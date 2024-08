Los juguetes aumentaron hasta 200%: cuáles son los preferidos por los niños

El próximo domingo 18 de agosto se celebrará en el país una nueva edición del Día de la Niñez. Por tal motivo, una consultora privada dio a conocer, entre otros datos, de cuánto fue el aumento interanual de los juguetes preferidos de los niños argentinos y de cuánto será el gasto promedio para esta fecha.

En este sentido, los productos más buscados para el festejo mostraron una inflación de hasta 200% en comparación con agosto de 2023, un cifra que se ubica por debajo del promedio del aumento del IPC para el mismo periodo. Asimismo, desde la consultora indicaron que los argentinos gastarían un promedio de $45.500 para comprar los regalos para los más pequeños.

Según la consultora, lo que más aumentó en el último año fue la valija de accesorios para el pelo (200%). En segundo lugar quedaron las bicicletas rodado 12 (188%), seguido por muñeca sirena (156%), juego de memoria (152%), auto control remoto Spider (141%). En tanto, lo que menos aumentó fue el monopatín Spider (95%), seguido por carpa infantil (109%) y cry babie (116%).

Los aumentos en los precios de los juguetes. (Focus Market)

De acuerdo al relevamiento de Focus Market, los más buscado para la fecha son los juegos de mesa ($18.950 en promedio), seguido por valija de arte ($19.900), bloques para armar magnéticos ($52.500), monopatín infantil ($70.020), casa de muñeca con sonido ($250.700) y cama elástica ($258.700).

Sobre los juegos electrónicos, lo más buscado es: tiranosaurio rex con luz y sonido ($44.590), monito interactivo ($44.990), batalla de robots ($89.900), juego mental interactivo ($172.000) y perrito interactivo ($185.490).

También ocupan un lugar importante los juegos en línea. Si bien existen opciones para consolas y celulares gratuitas y pagas, donde hay que pagar los precios van desde US$ 10 a los US$ 60. Los favoritos son Minecraft, Roblox, Fortnite, Fifa, Brawl Stars y Call of Duty.

Los precios de los juguetes preferidos por los niños. (Focus Market)

En busca de promociones para el Día de la Niñez

La consultora Focus Market realizó un informe en base a un relevamiento sobre la base de 2.976 casos de diferentes grupos etáreos, en todo el país. Para el mismo le consultó a la gente que le va a regalar a los más chiquitos y donde va a comprar. A su vez, hicieron un relevamiento de promociones, precios y preferencias para esta celebración.

“El Día de la Niñez es muy esperado por los comercios minoristas ya que engloba muchos rubros que presentan caídas en sus volúmenes de venta. De acuerdo al relevamiento de precios que hemos realizado, la variación interanual está por debajo de la inflación promedio de la economía. Hay excedente de stock y además mucha necesidad de hacer caja por parte del fabricante o importador comercial tanto como del eslabón final en el comercio”, indicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

En cuanto a los rubros comerciales con mayor participación en los regalos para el Día de la Niñez se encuentran: 22% Juguetes, el 13% Indumentaria, 11% Artículos deportivos, 10% Informática, 9 % libros didácticos, 8% telefonía celular, 7% Rodados, 7% Calzados, entre otros. Las expectativas de venta por parte de los comerciantes para este Día de la Niñez. (Focus Market)

“Los comercios ofrecen descuentos de hasta 40% y 12 cuotas sin interés. Las ventas minoristas de acuerdo a la CAME vienen de caer 15,7% en el mes de Julio. Hay fuertes promociones bancarias cómo el caso de Brubank que ofrece 4 cuotas sin interés en Tarjeta de débito intentando innovar en el mercado y hasta 30 % de reintegro en comercios adheridos”, aseguró Di Pace.

De acuerdo a un relevamiento realizado por Focus Market para Brubank (banco digital) sobre los canales de compra preferidos por los argentinos para el regalo del Día de la Niñez en su mayoría lo harán en centros comerciales a cielo abierto con el 31%, le sigue el comercio electrónico con el 28% (Marketplace 36%, sitio web 29%, Instagram 18%, Facebook 9%, otros 8%), shopping 23%, supermercado 10%, y putlet 8%.

“Las perspectivas de venta para esta fecha están marcadas por la incertidumbre aún. De acuerdo a la Fecoba el 36 % de las Pymes tiene una expectativa incierta para la fecha mientras que 27% sostiene que serán más bajas que el año pasado y el 10 % que crecerán frente al mismo período en 2023. La desaceleración de la caída de la economía es a cuenta gotas y el ingreso de los argentinos aún con baja capacidad para la adquisición de bienes”, señaló el director de Focus Market.