Fuerte mejora en la velocidad de conexión a internet en la Argentina

Según el CABASE Internet Index, estudio realizado por la Cámara Argentina de Internet, el 36% de los hogares con conexión fija a internet registran una velocidad que supera los 100 Mbps, cifra que casi duplica la participación que este rango de velocidades de conexión tenía en agosto del año pasado, cuando solo el 20% de los hogares contaba con una conexión de más de 100 Mbps.

Además muestra que el 26% de los hogares tienen velocidades de conexión de entre 50 Mbps y 100 Mbps -con una participación prácticamente idéntica a la del año anterior-, dando como resultado que el 62% de las conexiones fijas a internet en hogares argentinos ya supera los 50 Mbps, mostrando un avance importante en materia de velocidad de conexión, de 15 puntos porcentuales respecto a la medición de agosto de 2023.

En el extremo inferior, apenas el 5% de los hogares cuenta con una velocidad de conexión inferior a los 6MB, contra el 11% registrado durante 2023. La serie se completa con el 15% de los hogares con velocidades de entre 6 y 20 Mbps, 5 puntos porcentuales por debajo del registro del año pasado, y el 19% con velocidades de entre 20 y 50 Mbps, valor que también se redujo de un año a otro en 3 puntos porcentuales, mostrando claramente la tendencia hacia la migración a velocidades mayores.

CABASE

Sobre estos resultados, Ariel Graizer, presidente de CABASE afirmó que “la de internet es una industria de industrias, ya que es la responsable de generar la infraestructura crítica que el país y su gente necesitan para crecer, para entrar en la economía digital, en la economía del conocimiento, en la economía del desarrollo sostenible y de largo plazo. Desarrollar la infraestructura de conectividad a internet permitirá construir las bases de una nueva Argentina, en la que el increíble talento humano que tenemos pueda desplegar todo su potencial. Los datos de este reporte nos dicen que a pesar de las enormes dificultades que hemos debido enfrentar en los últimos años, tanto a nivel macroeconómico como regulatorio, hemos logrado avances en materia de penetración en hogares y velocidad de conexión, aunque los indicadores de penetración de la fibra óptica nos muestran rezagados respecto de los países de la región”.

De acuerdo con el relevamiento realizado por CABASE, el 88% de los hogares de Argentina cuenta hoy con conectividad a una red fija a internet, registrando un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales respecto al relevamiento de agosto de 2023. Dentro del 12% de los hogares que no cuentan actualmente con una conexión de internet fija, el 78% termina accediendo a internet mediante el servicio de datos de su teléfono móvil (42%) o usando una conexión de wifi compartida (37%), mientras que el restante 22% afirma tener ningún tipo de conexión a internet en el hogar.

De acuerdo con los resultados del estudio, el 69% de los hogares con internet fijo tiene disponible al menos un proveedor de fibra óptica en su zona. De esos hogares, el 52% manifestó conocer más de un proveedor de fibra óptica en su zona -en agosto de 2023 esta cifra era del 33%-.

Entre los motivos por los cuáles los hogares con disponibilidad de fibra óptica en su zona no contratan el servicio con esa tecnología, un 31% aseguró estar conforme con su servicio y proveedor actual y un 31% afirmó que el proveedor de fibra óptica no efectúa la instalación, mientras que el 26% indicó no cambiar de tecnología por cuestiones de costo y el 12% por otros motivos no especificados.

Sobre estos datos, Ariel Graizer comentó: “La fibra óptica es la única tecnología capaz de asegurar la provisión del ancho de banda que demandan los hogares para realizar home office, estudiar y poder utilizar aplicaciones de entretenimiento que requieren cada vez mayores capacidades en cada vez más cantidad de dispositivos conectados. La pesada carga tributaria, las tasas que se cobran y la sensación de tener una piedra en el zapato, especialmente en algunas regiones y distritos del país, hicieron y hacen aún muy difícil el despliegue de fibra óptica en Argentina y eso se refleja en los indicadores de participación de la fibra óptica en el total de conexiones en hogares. Necesitamos avanzar rápidamente en la simplificación regulatoria y la reducción de la carga tributaria en los servicios de conectividad para que, junto con la eliminación de las barreras que imponen trabas al despliegue de infraestructura en muchos municipios, se dinamice la inversión de las pymes y cooperativas, que son quienes llevan internet a todos los rincones de nuestra vasta geografía”.