El agro liquidó US$ 3.610 millones por retenciones en el primer semestre

La Argentina exportó US$ 38.176 millones en el primer semestre de 2024. De esta cifra, las cadenas agroindustriales (CAI) aportaron US$ 23.971 millones, lo que explica el 63% del total y liquidaron en concepto de retenciones (derechos de exportación el equivalentes a US$ 3.610 millones.

Comparado con el primer semestre de 2023, las exportaciones argentinas aumentaron un 14%, mientras que las agroindustriales crecieron un 19,4%, aunque no lograron compensar la caída que tuvieron el año anterior producto de la sequía cuando disminuyeron un 35%.

Des esta forma, generaron un ingreso adicional de divisas de US$ 3.893 millones respecto al mismo período del año anterior, aunque aun están en más US$ 6000 millones menos que en el 2022.

De las exportaciones CAI, en tanto, el 71,7% pertenece a las cadenas granarias, el 12,8% a las economías regionales, el 8,1% a las carnes, el 2,4% a lácteos y el 5% al resto de los rubros.

Télam

De los 20 complejos analizados en el Monitor de Exportaciones Agroindustriales, ocho redujeron sus exportaciones en dólares durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. Los doce complejos que aumentaron sus exportaciones fueron: soja, maíz, trigo, lácteos, porcino, pesquero, limón, peras y manzanas, uva, forestal, té y yerba.

En tanto, el 65% de las exportaciones se dirigieron a los principales cuatro países de destino Brasil, Vietnam, China y EE.UU.

Para todo 2024 se espera un mayor nivel de exportaciones respecto a 2023 que estarían entre US$ 45.000 y US$ 50.000 millones, de acuerdo a cómo evolucionen los precios internacionales. En otras palabras, las exportaciones aumentarán unos US$ 12.000 millones.

“Hay buenas y malas noticias: la buena es que las exportaciones del agro crecieron un 19% respecto al primer semestre 2023, la mala es que detectamos muchas trabas para seguir creciendo, lo que genera poco incentivo para que haya más inversiones, se genere más empleo y entren más dólares”, advirtió Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA.

“Estamos en el primer puesto mundial como exportadores de jugo y aceite de limón y de aceite de soja. Somos segundos en maní, porotos y yerba y terceros maíz y harina de soja. Nuestro trigo llega a más de 25 países y en más de 80 disfrutan nuestras uvas y vinos. Nuestra carne vacuna es muy bien recibida en el mundo: estamos en las mesas de más de 50 países”, adelantó Pisani Claro.