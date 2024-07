Baja la compra del súper: los productos con mayores retracciones

La recesión económica muestra datos preocupantes en los últimos meses casi todas las actividades productivas. Con la industria, la construcción y el comercio en general con datos con los niveles más bajos que se han visto en años el consumo ha mostrado derrumbes en niveles similares. Así lo indica el último análisis de la canasta relevada por la consultora Nielsen IQ para el mes de junio de 2024.

Con foco específico en los productos de consumo masivo que suele realizarse en las compras de supermercados, la caída general del consumo en el bimestre mayo-junio mostró números negativos en todos los canales relevados. De este modo, al compararlo con el mismo periodo año anterior, se observó una retracción del 15,5%. Pese a la disminución, el análisis agregó que se ha comenzado a desacelerar la caída en el nivel general.

Rubro por rubro

En líneas generales, los puntos en los que se observa mayor dificultad de mejora está en los productos que no son de primera necesidad. Así, uno de los rubros con peor comportamiento de ventas fue el de bebidas no alcohólicas, en las que el vino argentino no está exento.

Las bebidas con alcohol acusaron mayor recibo del derrumbe

De este modo, el rubro bebidas cayó 17% en general lo que, a desagregarse por tipo quedó en una caída de casi 30% de las bebidas alcohólicas (-29,3%) y de 12,3% en las no alcohólicas donde, entre otras, entran jugos y gaseosas. Este tipo de productos, sin embargo, achicó la profundidad de su caída según indicó el informe de Nielsen IQ.

Luego de las bebidas, otro rubro que cayó fue del de rubro Cuidado personal y Limpieza que cayó 16,2%. La principal caída aquí la impulsó en proporciones similares los productos de limpieza del hogar y de la ropa (-16,5%) y los de Cosmética y Tocador (-16,0%).

Por último, la contracción menor se dio en el rubro de alimentos. Aquí, no obstante, también también se produjo una importante retracción del consumo impulsado por los alimentos que son menos necesarios para la vida. El sector cayó en general 13,7% impulsado por Golosinas (-14,3%) y por los llamados alimentos no básicos que se retrajeron 15,3%. Sin embargo, los alimentos básicos también mostraron números negativos y una baja de 13%.