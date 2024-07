El Gobierno evalúa daños y rediseña la relación con los mercados tras la disparada del dólar blue

Ya con los mercados algo más tranquilos, por lo bajo, el Gobierno comienza a hacer balances. Entiende que la conferencia de prensa del viernes pasado fue algo fallida, pero que hubo una sobreactuación de parte de los operadores financieros. Sin embargo, liberales en definitiva, siempre habrá una visión prudente y comprensiva a lo que los mercados siempre expresan con su idioma, actuando en consecuencia. No habrá críticas, tampoco declaraciones exacerbadas contra los operadores financieros de cualquier nivel o circunstancia, sino intentos de explicaciones.

Reconocen en el Ministerio de Economía, que para esta época debería haber definiciones concretas que no pueden anunciarse. Y, lo más preocupante, no se sabe cuándo se podrán dar. Entre éstas se sabe que para el fin del primer semestre las reservas del Banco Central deberían estar por arriba de los 3.000 millones de dólares, en medio de abrazos y felicitaciones mutuas con los sojeros y aceiteros por el nivel de confianza mutua.

Por el contrario, desde los productores cerraron un segundo trimestre (el más importante del año para la liquidación) con un nivel de menos de 12% de ventas en comparación al promedio de los últimos cinco años, quitando el 2020 de pandemia en la consideración.

Derivado de lo anterior, saben también en el Gobierno que para junio no sólo los mercados, sino todos los operadores económicos privados del país y del exterior, esperaban definiciones serias y concretas sobre el principal problema cambiario y financiero que tiene Argentina: la apertura del cepo.

Así lo habían adelantado tanto Javier Milei como el ministro Caputo, y, dadas las circunstancias, no se pudo lograr. Consideran en el Gobierno que aquí hubo un error de comunicación ante el público en general, ya que la situación ameritaba una explicación más directa y sincera sobre por qué no puede haber aún perspectivas claras para la apertura del cepo, y los motivos reales para que esto no pueda anunciarse.

Alguien cercano al Poder Ejecutivo recordó la máxima que hay en este tipo de batallas, siempre el mercado tiene razón en cuanto a las expectativas, más teniendo en cuenta que había sido el propio equipo económico, incluyendo al Presidente, el que las había generado.

Sin embargo, en lo interno, se ratificará todas las veces que sean necesarias, los cuatro principios mileístas de la hora. Estos son:

-No habrá devaluación y se mantendrá el crawling peg (devaluación gradual y controlada del peso) al 2% anual.

-No se modificará el dólar blend, y los sojeros podrán liquidar a 80% el oficial y 20% en el Contado con Liqui.

-No hay tiempos ni definiciones cercanas sobre la apertura del cepo.

-No hay fecha para abrir negociaciones con el FMI para un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas. Más bien, se esperará a que el organismo apruebe las metas del primer semestre, y ahí volverán a abrirse los teléfonos.

Para Milei y Caputo, la clave es mantener la firmeza en el timón en tiempos turbulentos, Sentarse más que nunca en los anuncios de sostenimiento del superávit fiscal. Que la inflación no se vaya más allá del 5% (incluso quizá junio esté por debajo de ese nivel), reglamentar las normas que se incluyen en la Ley de Bases II y el paquete fiscal, y volver a hablar de competitividad, cuando en agosto se reduzca por primera vez el impuesto PAIS.

Mientras tanto, las negociaciones entre el trader oficial (Caputo) y traders de todos los bancos por las negociaciones por el canje de deuda de pases del BCRA al Tesoro, continúan en secreto. Sabe Caputo que enfrente tiene a personas que se conocen a la perfección, ya que, en definitiva, el ahora ministro de Economía era uno como ellos.

Hasta diciembre del año pasado, como asesor financiero de primer nivel en bonos y letras locales, Caputo era crítico respecto a la toma de deuda argentina, proceso que calificó varias veces desde su rol de analista privado como una “contaminación de deuda”; pero que ahora deberá convencer a sus ex pares que se trata de un buen negocio.

En definitiva, sabe cómo convencer a sus excolegas. Para empezar, con una tasa de razonable para arriba. Deberá ser rápido en la oferta. Los mercados estarán analizando detenidamente la marcha de las negociaciones, comprando o vendiendo acciones de entidades financieras al ritmo de las novedades.

Cree Economía que, en principio, los bancos podrán ser convencidos de las bondades de la LeReF (Letras de Regulación Financiera), y que apoyarán el proceso de cambio de deuda. Sin embargo, banqueros al fin, no están para perder dinero; sino, en todo caso, para negociar una ganancia moderada en el tiempo.

Los CEOs financieros de los bancos recibirán así con simpatía y prudencia a la nueva estrella del mercado de capitales local: La LeReF. Como se trata de un documento del Tesoro, será ahora responsabilidad de Luis “Toto” Caputo; con lo que el ministro volverá a sacar chapa de trader máximo del país. Un rol que nunca dejó, pero que las tareas de ser ministro de Economía plenipotenciario le impedían llevar adelante con la dedicación del caso.