Un gigante brasileño busca en Mendoza alimentos y bebidas para un mercado millonario

La provincia de Mendoza sigue trabajando en sus relaciones comerciales con el principal destino de sus exportaciones, Brasil. Desde el pasado lunes, productores locales recibieron la visita del representante comercial de un gigante brasileño, que llegó en busca de alimentos y bebidas para importar y vender en los principales supermercados del sureste de aquel país.

Se trata de Fecoagro, organización compuesta por 11 cooperativas, provenientes del Estado de Santa Catarina, organizadas en la década de los años setenta. Cuenta con 56 mil empleados y 71 mil socios cooperativos, que en conjunto ganaron R$ 43 mil millones en 2023, lo que equivale a US$ 7.800 millones de dólares.

Es uno de los gigantes de la agroindustria en el vecino país, con actividades que van desde el cultivo y comercialización de frutas y hortalizas, a la cría y procesamiento de ganado caprino, porcino, vacuno y aviar.

Además, procesan alrededor de 380 mil toneladas de fertilizantes, con una facturación de entre 80 y 100 millones de dólares al año.

Frente al volumen de negocios que mantienen, han creado una cadena de supermercados de alrededor de cien bocas de expendio, y han tomado la decisión de incorporar al mismo, productos importados, comenzando por los alimentos. Este fue el motivo por el que Vítor Figueiredo, agente internacional de Negocios del grupo Fecoagro, llegó el pasado lunes a Mendoza, donde estará hasta el viernes.

La elección de la provincia no fue casual, dentro del país el destino fue prioritario para Fecoagro por el conocimiento que se tiene de los productos mendocinos en general, y en particular los vinos y ajo en fresco. En esta primera visita, se centrarán en frutas y hortalizas frescas y procesadas

Así, de la mano de ProMendoza, Vítor Figueiredo mantuvo desde el lunes y hasta este jueves reuniones con alrededor de 40 productores frutihortícolas de los distintos oasis productivos de la provincia. Cabe destacar que muchos de ellos no exportan actualmente a Brasil o ningún otro mercado, por lo que representa una importante oportunidad para ampliar las exportaciones mendocinas.

Durante los cuatro días que el representante de Fecoagro lleva en la provincia, además de encuentros con reducidos grupos de productores, también realizó visitas a fábricas y plantas industriales. Asimismo, para el día viernes, su agenda se completará con un encuentro con el centro de despachantes de aduana y representantes de Aprocam en ProMendoza. Por último, en caso de que la agenda del Gobernador lo permita, se encontrará con Alfredo Cornejo. Fecoagro se reunió con empresas productoras de aceitunas y aceite de oliva, entre otras.

La calidad mendocina

Durante su estadía en Mendoza, Vítor Figueiredo aseguró que lo que llevó a Fecoagro a elegir a Mendoza como primera opción para la importación en Argentina fue la calidad de los productos locales.

“Conozco Mendoza desde hace más de 10 años y siempre me gustaron sus productos. Me pareció natural ampliar la importación con Argentina, que está muy cerca y que tenemos una afinidad muy grande. En Argentina me pareció que el lugar ideal para empezar era Mendoza, por la calidad de los productos, las empresas y todo que tiene para ofrecer”, comentó el representante de Fecoagro.

Figueiredo comentó que en esta primera visita están en busca de todo lo que puedan llevar a sus supermercados, desde alimentos en fresco hasta alimentos procesados. “La verdad es que se procura productos de buena calidad, que puedan abastecernos de una forma regular, para que tengamos una relación muy estrecha y duradera con los empresarios de acá”, dijo.

El brasileño resaltó que las reuniones han sido muy positivas y que muchas negociaciones ya están bien adelantadas, dada la urgencia que tienen en adquirir algunos productos.

“Creo que el comercio bilateral entre Mendoza y Brasil está muy bien, muy avanzado, pero se puede avanzar mucho más, eso es lo que estamos haciendo acá. El trabajo que hace ProMendoza, que avanzó mucho en los últimos años, y el apoyo del Gobierno es importante, pero creo que se puede avanzar mucho más”, completó.