Lucha antigranizo: cómo funcionará el seguro que propone el Gobierno

A poco más de una semana de anunciado el fin de la lucha antigranizo con aviones y bengalas de yoduro de plata, el sector productivo todavía está movilizado. Con bibliografía a favor y en contra, así como apoyos y quejas, las noticias se suceden, por lo que es probable que el sistema regrese al sur de Mendoza. Aunque falta ultimar detalles, las comunas se harían cargo de parte de sistema que funcionaría solo tres meses, en lugar de todo el año como hasta ahora.

Más allá de esto, desde el Ministerio de Producción de Mendoza explicaron que no volverán atrás con la medida, pero aclararon que a partir de allí todas las soluciones se pueden conversar y pensar. Entre ello, todavía resta definir cómo será en la práctica el seguro agrícola propuesto.

En este contexto, el Gobierno justificó su decisión en dos puntos. Por un lado, la dificultad de mantener un sistema armado todo un año que solo funcionaba seis meses y, por el otro, en las dudas que plantea el sistema. Es que si bien hay evidencias de que las bengalas podrían achicar el tamaño de las piedras, no se trata de algo determinante y –según el lugar desde donde cada uno se pare- se habla de un sistema “inútil” o “efectivo”.

Al margen de esto, responsables del Ministerio de Producción y distintos productores que valoraron la decisión, opinaron que las tormentas de piedras grandes han afectado los cultivos todos los años, pese a la existencia de la lucha.

Ahora los aviones podrían operar a cargo de las comunas del Sur.

Por otra parte, en el Valle de Uco –una zona de fuertes inclemencias climáticas- no contaba con lucha antigranizo, debido a la dificultad que tenían los aviones para volar en esta zona. Sobre este punto, el Gobierno alegó algo más: Los $17.000 millones que se iban a destinar para el vuelo de los aviones durante la temporada 2024-25 favorecen por igual a chicos y a grandes, con lo que allí el sistema sería injusto.

Según explicaron en función de las estadísticas de ayudas por caída de granizo, la mayoría de los que las pide tienen menos de 8 hectáreas. “A estos productores les cuesta mucho recuperarse (si lo hacen) cuando les cae piedra. Los grandes sí lo hacen, además de que la mayoría tiene tela”, justificó un funcionario. Y agregó que el foco de la ayuda estará puesto en los pequeños.

El tema del seguro

Con el anuncio de la quita del sistema de bengalas, el Gobierno provincial anunció créditos a tasas subsidiadas con el Banco Nación (BNA), tanto para malla como para mejoras energéticas. La malla es un sistema prácticamente garantizado, pero al que muchos no pueden acceder debido a los costos que tiene.

La otra pata para compensar la falta de lucha antigranizo será la implementación de un seguro agrícola. Este tema ha generado dudas, tanto entre quienes apoyaron la quita de los aviones, como entre los que creen que se trató de una decisión errada debido a la dificultad de encontrar aseguradoras, pagar el precio y que sirva cuando el granizo destruye todo.

Desde el Ministerio de Producción concedieron que el sistema no es sencillo por la cantidad de factores en juego, pero confiaron en que pronto podrán anunciar un seguro agrícola acorde con las necesidades actuales. Comentaron que están en conversaciones con varias compañías de seguros con el fin de formar un pool de empresas para bajar los costos. En esta unión de empresas el Estado formará parte con el subsidio de la prima y de la tasa para los productores que tengan menos de 10 hectáreas. La caída de granizo puede arruinar a un productor pequeño, al hacerle perder gran parte de la cosecha.

“El objetivo es beneficiar a los chicos, a los que fijanv la ruralidad en la provincia, y no a los grandes o a las pymes que tienen la posibilidad de tomar créditos”, subrayaron desde el área. Agregaron que este segmento no va a quedar desamparado para que no queden fincas abandonas, pero que no habrá subsidios para los que tienen mayores márgenes de rentabilidad. En consonancia con la línea libertaria, el seguro no será obligatorio, pero sí coercitivo, por decirlo de algún modo. Es decir que el Estado pedirá un compromiso por parte de los productores a los que ayudará.

Es que cuando cae granizo, todos piden subsidio de impuesto inmobiliario, energía, irrigación, etc.”, destacaron desde el Ministerio. Así, los que tengan el seguro van a cobrar esos subsidios y los que no, no lo harán. “Para recibir es importante aportar porque el Estado no puede darlo todo y también es una manera de demostrar compromiso con la actividad”, explicaron los funcionarios. Bajo el lema de “menos Estado y más responsabilidad de las partes”, recordaron que los subsidios son erogaciones que la Provincia realiza de todos modos.