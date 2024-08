El CEO de una automotriz anticipa por qué podría bajar el precio de los autos

Durante la presentación del nuevo Renault Kardian, en la provincia de San Juan, el presidente de la automotriz, Pablo Sibilla, destacó la importancia para la marca de este modelo. Espera que el 20% de las ventas de la compañía se concentré en este SUV del segmento B.

También reconoció las mejores perspectivas para el mercado para este segundo semestre, tras una primera parte del año con fuerte caída. En ese sentido, estimó que las ventas de autos más vehículos comerciales livianos en el mercado local rondaría las 385.000 unidades. A este volumen hay que sumarle el segmento de comerciales pesados.

Este número sería mejor al proyectado a comienzos de año.

Luego del lanzamiento del nuevo modelo analizó la situación de la industria, los problemas de competitividad para exportar, la negociación que ADEFA está llevando con el Gobierno para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y adelantó lo que pasará con los precios de los 0km con la rebaja que se anunció para el Impuesto PAÍS.

Foto: Renault Argentina

- ¿El sector automotor podrá ingresar al RIGI?

- Hay dos caminos. Tratar de entrar por el lado de la electromovilidad y hacer algo específico que tome los conceptos del RIGI o entrar en la categoría Tecnología, que es la que nosotros estamos proponiendo. No sólo porque los autos tienen mucha tecnología, sino por el lado de, como sector, ver qué podemos aportar para que el RIGI nos permita traer electromovilidad a la Argentina. Hablamos de fabricación de electrificación. Brasil tiene el plan MoVer, que funcionó como una gran aspiradora de inversiones. Nosotros lo que planteamos es que, si no queremos quedarnos atrás en lo tecnológico con respecto a Brasil, tenemos que ofrecer algo y crear ciertas condiciones. Una idea que está en discusión es que, si un proyecto tiene un cierto volumen de esa inversión asociada a la posibilidad de fabricar autos híbridos en la Argentina, pueda entrar en el RIGI. Estamos charlando en este momento. No puedo decir que tenemos un sí. Está en análisis dentro del Gobierno, pero sí veo una predisposición positiva.

- ¿Por qué ahora podrían sumarse al RIGI y no se pudo hace unos meses?

- Creo que en un momento determinado el Gobierno necesitaba que la Ley de Bases fuera aprobada. Todos pensábamos que era importante que fuera aprobada. En ese momento, el Gobierno prefirió no introducir más cambios a riesgo de que eso le frenara la votación. Salió como salió. Ahora estamos viendo cómo hacemos para que alcance a la industria automotriz, que el gobierno considera que es estratégica.

Pablo Sibilla durante la presentación de Kardian, el nuevo SUV de la compañía del rombo.

- Hay un debate abierto sobre el dólar. Renault tiene en marcha un nuevo proyecto industrial en Córdoba ¿Se puede ser competitivo con el actual tipo de cambio?

- Uno no toma la paridad de hoy. En un proyecto industrial, tomamos una paridad proyectada al momento en que vamos a empezar a exportar. Por supuesto que nos podemos equivocar. Es una estimación. La paridad de hoy no molesta en ese sentido. Molesta en el flujo que hoy tenemos de exportación. La intención del Gobierno, claramente, es compensar eso con reducción de impuestos. Por eso es importante la reducción de los 10 puntos del impuesto PAÍS. La competitividad es un motivo de preocupación. Lo planteamos en todas las reuniones. El ministro (Luis Caputo) lo entiende y la posición del Gobierno es que tenemos que mejorar la competitividad, no a través de la devaluación sino a través de una reducción impositiva.

- ¿Pero es rentable la exportación?

- Hoy somos rentables. Podríamos serlo más. Pero, por ejemplo, tenemos el decreto manteniendo el tema de la exportación incremental. Eso ayuda. Tenemos la reducción de diez puntos del Impuesto PAÍS, si se cumple ahora en septiembre. También ayuda. Y la reducción del 7,5% restante a partir de enero.

- ¿Con la reducción del Impuesto PAÍS, bajarán los precios de los autos?

- Ahora viene la reducción del Impuesto PAÍS desde septiembre, si baja como se dijo. Mucha gente puede preguntarse si tiene que esperar una baja de precios a partir del 1° de setiembre. Yo diría que no, por una primera razón que es que en la red de concesionarios hay un montón de autos que se pagaron con el impuesto como está hoy. Con los 10 puntos porcentuales. Dependiendo del modelo, dependiendo de la marca puede haber un mes, dos meses, tres meses de stock, lo que sea. Entonces, no es inmediato. Una segunda razón es que dependerá de la situación de cada compañía, lo que quiera o pueda hacer pensando en la rentabilidad que tenga. No nos olvidemos que la rentabilidad del primer semestre estuvo muy golpeada. Igual, creo, personalmente, que la gente va a poder ver una reducción de los precios de los autos. En algunos modelos más, en otros menos. De cuánto sea dependerá de cada marca.

- ¿Qué se puede esperar con los precios para 2025?

- En 2025 debería ser parecido si, efectivamente, el impuesto baja el 7,5% que le restaría.