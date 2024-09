Blanqueo de la AFIP: por qué puede funcionar y en qué se diferencia del lanzado por Mauricio Macri

El 30 de septiembre termina la denominada fase 1 del blanqueo que lanzó el Gobierno para regularizar fondos. En este marco, la economista Elena Alonso explicó por qué es conveniente y en qué se distinque del que propuso el gobierno de Mauricio Macri. La referente del ámbito de las finanzas también analizó el clima de inversiones en la Argentina y en qué moneda conviene hacerlo, al menos en el contexto actual.

Durante el nuevo encuentro del Ciclo de Charlas MDZ, Alonso representó a los inversores con un perfil más conservador, brindando una mirada enfocada en la estabilidad y la seguridad financiera.

¿Los argentinos sabemos invertir? Frente a este puntapié inicial, la economista advirtió que "hace falta mucha educación" y explicó: "Empecé con este tema se varios años y me encanta poder difundir las herramientas que existen. Bueno, la verdad es que las las herramientas que se usan no son, digamos, no son un montón por la falta educación financiera, por lo que siempre vamos a lo seguro: dólar o plazo fijo. Entonces, mi trabajo, y hace muchos años lo que hago, es de educación financiera para que las personas usen más herramientas. Y también, para entender que guardar dinero no es de invertir dinero entonces. De a poco la situación te empuja a invertir".

Elena Alonso.

La proliferación de las billeteras virtuales intuitivas fueron clave según Alonso: "Lo que ha ayudado mucho es tener una aplicación donde podes acceder a cualquier herramienta, comprar un bono, una acción. Eso hace que sea más fácil para la gente, más allá de que la gente más grande a lo mejor prefiere ir al banco todavía, pero creo que en esto ha ayudado. En Argentina no podés guardar la plata".

En cuanto a las inversiones por parte de empresas, señaló que "las herramientas que más usan son fondos comunes de inversión, que no está mal, pero hay herramientas mejores como una letra, una lecap del Tesoro, que te paga diez por ciento más.

Están empezando a usar otras herramientas porque su rentabilidad, por el aumento de los precios y de los costos fijos bajó muchísimo, por lo que empezaron apelar a otras cosas, para que lo financiero sea algo que los apuntale, y que no los hunda".

¿Pesos o dólares?

Respecto a en qué moneda conviene invertir hoy, la economista opinó que "en corto plazo, pesos hoy" y argumentó: "Siempre hemos dicho que comprar dólares era negocio, pero se ha dado vuelto un poco en estos meses, con una inflación a la baja, un tipo de cambio que sigue estático al dos por ciento mensual, los financieros a la baja. Entonces lo de corto plazo, aprovechar la tasa de interés en pesos y lo que es a toda la inflación siguió teniendo demanda, pero lo atado al dólar dejó de un poco de tener atractivo por este tema".

Blanqueo: ¿ésta vez sí?

A días del fin de la fase 1 de la AFIP para ingresar al blanqueo, Alonso destacó que "ahora podes invertir en dólares generando un 8% anual en dólares y no teniendo esos dólares quietos. Esa persona que no juntó x cantidad de dólares, puede aprovechar, abrir una cuenta en el banco, que es muy fácil abrir una cuenta, depositas los dólares y los puede usar para lo que quieras, incluso para inversiones".

A propósito, recordó el blanqueo que había lanzado Mauricio Macri: "Es diferente en algunos aspectos importantes. Esto de los diez mil dólares no estaba, entonces le permite a la gente que tienen poco dinero, poder entrar blanqueo. En el anterior era para los grandes. Creo que tiene un impacto más positivo en este segmento de la población. Acompañado de lo que es el régimen de grandes inversiones, el RIGI, por lo que va a haber más stock de dólares y la situación del banco".

¿Es momento de invertir?

Finalmente, la especialista trazó un panorama a futuro: "Para mí lo importante es la salida del cepo, como un el llamado de atractivo, para para el inversor. Porque lo más importante de que se saque, no solamente de que podamos comprar los dos cientos dólares y que tengamos libertad para sacar plata del país, sino que lo que ingresa, que también tenga la posible de salir y le genere esa certeza los inversores que afuera. Creo que sí estamos en un momento, pero los inversores están con cautela. Tiene que venir el cepo, las legislativas, que va a aportar la parte política y la seguridad jurídica que busca el inversor".

