El Banco Central pierde poder de fuego y compra pocos dólares en el mercado

El Banco Central culminó su jornada con un nuevo saldo comprador marginal de solo US$ 2 millones, en un marco de crisis financiera con una fuerte corrida cambiaria que provocó una estampida del dólar en la última semana.

De esta forma, la entidad financiera inició el mes de julio con compras totales por USS 52 millones en el mercado. En tanto, las reservas internacionales registraron un incremento en el día de US$ 31 millones y llegaron a US$ 29.645 millones.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por US$ 17.254 millones desde el 11 de diciembre del año pasado.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar mayorista cotizó a $915 con un volumen operado en el segmento de contado por US$ 275,3 millones, en futuros MAE por US$ 10 millones y en el Rofex por US$ 364 millones.

En tanto el dólar blue cayó por primera vez en tres jornadas y cerró a $1.405 para la venta con una baja de $25. Así, la brecha cambiaria bajó al 53,6%.

Los dólares financieros cotizaron también en baja. El CCL cerró en $1394 con un descenso del 2,94% y el MEP cerró en $1382 con una baja el 3,2%.

El dólar minorista de Banco Nación cerró en $933,5 y la brecha cambiaria quedó en 50,6%.