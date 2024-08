Misiones: posiciones encontradas en la Cooperativa Yerbatera Andresito

La Cooperativa Yerbatera Andresito, es una de las entidades más importantes del país. Emplazada en la ciudad homónima de la provincia de Misiones, desde hace cuatro años es considerada como la mejor yerbatera galardón que viene obteniendo en la feria Caminos y Sabores que anualmente se lleva a cabo en Buenos Aires.

Este premio, que se entrega desde 2006, tiene como objetivo reconocer a los emprendedores que elaboran de forma artesanal productos con identidad territorial.

En un momento complejo de la actividad yerbatera, en la cooperativa diferencias respecto de cuál es el mejor escenario para el desarrollo de esta industria, con el precio de la yerba en el centro de la escena. Mientras el titular de la cooperativa, Juan Carlos Amann está a favor de la desregulación, el tesorero, Víctor Krawkzuk aboga por mantener el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

A favor de la libre comercialización

-¿Cuál es la situación del sector yerbatero?

-El sector yerbatero está pasando por una gran caída en las ventas. Hay un excedente en la producción de hoja verde, hay que promocionar mucho más en el extranjero e incentivar el consumo interno.

-¿Paraguay le está ganando mercados externos a la Argentina?

-Si bien la Cooperativa Agrícola Andresito no está en el rubro exportador, sabemos que muchas empresas están comprando yerba canchada de Paraguay y Brasil y la vuelcan al mercado internacional, tenemos que trabajar para no perder ese mercado, a la vez debemos trabajar fuerte en la expansión del mercado nacional.

-La desregulación ¿afectó la comercialización del mercado yerbatero?

-Muchos buscábamos que haya una libre comercialización, que el precio no este pactado por ningún ente nacional (en referencia al Instituto Nacional de la Yerba Mate). Queremos que bajen muchas cosas y, justamente, lo que bajo fue el producto que nosotros comercializamos. Si hubiera bajado la parte metalúrgica o el combustible estaríamos todos contentos, pero la baja se da en el sector productivo, por eso debemos buscar las formas para que aumenten las ventas y la demanda para que aumente el precio por sí solo.

-Quienes no están de acuerdo con la desregulación plantean que se volverá a la década del ´90, en la que los grandes empresarios absorbieron a los pequeños y medianos productores, pagando precios irrisorios por kilo de hoja verde, lo que produjo que muchos colonos se fundieran. ¿Usted qué opina?

-Estoy convencido que no se volverá a la década del ´90 porque hoy estamos en una diferente situación a la que se vivió en esa década.

-¿Qué precio está pagando la hoja verde la Cooperativa Yerbatera Andresito?

-Entre 320 y 370 pesos por kilo de hoja verde para los socios y entre 270 y 320 pesos para los no socios, con pagos a 30, 60 y 90 días.

-¿Habrá sobreproducción de yerba?

-En general, la producción de yerba mate aumento entre 10 y 15%.

-¿Qué se debería hacerse con el Instituto Nacional de la Yerba Mate?

-Debe continuar, pero no como regulador de precio. Debe dedicarse a la promoción del producto a nivel internacional. El tema precio subirá de acuerdo a la demanda.

Crítica situación, similar a los 90”

El tesorero de la Cooperativa Yerbatera Andresito, Víctor Juan Krawkzuk, también dio su punto de vista sobre el tema.

-¿Está a favor o en contra de la desregulación del sector yerbatero?

-Hoy estamos en una situación muy crítica. La realidad es que hoy estamos viviendo algo similar a la década del ´90, donde el colono fue muy perjudicado, a la vez estamos en una competencia desleal con Paraguay y Brasil en lo que se refiere a conquistas del mercado externo.

-¿A qué se refiere cuándo habla de competencia desleal?

-Los impuestos y la inflación son dos puntos críticos para el sector yerbatero. Concretamente, el sector productivo está viviendo días muy tristes.

-¿Cree que se volverá a la década del ´90?

-No sé si se volverá a esa década, pero hay muchas similitudes con esos años en los que el colono fue muy perjudicado.

-El INYM debe regular el precio de la hoja verde y canchada?

-Debe marcar un precio base.

-Los molineros están pagando muy por debajo de los $505 que solicitaban los productores por kilo de hoja verde…

-Se está muy lejos de ese valor. Hay mucha competencia y es difícil sostener el precio.

-El molinero dice que pierde, las cooperativas argumentan que no les cierran los números, el productor también plantea que no le alcanza. ¿Quién se queda con la ganancia?

-No sabría decir qué intermediario gana más. Hoy si a salida de molino el kilo de yerba está unos 1.300 pesos no sabría decir cual cadena yerbatera se queda con la torta de ganancia.

-¿El mayor perjudicado es el productor?

-No tengo los números finos del productor, pero hoy se recibe unos 240 pesos por kilo de hoja verde y a eso encima le tiene que descontar los impuestos, en definitiva, el productor es quien se queda con las migajas.