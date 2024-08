¿Se puede crecer con cepo?

En su discurso en el Council of Americas, sorprendentemente, Javier Milei afirmó que es falso que no se pueda crecer con cepo cambiario.

Digo sorprendentemente porque el 2 de noviembre de 2022 posteaba en la red X (ex Twitter): “Por ende, el CEPO no sólo recorta la libertad y ataca a la propiedad privada, sino que además atenta contra el crecimiento y es una fábrica de pobres e indigentes... En el fondo, si querés seguir siendo cada vez más pobre, aquí tenés el que te transformará tu realidad en una PEOR.”

La pregunta es: ¿por qué el cepo nunca funcionó y ahora sí va a funcionar? ¿Acaso porque Milei ahora es presidente el cepo sí va a funcionar?

Antes de continuar, quiero insistir en un punto. El problema no es el cepo, el problema es el control de cambios. El cepo es consecuencia del control de cambios.

¿Qué es el control de cambios? Que el que exporta algún producto y recibe dólares, euros, yenes o la moneda que sea, tiene la obligación de vendérselas al BCRA a un precio menor al del mercado libre. El que exporta, dueño de sus divisas, no puede vendérselas directamente a un importador, a alguien que quiere ahorrar o quiere viajar al exterior al tipo de cambio de mercado.

En definitiva, es una violación de la propiedad privada y una confiscación de parte de la riqueza generada por el exportador dado que el estado se apropia de la brecha cambiaria.

Por su parte, quienes quieren importar tienen que ir al BCRA a comprar dólares, si este se los vende. Como el control de cambios establece, por definición, un tipo de cambio menor al de mercado, es decir un dólar barato, automáticamente aumenta la demanda del bien artificialmente barato y baja la oferta del bien artificialmente barato.

Es ahí donde se produce la escasez de dólares y aparece el cepo, que no es otra cosa que un racionamiento de venta de dólares a los que demandan dólares.

El cepo es, en definitiva, como el racionamiento que se establece en los supermercados cuando se imponen controles de precios. Como se contrae la oferta, el supermercado establece que cada persona puede comprar un litro de aceite, un kilo de azúcar, etc.

Formulada esta aclaración, es obvio que el tipo de cambio artificialmente bajo atenta contra las exportaciones, uno de los motores del crecimiento económico.

Además, con un dólar artificialmente bajo, Argentina pasa a ser cara en dólares, lo cual hace que para invertir haya que traer más dólares.

¿Pero quién invierte en un país en el cual ingresa capitales y luego no puede girar dividendos a sus accionistas? Nadie normal se mete en una cárcel, cierra con llave y luego la tira lejos.

Quiero recordar que Cristina Kirchner estableció el cepo en octubre de 2011 a los dos o tres días de haber ganado las elecciones de su segundo mandato y la economía argentina no crece desde entonces.

Si bien hay otros factores que influyen para que la economía no crezca, desde entonces Argentina ha tenido cepo salvo tres años del gobierno de Macri que volvió a establecerlo cuando perdió las PASO en 2019.

Gráfico 1

El gráfico 1 muestra claramente el estancamiento de la economía argentina desde 2011. La curva sube y baja pero siempre está en el mismo lugar.

¿Por qué Milei dice que se puede crecer con cepo si la evidencia y la teoría económica muestran que no es posible? Porque Milei no está pensando en crecer, sino en reactivar.

¿Cuál es la diferencia entre reactivar la economía y crecer? Reactivar es tener dos máquinas en la fábrica, una está parada por falta de ventas y se trabaja con una sola y, si aumenta la demanda, se le pasa el plumero a la máquina parada y se la pone a funcionar.

Crecer es cuando se está trabajando a full con las dos máquinas y se invierte en una tercera para aumentar la producción por el crecimiento de la demanda.

Al mes de junio la industria estaba trabajando utilizando solo el 54,5% de la capacidad instalada.

Para tener una idea de la recesión actual, en junio de 2002, plena crisis post convertibilidad, la utilización de la capacidad instalada estuvo en el 55,4%.

En junio de este año, la industria automotriz trabajó al 39% de su capacidad instalada. La industria alimenticia al 59,4%. La refinación de petróleo fue la más alta que estuvo en el 80,8%.

En lo que está pensando Milei es que el cepo le permita llegar a una reactivación. Es decir, que aumente la utilización de la capacidad instalada, algo muy diferente a crecer.

¿Cómo se lograría esa reactivación? Dado el atraso cambiario y el cepo, no habrá grandes inversiones y las exportaciones no crecerán significativamente. Le queda un aumento del consumo interno por crecimiento de los salarios reales que fue lo que justamente dijo en el Council of Americas la semana pasada. Dijo que los salarios y las jubilaciones crecen por encima de la tasa de inflación. Eso va a llevar a más consumo y a la reactivación de la economía, pero no lleva al crecimiento.

El punto que no cierra del razonamiento de Milei es el siguiente: siendo que el salario real crece por mayor productividad de la economía y ésta depende de la tasa de inversión, ¿es sostenible este aumento del salario real y, por ende, la reactivación?

Por ahora, el mercado laboral ajusta por cantidad. Entre noviembre, último mes del gobierno del kirchnerismo, y mayo, último dato disponible, el sector privado formal perdió 161.700 puestos de trabajo. Y si se agrega sector público, autónomos, empleados en casas particulares y monotributistas, se perdieron 180.300 puestos de trabajo. Esto quiere decir que el mercado ajusta por cantidad de puestos de trabajo por el aumento artificial de los salarios.

En síntesis, muy lejos estamos de entrar en una senda de crecimiento y hay dudas sobre la reactivación. Por los dichos de Milei, el control de cambios va a continuar por bastante tiempo y, por lo tanto, el cepo seguirá ese curso.

Es que ahora cambió de estrategia y ya no busca acumular dólares en el BCRA para salir de cepo como dijo en algún momento, sino que espera emitir moneda para cancelar las LEFIS (Letra Fiscal de Liquidez) que no son otra cosa que los pasivos remunerados que el BCRA le transfirió al tesoro y el tesoro les canjeo a los bancos los pasivos remunerados por LEFIS.

El dato a tener en cuenta es que, en agosto, el BCRA está emitiendo pesos para cancelar las LEFIS, por eso se nota una mayor oferta de crédito de los bancos al sector privado.

El problema es que el crédito requiere de ahorro previo. Alguien ahorra (una parte de su ingreso no lo consume) y lo presta. Del ahorro nace el crédito y acá están emitiendo pesos para generar crédito, con la aclaración que el ahorro se genera, no se imprime.

Un esquema típico del keynesianismo de emitir para estimular el consumo interno y generar reactivación, que es a lo que se refiere Milei cuando dice que con cepo se puede crecer.