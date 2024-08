Blanqueo: qué puede hacer Mendoza y cómo es su situación para atraer dólares

La Legislatura de Mendoza ya le abrió la puerta al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, se trata por el momento de una declaración con bajo impacto, debido a que casi no hay a la vista inversiones por los 200 millones de dólares que plantea el RIGI. La única excepción es la mina San Jorge en Uspallata, pero todavía no hay noticias sobre este tema. De este modo, el comienzo del blanqueo de capitales en donde se puede ingresar hasta 100 millones de dólares sin costo genera expectativas en algunos sectores productivos.

Sin embargo, la desconfianza que todavía genera la macroeconomía y el temor a que –como sucedió en el gobierno de Mauricio Macri- luego se apliquen impuestos no esperados, hace que la expectativa sea de moderada a baja. En este sentido, muchas provincias también han realizado adhesiones específicas por este tema como un modo de dar tranquilidad local a los posibles blanqueadores.

De hecho, este viernes ingresó por Diputados un proyecto de adhesión de Mendoza al blanqueo de capitales en el que, entre otras cosas, garantiza que no habrá penalidades y que respetará la exención tributaria propuesta por la Ley Bases.

En este marco, el presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Martín Clement, expresó que no pueden opinar del proyecto provincial específico ya que, por ser muy reciente, no han alcanzado a analizarlo. Sin embargo, aclaró que en general, todo instrumento que sirva para incentivar inversiones y formalizar la economía es bueno para la provincia. Agregó que esto debería acompañarse de medidas que sostengan ese esfuerzo del sector privado como simplificación de trámites y proceso, mejora de la infraestructura y baja de la carga tributaria provincial y municipal.

La adhesión al blanqueo ingresó este viernes en la Legislatura provincial.

En la misma línea, Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), subrayó que tanto desde esta entidad como desde la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) están a favor del blanqueo. En este marco, expresó que Mendoza tiene posibilidades de fomentar interés por sobre otras provincias.

El empresario destacó que es importante que cada provincia trate de llevar más agua para su molino, aunque también observó que se trata de una medida muy reciente. “En algunos sectores como la construcción y otros desarrollos creemos que podrá dinamizar inversiones, pero es algo que todavía no está en la agenda de todos”, expresó Laugero con relación a la compleja situación actual.

La clave de Portezuelo

Mendoza es valorada en el país por su orden fiscal. En este marco, la provincia ya tendría un poroto para atraer el dinero que viene del blanqueo debido a una buena imagen general. Si bien la adhesión es importante, hay quienes creen que se podrían hacer más cosas para incentivar la llegada de capitales. En este sentido, el economista de Value International Group, Daniel Garro, expresó que la provincia tiene un diferencial, que otras no tienen y son los jugosos fondos de Portezuelo del Viento.

Con una mirada diferente, el economista Nicolás Aroma, coordinador del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, coincidió en que esos fondos deberían aprovecharse y potenciarse con la posible llegada de inversiones. Hay que tener en cuenta que, según datos oficiales, Mendoza no crece desde hace más de 12 años por lo que la actual crisis y la existencia de ese dinero podría hacer una diferencia en la economía provincial.

“Mendoza no tiene una política económica que la diferencie y todos los gobiernos de los distintos partidos han venido administrando el estancamiento”, sostuvo Garro. En este marco, agregó que hoy existe una oportunidad dada por el RIGI y el blanqueo que podrían apalancarse con los U$S1.023 millones de Portezuelo.

Para este economista, los fondos deberían utilizarse no para hacer obras sino para financiar una fuerte reestructuración y achique del Estado. No se trata de utilizar el capital sino de los colaterales, con el fin de bajar impuestos de manera real y sostenida para atraer más inversiones. Los fondos de Portezuelo podrían utilizarse para potenciar el blanqueo.

“Imaginate qué pasaría si Mendoza anunciara que a partir de enero de 2025 baja Ingresos Brutos y el Impuesto al Sello, por ejemplo”, señaló Garro. Agregó que el temor de muchos con relación al blanqueo es que las provincias los terminen por “esquilmar” y que, si Mendoza se compromete con una verdadera baja del gasto y apuesta por la inversión privada, muchos inversores de Buenos Aires u otras provincias decidirían mudarse. “La plata de Portezuelo debería usarse como fondo anticíclico para achicar el Estado de manera paulatina y que la economía crezca con nuevas inversiones privadas”, sostuvo Garro.

Por su lado, Nicolás Aroma, expresó que Mendoza hace diez años que no crece y que –por el momento- tanto el RIGI como el blanqueo no prometen grandes movimientos palpables o en el mediano plazo. Por este motivo, también coincidió en la importancia de invertir en serio los fondos de Portezuelo. Para él, sin embargo, la clave pasa por apostar en serio por las obras, ya que todavía, salvo algunas de irrigación y una eléctrica, no se ha anunciado ninguna de envergadura.

En este marco, si bien Aroma no desestima los fondos del blanqueo, advirtió que ha habido herramientas fiscales que ha utilizado la provincia como los bonos fiscales 1 y 2 o Mendoza Activa. “Son experiencias que no tuvieron un efecto en el crecimiento de la economía”, subrayó el economista.

Por este motivo, sumó que el desarrollo debe estar apalancado también por el crédito, algo de lo que Mendoza prácticamente carece de manera específica. Esto porque lo prestado por el Fondo de la Transformación y Crecimiento no alcanza para incentivar las inversiones y son montos muy bajos en comparación con lo que prestan otras provincias como Córdoba o Buenos Aires de manera específica.