Dólar “súper”: quiénes lo recibirán y cuáles son las dudas que persisten

La dolarización fue una de las propuestas de campaña que más llamó la atención de muchos de los votantes de Javier Milei. La idea de ganar en dólares o de que esa moneda fuera de curso legal, más allá de que eso fuera o no posible, sedujo a una buena parte de los argentinos. Ahora, el anuncio casi publicitario de un supermercado de Buenos Aires de que comenzará a recibir dólares como medio de pago causó revuelo entre consumidores y comerciantes.

Con más dudas que certezas, desde las cámaras empresarias locales explicaron que las ventas a cambio de moneda extranjera son algo que ya sucedía de hecho. En especial, en momentos de fuerte afluencia de extranjeros, con las vidrieras de los locales mendocinos y porteños con cartelitos que consignan a cuánto se recibe el dólar, el peso chileno o el real.

Ahora, la posibilidad supuestamente permitida de recibir otra moneda además del peso genera dudas entre muchos empresarios. Es que con excepción de algunos rubros en los que el intercambio en dólares es una constante, existen temores acerca de cómo facturar o “blanquear” esos dólares que no son moneda de curso legal.

“El turismo, la construcción, el rubro inmobiliario y los alojamientos acostumbran a recibir dólares”, mencionó Diego Stortini, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM). En coincidencia, el presidente de este organismo y dueño de una importante constructora, Santiago Laugero, explicó que para los desarrollos inmobiliarios la mayoría de sus clientes eligen el pago en dólares en lugar de pesos. En la misma línea, la venta de propiedades también se maneja en esta moneda.

Los beneficios

“Por el momento no es algo en lo que estén pensando los socios de la FEM”, admitió Laugero acerca de la posibilidad de recibir dólares. Del mismo modo, Stortini opinó que el anuncio del supermercado Diarco es más una estrategia de marketing que otra cosa. “Desconozco si alguien oficialmente va a hacer una promoción de ese estilo”, observó Stortini. La mayoría de los comercios del Centro de la ciudad reciben o han recibido dólares por parte de turistas internacionales, según comentó Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys).

Los comercios ya recibían moneda extranjera de los turistas

Y aunque los argentinos que poseen billetes verdes se resisten a deprenderse de ellos, la actual crisis ha obligado a muchas personas a salir a cambiar sus dólares para pagar deudas o para consumo cotidiano. Así lo explicó el economista José Vargas de la consultora Evaluecon quien agregó que esta situación se observa cada vez más y que allí se apoyó el ministro de Economía Luis Caputo para decir que los argentinos deberán sacar sus dólares del colchón para pagar impuestos.

“En este marco, lo que de alguna manera se busca es captar los dólares que han comenzado a moverse y que no se vayan a las financieras o cuevas”, explicó el economista. Con una estrategia de recibir el dólar a un valor mayor que si se vendiera en el mercado paralelo el supermercado busca tentar a los consumidores. “Además, es una forma de hacerse de divisas sin pasar por el canal financiero, lo que es una alternativa beneficiosa para el hipermercado”, agregó el economista.

Principales dudas

En este marco, el gerente del mayorista Oscar David, Rubén David, explicó que analizan la situación para comenzar a recibir dólares. A la espera de una confirmación de Buenos Aires por parte de la cámara de mayoristas, desde este supermercado explicaron que no hay claridad sobre la legalidad de la medida, así como ninguna reglamentación específica. Su temor es quedar entrampado en ese vacío legal. “Adorni (el vocero presidencial) dice que hay que liberar y que está bien, pero no reglamentan”, observó David. El mayorista David podría comenzar a recibir dólares.

En este contexto, hay dudas sobre si se habrá que facturar en pesos o en dólares, si hay que llevar al banco esos billetes, etc. El economista José Vargas admitió que desde el punto de vista impositivo habrá que hacer una ingeniería, porque hay que analizar de qué forma van a contabilizar esos dólares que se reciben como parte de pago por la mercadería que vende. De este modo, la implementación no parece tan sencilla.

Un comerciante observó que tampoco está clara la lealtad comercial con relación a la igualdad entre un cliente con dólares y otro que no lo tenga. Adrián Alín, por otra parte, advirtió que los precios en dólares pueden generar confusión tanto a turistas como a locales, por lo que hay que estar atentos a esta situación.

En este contexto, el mayorista David está a punto de recibir dólares si le dan la confirmación que espera, aunque el cuándo dependerá de algunas cuestiones operativas. “Si nos dicen que está todo bien vamos a empezar a recibir, pero la verdad no hay nada claro en muchas cosas”, admitió el empresario. En este marco, existe temor de los comerciantes de cometer un error si se siguen los pasos de Diarco, pero también de no hacerlo y de que otras empresas les saquen ventaja.

“Según el último decreto lo que no está prohibido está permitido y no dice en ningún lado que no podés recibir dólares”, comentó Rubén David. Lo que sí está prohibido es que el comercio cambie o venda dólares. Habrá que esperar algunos días para observar si esta suerte de apertura o desregulación hará mella en la mayoría de los comerciantes locales lo que, entre otras cosas, dependerá de la cantidad de dólares que haya bajo los colchones.