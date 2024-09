Por qué el Gobierno permite que la modelo Sofía Clerici entre al blanqueo de la AFIP

Sofía Clerici puede entrar al blanqueo. Únicamente podría perder ese derecho si la justicia determinara que efectivamente el dinero y los bienes físicos que se le encontraron en su domicilio particular están vinculados con hechos de corrupción de terceros o delitos vinculados a la malversación de dineros públicos.

Puntualmente, si el juez federal Ernesto Kreplak descubriera y encontrara que se puede probar que efectivamente hay una vinculación entre ese dinero y los bienes incautados y hechos delictivos vinculados con la actividad del investigado en la causa, el ex jefe de gabinete Martín Insaurralde.

Si el magistrado no determina la relación entre Clerici y el dinero incautado y el político, el dinero le pertenece a la modelo. Y, dada la amplitud legal del blanqueo de capitales, cae en el derecho a ser blanqueado en el llamado vigente.

Por qué Clerici puede sumarse al blanqueo

No pueden ingresar en el llamado las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Estas son los políticos en general, funcionarios y ex funcionarios, sus esposas, hijos y novias/ parejas oficiales. Clerici no encaja en ninguna de estas restricciones.

No tiene actividad registrada ni registrable. Ella misma declaró ante la causa que se ejerce el rol de “acompañante” y que cobra por ello. Simplemente que no declaró el dinero que recibió por ese rol y que, obviamente, no lo facturó. Nada que sorprenderse. Lo mismo sucedería con algún “dueño” de una cueva financiera donde se compren o vendan divisas, una actividad que tampoco es registrable según las normas vigentes.

Clerici no tiene investigaciones abiertas por la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto es, no está acusada o investigada de delitos como lavado de activos y la financiación del terrorismo. En la investigación abierta el centro de las pesquisas es Insaurralde, no ella. Donde, por lo demás, no hay pruebas de algún tipo de activid ilícita vinculada a los dos delitos que investiga la UIF.

Clerici declaró ejercer una actividad que no está regulada ni, obviamente, tampoco gravada; más allá de los tributos habituales y generales que debería haber pagado por tener un ingreso. Evidentemente algo. Esto no convierte a la situación en insalvable. Lo contrario. AL no haber impuestos específicos no tributados, el resto de las obligaciones son las generales para cualquier actividad que implique una ganancia y, eventualmente, un valor agregado.

A Clerici, simplemente se le encontró dinero no declarado en su hogar, que además ella mencionó y reconoció como propios, dando además detales de su origen. Que precisamente no es ni terrorismo ni lavado de dinero. Y, hasta ahora, no se ha probado vinculación alguna con la situación de Insaurralde. Ni de algún otro político, empresario o similar. Mientras tanto, y mientras la investigación continúa, rige la presunción de inocencia. Y la necesidad institucional de creer la declaración de Clerici sobre el origen de los fondos: su actividad particular de “acompañante”.

Se debe recordar que no está siendo investigada por enriquecimiento ilícito, sino por tenencia de dinero no declarado.

Quiere, con derecho, celeridad de la justicia porque "se vence el plazo para pagar menos penalidad (5%), por los montos que superen los 100.000 dólares. Como se le incautaron unos U$S 600.000 dólares, debería pagar 5% de 500.000 dólares. Esto es, unos U$S 25.000; dinero que ingresaría a las arcas públicas como el porcentaje que le corresponde de multa.

Le quedarían 575.000 limpios y blanqueados. Y tendría su disponibilidad según el criterio que aplique el juez Kreplak, quién obviamente debe resolver la cuestión de fondo; con las pruebas fehacientes que existió el delito. Si no, más tarde o más temprano, deberá liberar los fondos y entregárselos a Clerici. Blanqueados.

Los otros bienes incautados (carteras, joyas, etc) se calculan aparte. Y se suman también desde los 100.000 dólares.

"Para estos casos también está el blanqueo", afirmó a este medio uno de los funcionarios que reglamentó el llamado a regularizar dinero no declarado. Quién además afirmó que a Clerici le corresponde el mismo derecho que cualquier otra actividad que haya generado fondos y divisas en negro sin declarar.