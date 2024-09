Construcción: a cuánto subió el metro cuadrado y qué pasa con las ventas

Los precios de la construcción en general y de los materiales en particular vienen por debajo de la inflación en los últimos meses. Sin embargo, esto todavía no ha hecho crecer la venta de insumos, al tiempo que no baja los altos valores del metro cuadrado de construcción. Más allá de los precios formales y comparables, en este sector todavía se manifiestan importantes diferencias de presupuestos por productos o trabajos iguales.

Esto obliga a los consumidores a solicitar al menos tres precios, así como a negociar valores por pago al contado, debido a que las diferencias en este punto persisten y son importantes. Más allá de esto, según los valores que releva la Red Edificar a través de su índice, mostró que en agosto los precios aumentaron menos que en julio.

Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) la actividad de la construcción registró en julio una caída del 20,4% con respecto al mismo mes de 2023. Sumó así nueve meses de variación interanual negativa, pese a que en el séptimo mes del año se registró una recuperación del 8% en comparación con junio, lo que sumó cuatro meses consecutivos de avance.

Así, se registró un aumento de 1,71% en el octavo mes de 2024, contra el 2,2% que se ajustó en julio. La variación acumulada anual de precios de los primeros ocho meses es de 19,07%. El índice Edificar es el resultado de la medición de casi 100 productos representativos de los rubros que comercializan o fabrican las once empresas de la Red Edificar que se encuentran en toda la cadena constructiva.

El sector ha tenido mejoras, pero así y todo no levanta cabeza.

Esta estabilización de precios no impactó todavía en una mejora de ventas. Según el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de insumos para la construcción, registró una baja del 4,3% mensual desestacionalizada, al tiempo que se mantuvo 20,1% por debajo del nivel de agosto de 2023.

El costo del metro cuadrado

En este marco, según la medición mensual que realiza el Centro de Ingenieros de Mendoza, el costo de la construcción aumentó de manera mensual 1,94% mientras que en la medición interanual la suba fue de 161%. Es preciso recordar que al valor de los materiales hay que sumar la mano de obra que no relevan los índices mencionados. Esta medición, por otra parte, anticipa el valor de la construcción para orientar a sus asociados y durante la primera semana de cada mes realiza el relevamiento.

En este marco, el costo de construir un metro cuadrado de una vivienda económica estilo IPV (Instituto Provincial de Vivienda) en septiembre es de $925.234. Una casa de 60 metros, en este contexto, saldría $ 55.514.040. Con relación a los precios del metro cuadrado de una casa de mediana calidad es de $1.389.736 y levantar 60 metros costaría unos $83.384.160.

El relevamiento del Centro de Ingenieros, además, realiza las comparaciones a partir del dólar blue y del oficial. En este marco, el valor del metro de una casa económica es de 987,44 dólares oficiales y U$S 740,19 en valor blue. La vivienda de calidad, en tanto, habría que desembolsar U$S 1.483.18 (precio oficial) y U$S 1.111,79 en la cotización del paralelo.