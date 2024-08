Números en rojo: el desafío de Javier Milei para afrontar el pago de deuda por $31 billones

Uno de los grandes bastiones de lucha del gobierno de Javier Milei, más allá de bajar la inflación, el déficit cero. También juntar dólares en el Banco Central, pero eso viene muy lejos de cumplirse, al menos por ahora. En las cuentas, uno de los puntos que más pesa es el de la deuda pública. Y ahí, entran en juego el nivel de reservas con el que el Ejecutivo cuenta para afrontar los vencimientos de pago.

Traspaso de deuda

En este marco, avanzaron en la migración de la deuda del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al Tesoro Nacional a través de la emisión de la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi). De esta manera, Milei y su equipo avanza en el saneamiento de las cuentas del Estado con el objetivo final de estabilizar la macroeconomía y poder quitar el cepo al dólar.

Según un informe realizado por Fundación Capital, la eliminación de los pases pasivos es sólo un cambio de deuda, de pasivos del BCRA a pasivos del Tesoro. Y, por ello, analizaron: "Debe señalarse que las LEFI fueron canjeadas por títulos públicos CER en manos del Banco Central, por un monto total de $20 billones, con vencimiento en julio de 2025. Estas letras remuneran una tasa de política monetaria, la cual es capitalizable, y el costo de los intereses es asumido por el Tesoro Nacional una vez que el instrumento es rescatado por los bancos. Así, conviene monitorear el peso de la nueva deuda del Tesoro".

Fuente: Fundación Capital en base a BCRA y Secretaría de Finanzas.

"Los vencimientos de las Lecaps y LEFIs ya suman unos $35,1 billones y $29,7 billones (se asume una TNA 40%), respetivamente, para los próximos meses. Sin embargo, la mayoría de estos títulos se encuentra en poder de los bancos, lo que limita en un marco de cepo cambiario una potencial tensión por esta vía, cuestión que abordaremos en el próximo apartado", agregaron.

Cuántos dólares hay vd deuda

Desde principios de año, el Tesoro Nacional ha logrado acumular un roll over -financiación de la deuda- positivo de la deuda en moneda local de $28 billones a través de diversas colocaciones. Parte de este excedente se ha utilizado para recomprar títulos públicos del Banco Central, tanto deuda CER como Bonares, así como para adquirir dólares con el fin de cumplir con compromisos en moneda extranjera. Como resultado, el Tesoro posee $16 billones en su cuenta en pesos en el BCRA y US$ 941 millones en la cuenta en dólares.

Hacia delante, hay vencimientos en pesos (capital + intereses) por un total de $31 billones en títulos públicos hasta diciembre de 2024. De ese total, el 81% está compuesto por LECAPS. En este punto se destaca positivo el alargamiento en los plazos de las colocaciones de estos títulos. De hecho, en la última licitación el plazo promedio ponderado fue de 10,2 meses, aunque con una colocación menor.

Fuente: Fundación Capital en base a BCRA y Secretaría de Finanzas.

La deuda en moneda extranjera de la Administración Central durante la actual gestión se redujo un 3,9% (julio vs noviembre), lo que representa unos US$10.300 millones menos de compromisos. En efecto, el stock de deuda en dólares totalizó a julio unos US$ 253.900 millones, en torno al 40% del PBI. Por su parte, los títulos emitidos por el Banco Central en dólares aumentaron en igual período en US$ 5.000 millones. Así, la deuda en moneda extranjera del consolidado Tesoro+BCRA alcanzaría el 41,1% del producto.

Nivel de deuda

"Más allá que este stock no resulta muy abultado en perspectiva histórica (en 2004 era el 90% del producto y en 2020 el 80%, por mencionar algunos ejemplos), los vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera se perciben importantes en un marco de escasez de dólares y mercados internacionales virtualmente cerrados. En efecto, las reservas netas se ubican actualmente en terreno negativo: - US$ 5.200 millones, con dificultades de acumular divisas hacia delante. En este punto, debe recordarse que la existencia del dólar blend dificulta que se puedan acumular unos US$ 1.400 millones mensuales (considerando las exportaciones de julio)", observaron los especialistas en el reporte al que MDZ tuvo acceso. Fuente: Fundación Capital en base a BCRA y Secretaría de Finanzas.

El desafío futuro

El foco está en las posibles fuentes de divisas para el próximo año. Entre ellas destaca lo que pueda ingresar de multilaterales (este año vino muy rezagado su ingreso y hubo pagos netos) y del FMI (aunque es difícil que haya dólares frescos sin alguna exigencia en materia cambiaria). En este sentido, desde Fundación Capital enumeraron cuáles son los posibles lugares a los que el Gobierno de Milei pueda echar mano: "Lo que pueda ingresar por el RIGI, también es la expectativa de las autoridades, aunque es más a mediano y largo plazo. Asimismo, debe señalarse como posibles fuentes los repos u otras operaciones financieras, aunque podrían ser costosas y lo que pueda ingresar por el blanqueo/ moratoria/ bienes personales".

Y continuaron: "Otra posible fuente de divisas muy relevante resulta el superávit comercial, en un marco de saldo energético que podría aportar unos US$8.000 millones netos en 2025. No obstante, en la medida que exista el dólar blend, el Banco Central no podrá hacerse de los dólares. En efecto, estimando una balanza comercial de US$19.600 millones para el próximo año, la autoridad monetaria se perdería de acumular unos US$15.800 millones".

"De esta forma, el dólar blend corre riesgo de continuar el próximo año, de modo que el BCRA se pudiera hacer de esas divisas, maximizando las fuentes de dólares posibles hacia delante. Más aún, dado que enero es un mes exigente en cuanto a compromisos en moneda extranjera, las expectativas en el corto plazo están puestas en lo que pueda ingresar por el blanqueo/bienes personales/moratoria, además del repo que las autoridades vienen insistiendo que está en tratativas", cerraron.