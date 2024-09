El desafío de diseñar la casa propia: ¿cómo lograr espacios cómodos y funcionales?

La construcción de una vivienda propia representa mucho más que un simple techo. Es la materialización de un sueño, un proyecto de vida que permite a las familias diseñar y personalizar cada espacio según necesidades y gustos. La construcción desde cero ofrece la posibilidad de diseñar cada rincón con propósito y detalle, desde la libertad de elegir materiales y acabados hasta la posibilidad de optimizar la distribución y aprovechar al máximo el terreno.

Sin embargo, antes de embarcarse en este emocionante proyecto, es fundamental realizar una planificación detallada. Algunos aspectos clave a considerar son la elección del terreno, la definición del presupuesto, la contratación de un equipo de profesionales calificados y la obtención de los permisos correspondientes. Asimismo, es importante establecer un estilo arquitectónico y definir los espacios que se desean priorizar, como la cocina, los dormitorios y los espacios comunes.

Bajo este contexto, a continuación, se destallan 5 consejos para construir una casa a la medida:

Fachada, la primera impresión: es la carta de presentación de una vivienda . Es fundamental elegir un diseño que refleje la personalidad de los propietarios y se integre armoniosamente con el entorno. Materiales como la madera, la piedra y el ladrillo ofrecen un aspecto cálido y natural, mientras que las fachadas vanguardistas con grandes ventanales permiten disfrutar de mayor luminosidad.

es la carta de presentación de una . Es fundamental elegir un diseño que refleje la personalidad de los propietarios y se integre armoniosamente con el entorno. Materiales como la madera, la piedra y el ladrillo ofrecen un aspecto cálido y natural, mientras que las fachadas vanguardistas con grandes ventanales permiten disfrutar de mayor luminosidad. Cocina, el corazón del hogar: es el espacio donde algunas familias suelen pasar la mayor parte del día y se comparten momentos especiales. Al diseñar la cocina, es importante considerar la distribución de los muebles, la elección de electrodomésticos de alta calidad y sobre todo la aislación de los olores, en este caso se recomienda optar por una carpintería de vidrio repartido para lugares pequeños.

es el espacio donde algunas familias suelen pasar la mayor parte del día y se comparten momentos especiales. Al diseñar la cocina, es importante considerar la distribución de los muebles, la elección de electrodomésticos de alta calidad y sobre todo la aislación de los olores, en este caso se recomienda optar por una carpintería de vidrio repartido para lugares pequeños. Baño, un oasis de relajación: es un espacio íntimo donde desconectar y recargar energías. Al diseñar el baño, es fundamental elegir materiales resistentes a la humedad, como la cerámica y el porcelanato, contar con el plano de las conexiones y elegir griferías y artefactos previamente y se recomienda no usar revestimiento muy rústico como piedra, de difícil la limpieza.

es un espacio íntimo donde desconectar y recargar energías. Al diseñar el baño, es fundamental elegir materiales resistentes a la humedad, como la cerámica y el porcelanato, contar con el plano de las conexiones y elegir griferías y artefactos previamente y se recomienda no usar revestimiento muy rústico como piedra, de difícil la limpieza. Dormitorio, el refugio personal: en este espacio es importante crear un ambiente tranquilo y acogedor. Si es posible, escatimar no es una opción, no solo se debe considerar el confort que da un excelente colchón, o un sommier funcional, también los aislantes térmicos y acústicos, la ventilación y la entrada de luz. Para los pisos se recomienda el porcelanato, resistente y versátil.

en este espacio es importante crear un ambiente tranquilo y acogedor. Si es posible, escatimar no es una opción, no solo se debe considerar el confort que da un excelente colchón, o un sommier funcional, también los aislantes térmicos y acústicos, la ventilación y la entrada de luz. Para los pisos se recomienda el porcelanato, resistente y versátil. Living, un lugar protagónico: es fundamental diseñar un espacio cómodo y funcional, con muebles versátiles y una distribución que permita diferentes usos. El piso define la estética del resto del espacio, una buena opción es el porcelanato símil madera. Asimismo, se pueden utilizar placas de yeso para separar ambientes.

La casa es mucho más que una construcción, es un reflejo de quienes la habitan. Cada decisión, desde la elección del color de las paredes hasta el tipo de muebles, comunica algo sobre los gustos, valores y estilo de vida de la familia. Es por eso que diseñar una casa a medida es una oportunidad para que cada miembro exprese su personalidad en el entorno en el que vivirá.

Con el paso de los años, las expectativas de las familias en cuanto al hogar han evolucionado significativamente. Hoy en día, el hogar no es solo un lugar donde se duerme y se come, sino un espacio multifuncional que debe adaptarse a diversas actividades, desde el trabajo remoto hasta el entretenimiento en casa y, por ende, la construcción de una casa es la oportunidad perfecta para crear no solo un espacio funcional sino también acogedor y que fomente el bienestar.

María del Mar Danuzzo.

* María del Mar Danuzzo, encargada de Arquitectura Comercial de Familia Bercomat.