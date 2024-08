Un mayorista comenzó a aceptar dólares por encima del blue: ¿se puede replicar en Mendoza?

Un hipermercado lanzó una nueva estrategia promocional a nivel nacional que no sólo busca captar la atención del mercado, sino que también refleja la cruda realidad que enfrentan los proveedores de alimentos en Argentina debido a la caída de las ventas.

La cadena anunció que comenzará a recibir dólares en efectivo, incluyendo billetes de cara chica, cara grande o incluso arrugados, a un valor superior al del dólar blue para la compra de mercaderías. Entrevistado por MDZ Radio 105.5 FM, Rubén David, empresario del conocido mayorista ubicado en Rodríguez Peña, Oscar David, compartió su perspectiva sobre esta medida en el marco de la situación que atraviesan los comerciantes en Mendoza.

David señaló que el primer trimestre fue "complicado con una subida de precios después de la devaluación que hizo que las ventas con respecto al año pasado cayeran alrededor del 20%. De a poquito, el segundo trimestre se fue recuperando y hoy estamos con una caída entre 13 y 16 puntos con respecto al mismo semestre del año pasado" y agregó con optimismo: "Esperamos que junio y principios de julio haya sido el punto de inflexión y espero que empecemos a recuperar el volumen de ventas".

Ese es el estado de situación según el empresario, y en función de estos datos se refirió a la iniciativa de venta de dólares a mayor precio que el blue: "Son estrategias de ventas". David comentó que en este momento están realizando averiguaciones legales para implementarlo acá también. Al respecto señaló: "A mí lo que más me preocupa es que no cometamos ningún perjuicio o error. Supuestamente después de la Ley Bases se podría empezar a recibir otras monedas. Mandé una consulta esta mañana a la cámara de mayoristas, a ver si eso se puede y de qué manera hay que realizarlo. En caso de que lo podamos hacer y no tengamos ningún impedimento, seguramente lo podríamos hacer también en nuestro local".

Respecto a las estrategias locales dijo que están trabajando "con cuotas más que con los descuentos, porque el descuento cuando se hace una compra grande es muy poquito cuando tenés límite. Aunque si podemos hacer un descuento también lo hacemos para recuperar ventas y que nuestros clientes tengan la mejor opción".

En este sentido, Rubén David explicó cómo es la dinámica con los bancos y aseguró que el margen de ganancia "generalmente es compartido 50% y 50%". Sin embargo, "hay algunos que hacen alguna acción muy puntual y la absorben ellos. Hay otras que absorbemos en totalidad nosotros. Depende del acuerdo que se haga, a qué se apunte y a qué clientes se apunta". El empresario agregó que se trata de herramientas que "existen y que cada uno las toma, las desarrolla y las usa en el marketing, como el tema de recibir el dólar más alto de lo que vale. Son estrategias de consumo. Nosotros tratamos de ir por el mejor precio como lo hemos hecho siempre".

Escuchá la entrevista completa: