Luis Caputo se mostró optimista ante los "traders" y garantizó los pagos de enero

Luis "Toto" Caputo y Santiago Bausilli desplegaron el martes optimismo ante sus expares. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) llamaron a los Agentes de Negociación y los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYCs), para presentarles casi en exclusividad los próximos pasos financieros, cambiarios y monetarios que el Gobierno tiene en mente, con la intención de despejar las dudas que los inversores tienen sobre la viabilidad de la estrategia oficial.

La idea de los dos funcionarios es que, hacia delante, los movimientos las sociedades autorizadas por la CNV a intervenir en el mercado de capitales sean sus aliadas, y que operen en consecuencia a la ruta trazada por Economía. En definitiva, la búsqueda de Caputo y Bausilli es crear confianza en los "traders" que tienen que lograr recrear la confianza generada en el primer semestre del año, algo perdida desde junio en adelante, pero indispensable para seguir teniendo al sistema financiero como aliado y no como entidades de desconfianzas permanentes.

En definitiva, tanto Caputo como Bausilli, hasta hace muy poco tiempo, militaban en las filas de las ALYCs, con lo que saben que tipo de mensajes enviar.

Cronograma de vencimientos

El principal dato que el ministro y el presidente del BCRA llevaron a la reunión fue la noticia que ya están asegurados por un año y medio, los pagos de capital de toda la deuda pública soberana en dólares (neteada del sector público). Esto incluye los vencimientos de Bopreales y Globales reestructurados en octubre del 2020 para enero y julio de 2025 y enero de 2026.

En el caso de la renta, estarían también ya disponibles los dólares para la liquidación de enero, mientras que para julio del 2025 se irán comprando en el primer semestre del 2025. Los pagos de enero sumarían unos U$S 5.100 millones, mientras que los de julio del próximo año alcanzarían los U$S 2.500 millones. Todo ese dinero ya estaría garantizado para cumplir con los pagos, según el mensaje que llevó ayer Caputo al encuentro.

Aclararon los funcionarios que los pagos de capital de la deuda se negociaron con un mecanismo de REPO (fondos a cambio de un seguro de garantía), pero no con el famoso oro del BCRA enviado a Londres, sino con bancos del exterior que aceptaron títulos públicos. Si bien no se aclararon de qué bonos se trata, especulaban los presentes con Bopreales de reservas.

Caputo adelantó, además, que las expectativas del Gobierno incluyen un incremento de las reservas de divisas del BCRA por unos 1200 millones de dólares durante agosto, dinero que llegaría a partir de los aportes de organismos multilaterales, cruzado con la ausencia este mes de sumas importantes de vencimientos. Hay que recordar que Economía cumplió en julio con el pago de unos 2100 millones de dólares por los vencimientos de este año de los bonos Globales y Bonares.

Sobre la fuente de divisas, los funcionarios adelantaron también que la cuenta comercial energética fue negativa en julio, pero que comenzará a repuntar en agosto para acelerarse positivamente en septiembre. Argumentó Bausilli que la caída de las reservas de junio- julio se explica casi exclusivamente por el déficit energético estacional, y que la balanza energética pasará de -700 millones de dólares en julio a un leve nivel positivo en agosto, con un piso de U$S 400 millones en septiembre. En este sentido, afirmaron ambos que desde agosto y hasta septiembre inclusive, el BCRA será comprador neto de divisas.

Qué pasa con la inflación

Sobre la evolución de la inflación, el ministro de Economía afirmó que las expectativas del oficialismo son que para septiembre ya pueda hablarse de un IPC con un 1% por delante, afirmando, además, que la inflación de julio será la más baja del año. Hasta ahora, esa meta la ocupa mayo, con un alza de los precios de 4,2%.

Caputo reconoció también en el encuentro con las ALCYs que, si bien se mantuvo el superávit primario en julio, el déficit financiero se aceleró por los pagos de los Bonares y Globales, algo que, tanto para el ministro como para el presidente del BCRA, era esperable. Anticipó el ministro que se volvería a un superávit financiero el mes que viene, el que podría sostenerse hasta diciembre, ya que no hay grandes vencimientos en el mediano plazo.

El ministro Caputo habló además del proceso de blanqueo de capitales. Si bien no aclaró qué cifra espera el Gobierno, pidió a los presentes que lleven a los clientes el mensaje que si depositan dólares y los mueven de la caja de ahorro especial de regularización fiscal en el banco a una cuenta especial de inversión por regularización de activos en las ALYCs, no se pagará absolutamente nada sin importar el monto, y que no existe la obligación de invertir en ningún activo, pero que si lo hacen no se pagarán multas. Recordó Caputo que ese dinero no se podrá retirar hasta diciembre de 2025, y que si retiran deberá la ALYC retenerle el 5% de la multa.