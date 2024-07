Cómo queda la perspectiva de los monotributistas tras la sanción de la Ley Bases

Luego de la sanción de la Ley Bases, se habilitarán los cambios antes de la recategorización anual, que normalmente se realiza del 1 al 20 de julio, pero esta vez será postergada hasta la promulgación de la ley. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunciará los detalles en los próximos días. Para sabe qué tener en cuenta para hacerlo correctamente Noelia Villafañe de Monotributistas Asociados República Argentina (MARA) dio detalles en MDZ Radio 105. FM. El esfuerzo para mantener el Monotributo Social y ajustar las categorías ha resultado en un impacto mínimo en los bolsillos de los monotributistas, aunque algunos verán un aumento en sus cuotas.

Durante los últimos meses, los monotributistas asociados en MARA han enfrentado una ardua batalla para mantener la figura del Monotributo Social y ajustar las nuevas tablas de facturación. "Tuvimos que luchar bastante para tener estas nuevas tablas. Además, tuvimos una batalla muy ardua para que no se elimine la figura del Monotributo Social", expresó Villafañe quien aseguró que, originalmente, el proyecto de ley buscaba directamente eliminar el Monotributo Social, pero los esfuerzos de los monotributistas llevaron a varias modificaciones en la Ley de Medidas Fiscales. "Durante todos estos meses, yendo al Congreso de la Nación, incluso hablando con Guillermo Francos de manera presencial en Casa Rosada, logramos finalmente decir que desde MARA logramos ganar y modificar algunos puntos que tenía esta Ley de Medidas Fiscales paliativas y relevantes en beneficio del sector", dijo.

Respecto de las cuotas del monotributo a partir de agosto, Villafañe explicó: "Muchos monotributistas se van a encontrar que en agosto van a tener que pagar una mayor cuota, pero logramos que este ajuste les impacte lo menos posible en el bolsillo y que además muchos puedan ir bajando de categoría". Esto se debe a los nuevos topes de facturación que se lograron ampliar más del doble de lo inicialmente previsto. "De hecho, en el borrador de marzo van a ver que los topes de facturación eran mucho más pequeños, y ahora se aumentaron más del doble a pedido nuestro".

"En el borrador inicial, la categoría A tenía un tope de facturación de $3 millones y la categoría K de $25 millones y medio. Era aumentar muy poquito y la cuota aumentaba un montón", señaló Villafañe y recalcó que tras negociaciones, se acordaron nuevos topes: "Por eso ahora nos encontramos con que la categoría A van a facturar hasta $6.450.000 y en la categoría K hasta $68 millones de manera anual".

La recategorización, que tradicionalmente se realiza del 1 al 20 de julio, se postergará a la espera de la promulgación de la ley. "Estamos esperando que se promulgue la ley, entonces se va a correr el periodo de recategorización. Eso es lo que nos va a anunciar AFIP en los próximos días".

Villafañe se detuvo para dar "un consejo importante para los monotributistas: estar atentos a la recategorización" y dio a modo de ejemplo: "Un monotributista que estaba en la categoría E actualmente va a poder bajar a la categoría A. Sin embargo, si esa persona no baja de categoría y se queda en la categoría E, se durmió, se pasó el periodo de recategorización y esa persona quedó en la categoría E. En este caso, AFIP le va a decir 'bueno monotributista, si vos te autopercibís E, seguime pagando como E que yo no te voy a decir nada'". Sin embargo, "si el monotributista debía subir de categoría y no lo hace, AFIP lo recategorizará de oficio. Es decir: "AFIP hacia abajo no te recategoriza de oficio. Hacia arriba, sí".

"Es crucial que los monotributistas aprovechen esta oportunidad para recategorizarse adecuadamente, ya que después del periodo de recategorización será difícil bajar de categoría", expresó la representante de MARA y agregó que "me juego ahora que todos los monotributistas que nos están escuchando van a bajar de categoría".

Ahora bien ¿qué pasa con aquellos de la categoría A que no pueden bajar más? Villafañe explicó que "se verán particularmente afectados". "Esos monotributistas dicen 'yo no voy a poder facturar hasta seis millones cuatrocientos cincuenta mil, porque soy ayudante terapéutico, trabajo 12 horas al día y me están pagando $300 mil por mes... ahora voy a pagar $26.600 más ingresos brutos y me terminan comiendo plata del bolsillo'". A este ejemplo le sumó la situación de los empleados municipales que cobran $130.000 y no verán un aumento. "Esa gente es la que va a estar más golpeada producto de este aumento en la cuota. Yo estuve exponiendo en el plenario de comisiones en la Cámara de Senadores de la Nación diciendo que iban a haber personas que no iban a poder llegar a facturar los $6 millones y medio de la categoría A y por lo tanto no iban a poder pagar ese aumento en la cuota, que esa gente la iba a pasar mal porque iba a tener un aumento de más del doble de su cuota".

En este marco contó que pidieron "un tratamiento diferencial para esas personas y nos dijeron que no". A modo de alternativa para quienes no puedan alcanzar los nuevos topes de facturación planteó que existe el monotributo promovido o el monotributo social, que ofrecen cuotas más bajas y exenciones fiscales. "El camino alternativo que le podemos decir a estas personas que nos están escuchando es que vean que algunos pueden cambiar de tipo de monotributo. Por ejemplo, aquel que no usa la obra social porque nunca lo afilió, o porque tiene por otro lado, o porque no le importa perderla, puede cambiar a un tipo de monotributo que se llama monotributo promovido. Tiene que pagar sólo $9.800 por mes, más ingresos brutos".

