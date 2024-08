Cómo queda el negocio de la yerba mate tras el fin de trabas para comercializar

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó trabas en la cadena de comercialización de la yerba mate. Por medio de la Resolución General 5555/2024, el organismo conducido por Florencia Misrahi derogó un grupo de normas de 1998 que establecían la obligatoriedad de emitir una serie de documentos para poder trasladar e industrializar este cultivo.

Se trata de la hoja de ruta, que debían completar las industrias para presentar ante la AFIP, en un documento que en su momento fue diseñado a pedido de la Cámara de Industriales Molineros para evitar la circulación de yerba en negro. Sin embargo, con los controles del Instituto Nacional de la Yerba Mate y la venta de estampillas, ese “remito” se hizo superfluo y en la práctica significaba un doble control.

De esta manera, la AFIP adecua su normativa al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que modernizó el Instituto Nacional de la Yerba Mate con el objetivo de agilizar las gestiones necesarias para la actividad y así reducir costos innecesarios de los distintos eslabones que conforman esa cadena.

La resolución general publicada este viernes en el Boletín Oficial elimina la necesidad de contar con el comprobante denominado “Hoja de ruta yerbatera”. Asimismo, los molinos, secaderos y/o depósitos ya no tendrán que registrar de forma obligatoria en el “Libro de Movimientos y Existencias” los ingresos, egresos y existencias de dichos productos.

El organismo se encuentra abocado a la revisión de los diferentes registros, comprobantes, obligaciones y regímenes de información implementados durante gestiones anteriores que pudieran obstaculizar la agilización de los procesos, interferir en el comercio o incrementar los costos.

Otras simplificaciones implementadas por la AFIP

En ese marco, recientemente la AFIP eliminó requisitos documentales y logró simplificaciones aplicadas para los siguientes trámites y sectores productivos:

• Eliminación de la obligación de registrar los contratos de alquiler ante el organismo. Sólo queda vigente para acceder a beneficios fiscales.

• Eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI).

• Eliminación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), el documento que debía emitirse al vender un automotor.

• Reducción de 5 a 2 de las declaraciones juradas que deben presentar los establecimientos rurales con el resultado de la producción de la cosecha.

• Eliminación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF), como pasos previos para comprar mercadería del exterior. Sergio Delapierre, representante de los secaderos de la Zona Norte de Misiones.

• Eliminación del Registro de Exportadores de Carbón Vegetal (RECAR).

• Simplificación del registro de trabajadores: mediante la aplicación “Mi AFIP” se puede dar de alta un trabajador ingresando solo 7 datos.

Posiciones encontradas

El representante del sector secaderos de la Zona Norte de Misiones Sergio Delapierre ve con beneplácito a resolución de la AFIP. “Con esta simplificación los empresarios tendrán menos costos y, además, confeccionar el formulario era muy complicado", señaló.

Sergio Delapierre sostuvo que con esto “se elimina la burocracia. No creo que se produzca la comercialización informal. En lo que no estoy de acuerdo es en la eliminación del Libro de Stock de los Secaderos “porque de esta forma el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no tendrá las estadísticas del sector”. Héctor Dingler, presidente de la Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo, Misiones.

De su parte, el presidente de la Cooperativa Yerbatera de Dos de Mayo Héctor Dingler calificó de excelente la resolución de la AFIP. “La hoja de ruta no cumplía ninguna función, la yerba ya sale con remito, factura y, por eso es imposible que sea transportada en forma ilegal”.

No obstante, el dirigente yerbatero no está de acuerdo con la anulación del Libro de Stock de los Secaderos. “No permitirá tener estadísticas de stock de yerba que facilitaba a la empresa”.