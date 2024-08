La inflación cede, pero los aumentos no: cómo quedaron las subas de agosto

No es novedad. Los salarios quedaron desactualizados y el poder adquisitivo no logra recuperarse. Como contracara la inflación se desacelera, e incluso, diferentes informes de consultoras y especialistas, así lo confirman. Sin embargo, la cantidad de bienes y servicios que aumentan mes a mes no cede y hace temblar el bolsillo de los argentinos.

Los gastos vinculados a la vivienda llevan la punta, aunque no son los únicos. En este contexto, agosto lleg{o con al menos siete aumentos, que avanzarán como un pac-man sobre los ingresos de los argentinos. En tanto, aún resta definirse qu{e pasar{a con las tarifas de luz y gas, pero muy probablemente se conocerán definiciones en los próximos días.

Alquileres

Tras desregularse el mercado inmobiliario, hubo una diversificación de tipos de contrato de alquiler. Por un lado, quedaron aquellos acuerdos con actualización anual según la variación del Índice de Contratos de Locación (ICL) que elabora el Banco Central (BCRA), contemplando un mix entre las subas de la inflación y de los salarios. Esta cifra batió récords y alcanzó el 247,56% interanual en agosto.

Como cada mes, los inquilinos que deban actualizar el valor de su alquiler se encontrarán con un fuerte aumento.

Por otra parte, en los contratos que se generaron a partir de este año, la tendencia fue acordar ajustes trimestrales o cuatrimestrales. Algunos optaron por el ICL y otros por la inflación -es decir, el Índice de Precios al Consumidor-. En cada caso, los aumentos quedaron de la siguiente manera:

Actualización trimestral por ICL: 39,26%.

Actualización trimestral por IPC (inflación): 36,8%.

Actualización cuatrimestral por ICL: 61,60%.

Actualización cuatrimestral por IPC (inflación): 42,5%.

Expensas

Las expensas son los gastos de mantenimiento del edificio, que deben ser abonados proporcionalmente de acuerdo al porcentual que corresponda en razón de los metros cuadrados de cada unidad funcional. En el actual contexto de alta inflación, el aumento de los costos (sueldo del encargado, servicios públicos, artículos de limpieza, arreglos en general, solo por nombrar algunos) también escala mes a mes y, por ende, también el valor de las expensas sube todos los meses.

Diego Javier Gallione, secretario General de la Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (Adeproh), detalló en diálogo con MDZ que el incremento no debería superar el 15% en agosto -por los gastos del mes de julio-, pero que puede haber excepciones en el que la suba sea del 20%.

"En principio, este mes no hubo tanta modificación, sino que va a haber más el mes que viene con el tema de la tarifa de agua y del gas. En sí, en las expensas solo se va a ver reflejado el tema del aguinaldo, y por ahora, en paritarias no hubo tanto aumento", explicó.

Y aclaró que "hoy en día, está habiendo muchas reparaciones de cañería de gas, entonces, se están pagando horas extras porque todos se están quejando por las pérdidas de gas y tuvieron que salir a hacer ese trabajo, que son los más caros", por lo que, en algunos casos, el aumento de expensas sí sería superior al 15%.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron a sus afiliados de cuál será el aumento mensual.

A partir de este jueves 1 de agosto, al menos cinco grandes empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas rondarán entre el 4,9% y 8%.

Cabe recordar que, este mercado se encuentra desregulado y tras el acuerdo realizado entre las companías y el Gobierno, que contemplaba la devolución de lo cobrado por encima de la inflación acumulada hasta mayo, ya pueden volver a actualizar los precios de sus planes.

Combustibles

La nafta actualiza sus precios mes a mes y, además, está en el podio del ránking de mayores aumentos. Sin embargo, el fenómeno de los bolsillos flacos se intensifica y los argentinos, obligados a recortar consumos, restringen la compra de combustibles. Para graficar, según un estudio privado de la consultora Politikon, la venta de combustible al público en todo el país en mayo cayó 8% en forma interanual y sumó seis períodos consecutivos con resultados negativos.

En este marco, los precios de las naftas y el gasoil subieron entre un 2% y un 3% desde este jueves 1 de agosto. La actualización en los valores responderá al incremento en el impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), a la habitual suba de los biocombustibles y el nivel de inflación.

Unos de los bienes que más aumenta mensualmente es el combustible.

Educación

Los colegios privados con aporte estatal aumentarán en agosto 5% en CABA. De esta manera, los aranceles de las cuotas quedarían de la siguiente manera:

Nivel inicial y primario: las cuotas de los establecimientos con el 100% de aporte estatal serán de $26.400, y para los que tienen el 40% será de $122.400.

Nivel secundario: entre $22.130 y $159.000, según el nivel de subvención. Mientras que, las secundarias técnicas, agraria y especializadas en arte con 40% de subsidios tienen el tope de $182.000.

Mientras que, en el caso de las escuelas con subvención estatal incrementarán 7% en Provincia de Buenos Aires. De esta manera, los aranceles de las cuotas quedan de la siguiente manera:

Nivel inicial y primario: las cuotas de los establecimientos con el 100% de aporte estatal es de $20.800, y para los que tienen el 40% es de $90.710.

Nivel secundario: entre $29.195 y $117.870, según el nivel de subvención. Mientras que, las secundarias técnicas, agraria y especializadas en arte con 40% de subsidios tienen el tope de $134.900.

Nivel superior: las cuotas van desde $28.910 hasta $115.130.

Las cuotas de escuelas privadas suben entre 5% y 7% en el AMBA.

Alumbrado, Barrido y Limpieza

La tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) grava a todos los inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y obliga al pago de un tributo de carácter anual, dividido en 12 cuotas mensuales. Está conformado por la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros (igual para todos) y el Impuesto Inmobiliario (progresivo y con alícuotas).

La metodología establecida para calcular el valor de cada cuota mensual es el promedio de los últimos cinco meses del IPCBA (Índice de Precios al Consumidor Ciudad de Buenos Aires). Es decir, que en agosto el aumento es del 13,2%.

Tarifa de agua

Desde el mes pasado, rige para la prestación de servicio de agua que otorga Aysa, la actualización mensual que combina una fórmula entre el índice de salarios (IS) que publica el INDEC, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice del precio al consumidor (IPC). Según informaron, la factura promedio, sin impuestos, pasará de $17.858 a $18.799, lo que determina una suba del 5,26%.

Telefonía, internet y cable

Con la desregulación del mercado de telefonía, internet y cable, ahora los aumentos son mensuales.

Luego de que el Gobierno desregulara las tarifas de internet, teléfonos celulares y servicios de cable, los precios suben mes a mes. Los valores vienen, prácticamente, duplicando al nivel de inflación, aunque esta vez, se rompería la tendencia. En agosto, el incremento rondará entre el 5% y el 6%, dependiendo de la empresa proveedora y el servicio contratado.

Tarifas de luz y gas

Reina la incertidumbre. Si bien a partir del 1 de agosto debería empezar a regir la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad que el Gobierno diseñó, aún no hay novedades oficiales de que esto vaya a ocurrir.

Por otra parte, y a tener en radar, el Gobierno creó un período de transición para aplicar la Canasta Básica Energética (CBE). Es decir, estableció un plan, en el cual se establece cómo será la eliminación de los subsidios energéticos en todo el país.

Se trata de un proceso gradual en el que habrá Subsidios Energéticos Focalizados, y el período de transición hasta llegar al costo real de la luz y el gas a los hogares que hoy tienen asistencia estatal -ingresos medios y bajos-. El proceso se extenderá por 6 meses y podrá ser ampliado por única vez.