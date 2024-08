Fuerte caída de las reservas del Banco Central por un pago al FMI

Las reservas internacionales del Banco Central cedieron en la jornada US$ 882 millones y llegaron a US$ 27.311 millones, después del pago de US$ 850 millones al FMI (Fondo Monetario Internacional).

No obstante, y a pesar de la crisis financiera internacional, logró un saldo comprador en el Mercado Único de Cambios de US$ 17 millones. De esta forma, en los cuatro primeros días de agosto el BCRA acumula compras por US$ 96 millones.

El dólar mayorista, en tanto, cotizó a $936,5 con un volumen operado en el segmento de contado por US$ 234 millones, de US$ en el mercado de futuros MAE y en el Rófex por US$ 249 millones.

Walter Moreno/Mdz con Moto G 24 Power



En tanto el dólar blue cotizó con una baja de 1% y cotizó a $1.375 para la venta, con lo que la brecha cambiaria quedó en 46,85%.

Los dólares financieros cotizaron en modo mixto. El CCL cerró en $1341 con una suba de 0,2% y el MEP cerró en $1336 con una baja del 0,7%.

El dólar minorista de Banco Nación cerró en $954,5 y la brecha cambiaria quedó en 44,1%.