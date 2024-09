Nuevo Puerto Seco: qué opinan los empresarios mendocinos de la propuesta

Aunque recién es un proyecto, el anuncio de que se trasladará el Puerto Seco de Godoy Cruz a Luján de Cuyo genera expectativas diversas en el sector privado. La nueva locación estará estratégicamente ubicada en las inmediaciones de la variante Palmira, que agilizará el tránsito entre Buenos Aires y el Pacífico. La idea es, además, construir un amplio sector de servicios, con carga de combustible y espacio para que se ubiquen los camiones y sus conductores.

El objetivo es hacer más liviana la espera durante los días de cierre del paso, así como nutrir de servicios del paso internacional Cristo Redentor. Más allá de que este tipo de propuestas suelen llevar tiempo de concreción, el anuncio generó expectativas y varios signos de integración.

En primer lugar, hubo coincidencia en que el actual Puerto Seco ha quedado en un lugar muy urbano, con las incomodidades que eso implica tanto para los usuarios como sus vecinos. Por otro lado, también se observó en que es bueno dotar de más servicios a una ruta internacional que hace décadas cuenta con las mismas prestaciones, pese al incremento de tránsito e importancia.

Sin embargo, existen algunas dudas acerca de la efectividad de encarar un nuevo espacio sin una planificación general, así como del destino de recursos públicos en líneas generales. Entre las principales dudas que tienen algunos empresarios se encuentran las relacionadas con la efectividad de la medida.

Por un lado, no queda claro si el anuncio del traslado tiene que ver con un plan integral de mediano y largo plazo, en función de requerimientos medidos y probados. Por el otro, acorde con los nuevos tiempos que corren, también se preguntan si es necesario que la inversión la haga el sector público y no el sector privado.

El tema no es menor, debido a la relevancia de Mendoza en el sector de logística, así como en el potencial que posee el área dada la posición estratégica de la provincia en el corredor bioceánico. “A grandes rasgos, sabemos que Mendoza genera el 4% de la economía del país y el 11% de los camiones están radicados acá”, resaltó el presidente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim), Dalmiro Barbeito.

Reparos

Para Leonardo Andreu, dueño de Servicios Logísticos Integrales Andreu, da la sensación de que se establecen proyectos aislados que no responden a una planificación. De este modo, el nuevo anuncio pareciera algo aislado y no está claro qué se hará con otros espacios que aún están en funcionamiento. "A veces pareciera que hay soluciones duplicadas y otras que faltan", reflexionó Andreu. Por otro lado, advirtió no está claro qué modelo se utilizará.

El actual Puerto Seco está en un lugar incómodo para los vehículos.

Andreu es, además, vicepresidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM) y destacó que no están en contra del proyecto, pero que es importante que se plantee desde una lógica de eficiencia e integridad. "A veces se generan cuestiones desde el lado de la oferta y no de la demanda", expresó Andreu. Es decir que parece no estar clara cuál es la necesidad del sector privado y que eso es clave antes de plantear propuestas de envergadura sin saber si se necesitan.

En este sentido, Martín Clement, quien se dedica al área de comercio exterior y presidente del CEM, sumó que Mendoza requiere que haya más inversión privada y no tanto pública ya que la primera es más eficiente y conoce mejor lo que necesita el mercado. "Actualmente existen otros depósitos fiscales privados que compiten con el Puerto Seco que tiene concesionado el IDITS, de gestión pública", expresó Clement. Agregó que, aunque no conoce los números del nuevo emprendimiento anunciado, las quejas sobre el estado edilicio de oficinas, servicios básicos e infraestructura siempre han sido recurrentes entre los usuarios.

"Por eso desde el CEM estamos propiciando la conformación de un clúster de transporte y logística para que entre públicos y privados contengan este tipo de iniciativas aisladas", contó Andreu. Y agregó que hay modelos interesantes para mirar como el de Los Andes en Chile y que sería ideal que se hagan grandes hubs logísticos, pero con diseño.

En este punto, el empresario logístico también mencionó que antes de crear nuevos espacios, sería bueno que el paso funcione de manera adecuada. Este año la cantidad de cortes ha sido excesiva y, si esto funcionara bien, tal vez no se requeriría de grandes espacios de servicios para esos momentos.

Puntos a favor

Martín Clement observó que, si se piensa en su localización, es positiva la decisión de trasladar el Puerto Seco. "Que esté en un lugar donde no entorpezca el tránsito de otro tipo de vehículos, en especial los particulares, es una manera de ordenar el espacio", subrayó. En el mismo sentido, Andreu destacó que el actual sitio no es apropiado.

Por su lado, Dalmiro Barbeito recordó que hace más de 40 años la infraestructura de la ruta 7 es la misma y que es preciso renovarla. Por este motivo, ven con buenos ojos la idea de un nuevo polo logístico que fortalezca la variante Palmira debido a que ayuda al corredor bioceánico. "Esperamos que estas inversiones potencien otras que se deben hacer en la ruta cordillerana con los inconvenientes de accidentes y corte del paso que ya se conocen", destacó Barbeito.

Mirá el video de cómo los camiones esperan durante el cierre del Paso Cristo Redentor