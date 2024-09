La canasta básica de los jubilados, incluyendo vivienda, ya se acerca al millón de pesos mensuales

En esta medición de la canasta de los mayores confirmamos la continuidad e intensificación de las variaciones que hemos observado de forma semestral durante los últimos 14 años, siendo esta la medición N°33, efectuada consecutivamente desde la Defensoría de la Tercera Edad.

El valor de la canasta básica de los jubilados es de $912.584, calculada al 1 de octubre de 2024.

Se preserva la metodología utilizada desde la primera medición, conforme las pautas establecidas por Indec para la canasta familiar resaltando la variación de precios de categorías que tienen una tasa de uso mayor en esta población.

El valor de la canasta básica de los jubilados es de $ 912.584, pero el ingreso promedio es cercano a un tercio de ese valor.

Las áreas geográficas donde se realiza la compulsa son aquellos centros urbanos del país, en los cuales viven más personas mayores. Estas son: Ciudad de Mendoza, Córdoba Capital, Rosario, CABA y Conurbano bonaerense.

Esta medición incluye gastos de vivienda que contempla un licuado de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones.

El rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de diferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado e insumos de farmacia de alta tasa de uso por este grupo etario.

El relevamiento contempla los gastos en alimentación, medicamentos, vivienda y transporte, entre otros.

. Foto: MDZ.

Valor de la canasta de octubre 2024

Alimentos: $236.873

Limpieza: $101.443

Medicamentos: $145.268

Vivienda: $198.000

Transporte: $55.000

Vestimenta: $35.000

Recreación: $58.000

Servicios: $83.000

Total: $912.584

Una historia que se repite

Los nuevos datos de la canasta básica de los jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector.

Una canasta básica de $ 912.584 en un contexto en el que cuatro millones y medio de jubilados cobran una mínima de $234.540,23 más un bono de $ 70.000. Los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) cobran $187.632 más el bono. El monto de pensiones no contributivas, para personas con discapacidad, es de $ 64.178, más el bono de $ 70.000. El rubro medicación concentra el mayor gasto de los jubilados, sólo superado por alimentación y vivienda.

Foto: Freepik

El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar. No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. Son siete millones de jubilados, ¿cómo puede salir adelante un país cuyo Estado hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población?

La deuda sigue siendo con ellos. Eugenio Semino.

* Dr. Eugenio Semino - Defensor de la Tercera Edad - Pte. de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG)