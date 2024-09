Las franquicias argentinas resisten a la recesión y más del 50% se amplió este 2024

Pese al entorno recesivo que está viviendo el país, durante el primer semestre de 2024 el 55% de las marcas de franquicias continuaron ampliando sus redes de puntos de venta (PDV) generando un crecimiento del 3,6% en promedio en la comparación con diciembre de 2023. En la misma línea, el 88% está buscando activamente abrir nuevas sucursales y proyectan superar el 10% de crecimiento a finales de 2024.

Así lo muestra un relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) sobre la evolución de las cadenas de franquicias durante el primer semestre de 2024 en un esfuerzo conjunto con el Cluster de Franquicias de Córdoba.

El informe fue realizado en agosto de 2024 y contó con la participación de 76 marcas franquiciantes de todo el país, rubros y tamaños, con un total de 5.621 PDV, de los cuales el 88% son franquicias y el 12% restante propios y que empelan a 28.108 personas de forma directa en la Argentina.

El sector ha mostrado un optimismo y buenos números en lo que va del año. Durante el primer semestre del 2024, el 55% de las marcas relevadas expandieron sus redes de puntos de venta con la apertura de 195 PDV, lo que representa un crecimiento del 3,6% vs. diciembre 2023, aunque con un ritmo inferior al del primer semestre de 2023, que fue del 5,2%.

Todos los rubros muestran crecimiento, pero con ritmos de expansión bastante dispares: Estética y Salud estuvo a la cabeza con un 16,7%, seguido por Capacitación con un 14,6%, Servicios con un 13,8% y bastante más atrás Indumentaria y Calzado con un 5,9%, Comercio con un 2,4% y en último lugar Gastronomía con apenas un 1,4%. Por otra parte, un 37% de las marcas que mantuvo la misma cantidad de PDV que en diciembre de 2023 y un 8% que los redujo.

En cuanto el nivel de actividad, durante el primer semestre 2024 el 46% de las empresas declaró que creció vs. el mismo período 2023, mientras que un 41% informó un nivel de actividad menor y tan sólo el 13% dijo haber mantenido el mismo nivel. "Si bien aumentó la cantidad de marcas que declararon un menor nivel de actividad vs. el año pasado (41% en 2024 vs 26% en 2023) esta situación no sorprende en un contexto de contracción del consumo por el gran ajuste de precios relativos del mercado, resulta alentador que casi la mitad refleje crecimiento de su nivel de actividad", explicaron desde AAMF.

Buenas expectativas en el sector

Preguntadas acerca de las expectativas para el segundo semestre, el 88% declaró estar buscando activamente abrir nuevas franquicias y tener planes de apertura concretos por otros 379 PDV o un 6,7% adicional de crecimiento y un objetivo de alcanzar las 574 aperturas lo que, de concretarse, equivaldría a un 10,6% de crecimiento a fin de año respecto a 2023.

Según el informe, de alcanzarse estos objetivos y asumiendo un comportamiento equivalente para el total del universo de franquicias, estiman que a finales de 2024 existirían unos 55.000 PDV de marcas franquiciantes en Argentina, incluyendo tanto tiendas propias como franquiciadas.

"El sistema de franquicias ha demostrado una vez más su capacidad de adaptación frente a los desafíos de la inestabilidad económica. A pesar del contexto recesivo que atravesamos, los datos del primer semestre de 2024 sumados a las expectativas de crecimiento superiores al 10% para fin de año y casi 9 de cada 10 marcas buscando activamente abrir nuevos puntos de venta reflejan un panorama de crecimiento sostenido y demuestran la potencia de las marcas franquiciantes y el espíritu emprendedor de los argentinos”, dijo la presidente de la AAMF, Susana Perrotta.

Más allá de aquellas que participaron en el relevamiento, se estima que existen en la Argentina unas 1.800 marcas que operan con el sistema de franquicias, de las cuales 43% son de Gastronomía, el 22% Comercios Especializados, el 15% Servicios, el 10% Indumentaria, Textil y Calzado, el 7% Estética y Salud y el 5% Capacitación. En total operan una red de unos 51.500 PDV en la Argentina, incluyendo propios y franquiciados y emplean alrededor de 250.000 personas de forma directa.