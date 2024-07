En 40 días el Banco Central perdió US$ 3600 millones en reservas

Una de las políticas innegociables al comiento del gobierno de Javier Milei fue la de recuperar el poder de fuego del Banco Central para salir del cepo y avanzar hacia la dolarización. Sin embargo, hacia mediados de junio, el ministro de Economía, Luis Caputo anunció que por cuestiones de coyuntura el Central comenzaría a intervenir en el mercado cambiario para frenar la escalada del dólar hasta que cambiara la tendencia y comenzaran a entrar dólares al mercado. Para ello dispondría de alrededor de US$ 3000 millones.

Sin embargo, sumando la última rueda en el MULC (Mercado Único de Cambios), el Banco Central perdió ya más de US$ 2.600 millones en reservas durante julio y cerca de US$ 3600 millones desde mediados del mes de junio, cuando tocó el pico de la gestión de US$ 30.000 millones de reservas brutas.

La venta de US$ 81 millones en el mercado de cambios en el día implica una seguidilla de seis jornadas consecutivas en negativo. Durante julio se registró una venta neta de US$ 181 millones, la más alta desde diciembre de 2023.

La entidad, además perdió US$ 593 millones en reservas en un sólo día y ahora cuenta con US$ 26.399 millones, un nivel que no se registraba desde el 8 de febrero pasado y que implica una pérdida desde el 18 de junio, cuando tocó el pico de US$ 29.959 millones, de US$ 3560 millones.

El dólar mayorista, en tanto, cotizó a $933 con un volumen operado en el segmento de contado por US$ 471 millones, de US$ 45,5 millones en el MAE y en el Rófex por US$ 949 millones.

En tanto el dólar blue cotizó nuevamente en baja hasta los $1.370 para la venta, perdiendo 1,08%, con lo que la brecha cambiaria quedó en 46,9%.

Los dólares financieros, en cambio, en alza. El CCL cerró en $1285 con una suba de 1,6%% y el MEP cerró en $1293 con una mejora del 2%.

El dólar minorista de Banco Nación cerró en $951,5 y la brecha cambiaria quedó en 44%.