Estafas online: como evitar caer en la trampa de los planes de ahorro de autos

Desde hace varios años ya, pero en los últimos meses con más frecuencia debido a la incipiente reactivación del crédito en la Argentina, circulan invitaciones vía spam por mail o por redes sociales para adherir al "plan nacional" o al "plan estatal" de autos, con el argumento de que se consiguen sustanciales beneficios y descuentos.

La realidad es que no existe en la actualidad ningún plan que se impulse desde el Estado Nacional o desde cualquier otro organismo estatal para la compra de ningún vehículo. Sin embargo, entre los primeros resultados del buscador de Google, aparecen páginas con los solemnes nombres de "Plan Nacional Autos", "Plan Gobierno Autos" o "Procreauto.org" que dan a entender que son planes oficiales.

Imagen: Envato

Es cierto que en las mismas páginas, luego de ofrecer un amplio menú de marcas y planes, y después de solicitar el envío de datos personales, en la letra chica se puede leer claramente que la empresa "no cuenta con vendedores o representantes", que no poseen "oficinas con atención al público", "no realizan venta directa al público" y que lo único que hacen es intermediar con "los planes de ahorro comercializados por concesionarios oficiales de sus respectivas marcas".

Las páginas, además, no ofrecen listados de concesionarias con las que trabajan, ni dan garantía alguna sobre la licitud de la operación de financiación y venta. De esta forma, se desligan de cualquier responsabilidad que les pudiera caber por direccionar al desprevenido comprador hacia concesionarias o vendedores sin escrúpulos o simplemente estafadores.

Desde las principales automotrices del país advierten desde hace años que las únicas vías para acceder a los planes de ahorro previo y otros planes de financiación es a través de la red de concesionarios oficiales o en la propia web de las automotrices.

Los principales planes vigentes

Conocer cuales son los planes vigentes de financiación de automotores es el primer paso para tomar una decisión sin caer en trampas o simplemente engordar billeteras de personas que no hacen más que confundir a los compradores.

El plan de ahorro es la opción más utilizada. No aplica una tasa de interés, sino que ajusta las cuotas en función del precio del auto. En estos momentos, los planes más utilizados son los de 84 cuotas (7 años) y hay distintas modalidades de financiación: 100%, 70/30, 80/20 o 60/40.

Los planes de ahorro previo son muy conocidos en el mercado ya que están vigentes desde hace décadas en algunos casos. Se trata del Plan Óvalo de Ford, Autoahorro Volkswagen, Plan Rombo de Renault, Nissan Plan de Ahorro, Fiat Plan, Plan Chevrolet, Autoplan Peugeot, Toyota Plan y Planes Jeep.