivación de proveedores que hasta el momento habían suspendido su producción como, por ejemplo, China y países africanos.

El precio internacional del carbonato de litio, que había sufrido una gran caída en 2022, logró reponerse lentamente debido a la expectativa de consumo que generó el negocio de los autos eléctricos y despertó una renuencia a bajar la oferta, lo que podría tener un impacto totalmente contrario al que se esperaba con un nuevo desplome de la cotización.

“Esta dinámica de oferta oscilante podría servir como límite a los aumentos de precios en 2025, ya que los reinicios rápidos pueden conducir a un mercado con más exceso de oferta que el pronosticado actualmente”, dijo a Minería y Desarrollo Federico Gay, analista de la consultora industrial Benchmark Mineral Intelligence.

Desde el punto de vista de esta consultora, los precios del carbonato de litio en el norte de Asia llegarán a los US$10.400 por tonelada este año, sin variación de la cotización que alcanzó a fines de 2024, según Fastmarkets. La proyección del valor que presentaron otros cuatro analistas para este año fue US$10.685.

Mercados en acción

Si bien algunos productores de litio suspendieron sus explotaciones o retrasaron sus expansiones el año pasado para reclamar contra la reducción de sus márgenes, la suba de los precios podría provocar que las minas activen rápidamente sus tareas de extracción.

La paralización de estos sectores no alcanzó para impulsar un repunte importante, más allá de que fue fundamental para estabilizar las cotizaciones a partir de agosto de 2024. La nueva preocupación en este momento es que la recuperación de los valores provoque el reingreso de mercados como el de China y África; estos son los lugares con mayores probabilidades de reactivación.

Otros productores de este insumo que podrían sumar su oferta y poner en peligro los niveles esperados son Zimbabue y Argentina. Según la consultora Benchmark Mineral estos dos países aumentarán su producción considerablemente este año. Por su parte, CRU Group pone sus fichas en la capacidad de Mali y Brasil.

“Sigue apareciendo nueva oferta en el mercado, al mismo tiempo que los operadores marginales y de mayor costo no cierran operaciones en volúmenes suficientes. Esto se debe en parte a la estrategia o la geopolítica: los productores no quieren reducir la actividad en un mercado que está creciendo exponencialmente”, dijeron desde Bank of America.