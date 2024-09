Una familia tiene que ganar cerca de un millón de pesos para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires

Según datos de la oficina de estadística de la Ciudad de Buenos Aires, en agosto, para no ser pobre por ingresos, una familia porteña de cuatro miembros y que no alquila su vivienda precisó tener ingresos por más de $966.228. Esto implica un 3,9% más que en julio de 2024. Para personas que viven solas la cifra para no caer en la pobreza asciende a $342.870.

El umbral de indigencia, en tanto, quedó en $536.493 para el mismo tipo de familia y resultó un 2,9% superior al mes anterior. Para una persona sola el ingreso debe superar los $175.899.

La Canasta Básica Alimentaria llegó a $581.175, lo que significa una suba de casi $15.000 respecto del mes anterior, La Canasta Básica Total, por su parte, llegó a $1.201.455, algo más de $41.000 por arriba de lo que era en julio.

Para que las familias puedan ser consideradas de "clase media" no deben tener ingresos inferiores a $1.501.818. Para formar parte de lo que la escala estadística menciona como "sectores acomodados" se necesita ingresar al hogar al menos $4,805.828.

Miles de personas están en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires