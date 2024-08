Cadena abre local de fast food saludable y busca expandirse con franquicias

Con la crisis económica en puerta, el creador de las cadenas de comidas Palta y Emplatame, decidió salir al ruedo con una tercera marca con una impronta más económica aunque manteniendo el espíritu saludable. Se trata de Irune, el nuevo emprendimiento de Marcos Aldazábal, dueño de Meat & Eat.

"Este año, previendo la crisis abrimos una nueva marca buscando algún producto saludable pero menos costoso. Por ello lanzamos este fast food saludable en Temaikén al que llamamos Irune. Es un self service con despacho desde el mostrador en el que ofrecemos combos de milanesas y pastas, además de otros platos saludables sin tacc o lactosa", cuenta.

Marcos Aldazábal, dueño de Meat & Eat

"La impronta de la marca es poner el foco en la elaboración cocinando con la mejor calidad del pan o carne, con una cocción con aceites de alto valor ólico. Es un fastfood que sale de lo normal de la comida rápida", asegura.

Desde el inicio, el local de Temaikén tuvo éxito y eso le sirvió de prueba para que la marca ajuste procesos y protocolos para armar todos los manuales y poder ofrecer franquicias en el corto plazo, tal como ya opera con las otras marcas.

Escuela de alta cocina

Marcos Aldazábal es es el egresado número 1 de la escuela del Gato Dumas y se especializó en una técnica llamada Sous Vide que permite envasar alimentos semicocidos al vacío y congelarlos.

Con esa idea en carpeta fundó dos emprendimientos. Palta, una cadena de restaurantes saludables que se convirtió en un clásico de la zona norte y Emplatame, la opción de delivery de alimentos congelados que apareció en tiempos de pandemia y se quedó de forma permanente.

Irune

La técnica Sous Vide consiste en cocer los alimentos a muy baja temperatura por mayor tiempo y un tiempo antes de que culmine se lleva el producto a cero grados. La empresa lo que hace es fraccionarlos o porcionarlos y envasarlos al vacío para asegurar una manipulación segura, que luego es enviada al local para su venta. El consumidor lo único que debe hacer es calentar -preferentemente en agua caliente- el producto aún envasado por 15 minutos y luego sólo le queda "emplatarlo" para consumirlo.

"Es un producto muchísimo más saludable porque no tiene ningún conservante químico, totalmente natural y con el beneficio que casi no se le agregan aditivos y muy poca sal porque el vacío concentra mucho el sabor", cuenta Aldazábal.

"Nos dedicamos a innovar y aprovechar la oportunidad del momento difícil, para girar nuestro rumbo, desafiar lo conocido y salir de la zona de confort. Buscamos estandarizar nuestra producción de manera eficiente, segura, práctica y saludable", expresó el creador de la propuesta. Así nació Emplatame, una marca que logra una experiencia culinaria e innovadora de excelente calidad con ese sabor que enamora nuestros paladares. Con la técnica Sous Vide, ofrecemos una mejora saludable, práctica y eficiente", subraya.

Palta cuenta ya con seis locales. Dos en Nordelta, dos en Pacheco, uno en Pilar y uno en Escobar. Emplatame, por su parte, abrió tres locales de atención al público en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y ambas marcas ya están preparadas para expandirse a partir de franquicias. Es una decisión estratégica, que se empalma con una inversión cercana a los US$ 500.000 de nuestra nueva planta de producción con el triple de espacio para procesar los alimentos.

Para abrir un local de Palta, que debe tener alrededor de 150 m2 y un espacio al aire libre, se necesitan entre US$ 70.000 y US$ 80.000, con un recupero de entre 12 y 18 meses. Emplatame, en cambio, necesita una inversión menor, de alrededor de US$ 25.000 con un local de alrededor de 40 m2 y una tasa de recupero similar.

Nueva planta de procesamiento

La empresa espera inaugurar para fin de año la planta nueva que centralizará toda la elaboración de productos que abastecerá a las tres marcas. El centro de distribución está ubicado en la zona de Pilar, ya cuenta con todas las certificaciones oficiales y estará en condiciones de proveer a 48 locales.