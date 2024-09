El riesgo país marca dudas sobre el pago de los vencimientos en 2025

La principal preocupación que hoy tiene el gobierno es despejar las expectativas del mercado mostrando que logrará hacer frente a los vencimientos de deuda e intereses del año próximo.

En segundo lugar, tiene como objetivo perforar el piso del 4% mensual de inflación, cosa que le está costando lograrlo. Esta semana conoceremos el IPC de agosto.

Recordemos que al 23 de agosto el BCRA tenía reservas netas negativas en US$ 3.098 millones y, por otro lado, está concentrado en vender reservas que no tiene en el CCL para que no aumente la brecha cambiaria, además de tener el tipo de cambio blend.

En rigor, si el mercado de cambios fuera libre, el tesoro tendría que comprar con superávit fiscal los dólares necesarios para hacer frente a, por lo menos, los vencimientos de intereses. Con el capital puede hacer rollover, el tema es que con casi 1500 puntos de riesgo país, y sin acceso al crédito externo, el riesgo de default de la deuda empieza a preocupar.

El año que viene vence deuda pública por US$ 19.779 millones de capital y US$ 8.947 millones de intereses. Del stock de capital que vence, US$ 16.365 millones son bonos y US$ 460 millones otras obligaciones.

Suponiendo que el gobierno logra el superávit fiscal primario suficiente para hacer frente a los intereses de la deuda en dólares, lo que tiene que lograr es refinanciar el capital. Algo complicado si no logra bajar el riesgo país.

La desconfianza del mercado está en que, si el gobierno se gasta los dólares que compra el BCRA en controlar el tipo de cambio CCL para que no suba la brecha, no le quede margen para pagar los intereses de la deuda en dólares.

Pero, además, hay vencimientos de capital en pesos por el equivalente a US$ 67.711 millones más US$ 1.261 millones en intereses.

En definitiva, es probable que el mercado siga desconfiando de la capacidad de pago del gobierno por los vencimientos del próximo año mientras mantenga el control de cambios y el cepo, al tiempo que interviene en el mercado de CCL generando con esto desperdicio de reservas con el solo objeto que no aumente la brecha cambiaria.

Gráfico 1

El problema cambiario puede ser visto en el gráfico 1. Tomando los tipos de cambio promedio mensuales de cada mes y ajustándolos por IPC para ver la evolución del tipo de cambio oficial en pesos de agosto 2024, se puede observar que en agosto terminó solo un 8,4% por encima del tipo de cambio de noviembre 2024, último mes de Massa en el ministerio de Economía.

En otras palabras, luego de haber hecho una llamarada inflacionaria y fuerte devaluación del tipo de cambio oficial, en vez de ir a la liberación del mercado de cambios, optó por usarlo como ancla contra la inflación y ahora prácticamente volvieron al punto de partida.

Esto hace pensar en diferentes escenarios:

1) Que antes de fin de año o en el verano, haya otra devaluación con otro impacto en el nivel de actividad y aumento del IPC. Apostar a que el blanqueo y la moratoria le aporten dólares suficientes para hacer frente a los compromisos hasta los primeros meses del año que viene y esperar que gane Trump y le preste al gobierno argentino unos US$ 15.000 millones para salir el cepo .

. 2) Si no se da alguno de esos escenarios, el escenario cambiario e inflacionario puede complicarse antes de las elecciones.

El tema es que la baja de los dólares libres que estamos viendo en los últimos días no es consecuencia de un ataque de confianza en el peso o, dicho de otra forma, que la gente huye del dólar como si fuera una mala moneda.

Dado el bajo nivel de actividad y la caída de los ingresos reales, tanto las empresas como las personas físicas tienen que vender dólares para hacer frente a los pagos de fin de mes. Las personas para pagar las tarjetas de crédito y las empresas, en particular las PYMES, para enfrentar vencimientos de todo tipo.

Además, algo de dólares entran por el CCL por el blanqueo. Es decir, argentinos que están trayendo dólares del exterior para entrar en el blanqueo.

Por otro lado, tanto el dólar blend por el cual se cursa el 20% de las exportaciones de granos en el CCL y las intervenciones del gobierno en dicho mercado bajan su cotización y arrastra a los dólares MEP y libre.

Dado que el dólar no baja por confianza en el peso, sino que baja por intervenciones del gobierno en esos mercados, ¿qué puede ocurrir con el tipo de cambio si en algún momento se libera el mercado cambiario? Va a ocurrir lo mismo que ocurre con los precios cuando el estado impone precios controlados. Cuando se libera el mercado hay un salto en los precios. Lo mismo va a ocurrir con el tipo de cambio.

Por eso el gobierno necesita llegar a octubre 2025 sin un salto cambiario, dado que, si antes de las elecciones hubiese un temblor cambiario, pondría en riesgo el resultado electoral del gobierno y le complicaría la posibilidad de tener más diputados y senadores a partir de fines de 2025.

En síntesis, de acuerdo al último informe monetario del BCRA habrá cepo hasta fines de 2026. Por eso Milei sostuvo que es mentira que con cepo no se pueda crecer. Están atrapados en una política cambiaria que no les permite salir sin una llamarada inflacionaria y perder el apoyo de la gente que es lo que lo sostiene dada los escasos legisladores de LLA y sin gobernadores propios.

Esta película en que se liberan los precios y se desregula la economía, pero se controlan el tipo de cambio y la tasa de interés, ya la vimos muchas veces con finales poco felices.