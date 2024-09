La actividad económica cayó un 3,4% en el primer semestre del año y el crecimiento que no llega

En un contexto económico muy grave, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, anunció recientemente en Twitter que el sector público nacional registró un superávit primario y financiero en agosto, alcanzando un resultado primario de 899 mil millones de pesos. Sin embargo, estas cifras contrastan con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que reportó una caída del 3,4% en el Producto Bruto Interno (PBI) en la primera mitad del año. La economista Carina Farah, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, analizó estos datos en una charla con MDZ Radio 105.5 FM.

Sobre el posteo de Caputo, Farah cuestionó cómo el incremento en la recaudación fiscal se relaciona con la caída de la actividad económica. "Hemos visto informes últimamente, incluso de algunos bancos internacionales, que dan cuenta de caídas de la recaudación fiscal. Entonces, la verdad que a veces el gobierno mezcla recaudación efectiva con algunas proyecciones que hace basándose en supuestos que solamente el gobierno entiende". Para la economista, un reflejo de esto es "justamente" la presentación del presupuesto que hizo el presidente Javier Milei, "con supuestos bastante difíciles de alcanzar".

Ejemplificó entonces con las predicciones estipuladas en el corto plazo: el Gobierno Nacional anunció que este año cerraría con alrededor de un 104% de inflación acumulada, "lo cual nos daría que a partir del mes de septiembre, o sea septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los últimos cuatro meses del año, la inflación debería ser de un 1,2%". Algo prácticamente imposible de alcanzar, especialmente porque los analistas coinciden con que la inflación ha quedado 'mesetada' alrededor del 4% y con que la inflación de septiembre no será menor al 3%.

La predicción para el año que viene, según el Presupuesto 2025, sería del 18% para todo el año. "Una inflación incluso por debajo de la pauta evaluatoria establecida en el crawling peg que el gobierno viene utilizando como ancla nominal para la inflación, sin demasiados resultados y provocando un atraso cambiario que tiene su correlato después en las cuentas externas. Pero bueno, eso es otra tela para cortar", puntualizó.

Respecto al esperado crecimiento económico, Farah dijo que sería posible "si hubiéramos acompasado un proceso de inversión", que es a lo que viene apostando el Gobierno con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). "Y es lo que no se está dando. No se está viendo un proceso de inversión masivo que pueda sustentar estas tasas anunciadas de crecimiento para el año que viene. Cuando analizamos los componentes del Producto Bruto Interno, vemos que el consumo de las familias, que es uno de los que mayor ponderación tiene o que mayor proporción representa en el PBI, está en franca caída, la inversión está en caída, el gasto público está en caída", aseveró.

Además, "no hay un solo sector" que refleje un crecimiento de un mes a otro. "Cuando hacemos las comparaciones interanuales, toda la actividad económica está en caída". El desempleo en Mendoza, por ejemplo, subió a 6,1% en el segundo trimestre de 2024. "Las familias cada vez consumen menos, cada vez más empresas van cerrando o van reduciendo el personal, van reduciendo el tamaño de las operaciones y esto también va dejando gente en la calle. Entonces con más gente en la calle, con licuación de los poderes adquisitivos", que se ve "en el caso de los jubilados, por ejemplo. Todo esto va explicando por qué la actividad económica cae de la manera que está cayendo. Y no vemos absolutamente ningún indicador, o por lo menos yo no lo veo, de que vaya a empezar la reactivación", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: