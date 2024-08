Créditos hipotecarios: cuáles son las tasas, los montos y las perspectivas

La llegada del crédito en general y de los hipotecarios en particular enciende una llama de ilusión para muchas personas que no tienen casa y que les urge llegar a una vivienda. Aunque casi todos los bancos hoy tienen una línea de créditos hipotecarios, la realidad todavía es compleja y con diversas aristas a tener en cuenta. Así, aunque desde el mercado hay una apuesta por los créditos atados a la inflación (UVA) para comprar, construir o refaccionar, el producto todavía no despega y las mayores expectativas están puestas para entrado el 2025.

De este modo, las consultas prevalecen sobre la toma de decisiones y el sector calienta motores para cuando las condiciones estén dadas. En la actualidad, según el informe Inmodata, hay al menos 15 entidades que ofrecen crédito hipotecario con Tasas Nominales Anuales (TNA) muy variables entre sí. Atadas al factor tiempo, banco, tipo de crédito y si se es o no cliente, se pueden entrar tasas que van del 4% al 9%, por poner cifras redondas. La financiación, en líneas generales, se da para adquirir el 70% o el 80% del inmueble con un periodo que va de los 10 a los 30 años de pago.

Según el último relevamiento realizado por Inmodata, algunos bancos no ponen límites en la cantidad prestada, aunque todo dependerá de la capacidad del deudor. Después, los montos más ofrecidos rondan los $250 millones. Andi Landa, corredor inmobiliario y quien realiza el informe, explicó que los bancos prestan para compra de primera o segunda vivienda, remodelación y ampliación. “Los montos y las tasas son diferentes para cada caso”, aclaró Landa.

El mercado se prepara

Marcos Herrera, director de Inmoup, explicó que la realidad de los créditos hipotecarios es compleja y que hay que tener en cuenta diversas aristas. De todas maneras, anticipó que se trata de un buen producto para el que el mercado se prepara con el ojo puesto entre mayo y junio de 2025.

Fuente: Inmodata

Sin embargo, el portal Inmoup ya ha comenzado a etiquetar las propiedades que reciben crédito hipotecario con el fin de dar a sus clientes ese servicio al tiempo que realizan sus consultas bancarias. En coincidencia, Estanislao Puelles, miembro del Consejo Federal de Corredores Inmobiliarios (Cofeci), dijo que hay consultas, pero que todavía no se nota un gran movimiento en este sentido.

El compás de espera se debe, según el director de Inmoup, a que hay que tener en cuenta la disponibilidad o el stock de propiedades hipotecables dentro del mercado. "Desde el punto de vista formal hay una realidad interesante ya que existen propiedades con menos de 50 años que se pueden hipotecar", explicó Herrera. Así, del lado de la oferta, los inmuebles están, pero la situación requiere una suerte de cambio cultural.

Es que para poder vender a través del banco, es necesario hacerlo por los precios y los impuestos reales, algo que no siempre sucede por una cuestión de costos o acuerdo entre partes. Esto afecta a los precios ya que en la actualidad el mercado todavía tiene valores por debajo de los tradicionales y se espera que aumenten si las expectativas positivas se cumplen. El tema es que todavía hay una brecha entre el precio de los inmuebles y lo que muchos propietarios esperan ganar, con el consiguiente cambio cultural que hay que hacer.

También desde el punto de vista de la oferta, pero en este caso de créditos, es importante tener en cuenta dos cosas. Una es que se espera que haya una baja de tasas paulatina así una mayor confianza en la estabilización de los precios. "Los hipotecarios todavía no arrancan porque venimos de mala experiencia de los UVA debido a la inflación y porque tal vez las tasas todavía no están acordes a lo que se espera", subrayó Puelles. Los avisos publicados avisan si la vivienda se puede hipotecar

Además, los bancos deben capacitar a su personal que durante mucho tiempo no dio créditos hipotecarios. En este sentido, muchos no poseen la estructura para asesorar a sus clientes y otros no cuentan con la experiencia. De este modo, el primer paso para muchas entidades es que sus empleados tomen el crédito primero y que de a poco se empapen con la temática. Incluso, muchas entidades buscarán tercerizar una parte del proceso por este mismo motivo.

El termómetro

Más allá de que todavía no arrancan, las expectativas del sector son positivas. Según Puelles, las ventas han tenido un último trimestre en alza y se espera que se continúe así. "Por ahora, lo que se hace es con plata del ahorro y no todavía del crédito ya que muchas personas aún tienen dudas", explicó Puelles.

Sin embargo, agregó que el mercado inmobiliario siempre ha sido un termómetro de la economía y que tanto para bien como para mal suele anticipar los periodos de crisis o de bonanza. "Muchos desarrollos que se habían frenado se han retomado y en general las expectativas son positivas", comentó Puelles.

En la misma línea, Marcos Herrera, expresó que esperan una suerte de explosión en el mercado a partir de mayo de 2025 y de la mano de los hipotecarios. "En la actualidad hay operaciones, pero son pocas", explicó el director de Inmoup. Y sumó que las búsquedas ya se hacen orientadas con este punto y que el mercado es optimista hacia adelante. De este modo, se espera una tonificación de precios así como una readecuación de las costumbres arraigadas mencionadas con respecto a valores e impuestos.