El Gobierno suma adhesiones a su decisión de eliminar la lucha antigranizo

Luego del caravanazo que se hizo en contra de la eliminación de la lucha antigranizo, el Ministerio de Producción salió a comunicar un nuevo apoyo en favor de esta medida. Se trata de la Cámara de Comercio, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT) que se reunió con las autoridades y pidió reforzar algunas medidas. Esto, pese a que el Valle de Uco no se encuentra directamente afectado por la medida debido a que en esa zona los aviones no pueden volar. El encuentro entre productores y funcionarios sirvió, no obstante, para marcar la cancha en función de las críticas y del “ruido” que hicieron los productores que se manifestaron contra la medida.

En este marco, el Gobierno comunicó que la mencionada cámara había sumado propuestas para mejorar la cobertura contra el granizo, una contingencia climática que puede implicar grandes pérdidas para la producción. Entre otros puntos, se dejó claro que la herramienta eficaz y probada para paliar la piedra es la malla antigranizo en primer lugar. En el segundo, expresaron que el seguro antigranizo debe mejorarse. Este último punto, es el que más resquemor genera entre los que están a favor y en contra de la decisión de dar de baja la lucha con aviones y bengalas.

Es que no se trata de un punto sencillo de resolver debido a que o es muy costoso o no alcanza para mucho cuando se necesita. Incluso desde el Gobierno todavía ajustan los detalles para que el acceso sea lo más extendido posible –lo que serviría para sostener el sistema- con un pool de empresas o una solución similar. Sin novedades específicas todavía acerca de este tema, desde la Cámara de Tunuyán solicitaron una mejora en el seguro agrícola.

Los aviones no vuelan en el Valle de Uco

El vicepresidente de la CIAT, Carlos Dávila, explicó que en la actualidad hay un10% de adhesión al seguro debido a que la herramienta ha quedado desactualizada. Así, entre las mejoras que solicitaron para ayudar a paliar las contingencias climáticas es que el seguro cubra el 100% de los costos de producción. “Algo que realmente le sirva al productor y que incentive la adherencia al sistema”, remarcó el también productor del Valle de Uco.

Con respecto al seguro existen algunos ejemplos que se podrían tomar como el que tiene Fecovita y la Asociación Tomate2000. La primera, como cooperativa, posee un sistema en el que todos participan y que se paga con vino elaborado en función de la compensación necesaria. La segunda, que es la que puso de ejemplo la CIAT, es el mismo sector privado el que lleva adelanta la operación. Lo que hacen es, como asociación, aportar un determinado monto que luego sirve para mitigar las contingencias. “Esta reestructuración es una oportunidad para proponerle al sector privado mejorar herramientas”, subrayó Dávila.

Cómo extender la malla

Con relación a otras propuestas para salvar la producción del granizo, tanto funcionarios como privados coincidieron en que es la malla antigranizo la que ha demostrado eficacia real para combatirla. Sin embargo, es clave extender el acceso a esta herramienta, algo que el Gobierno pretende hacer a través del crédito del Banco Nación a tasa subsidiada que anunció en su momento. El Valle de Uco es una de las zonas más “ricas” de la vitivinicultura ya que el crecimiento que ha tenido es –en general- de inversiones importantes y de alta gama. Por este motivo, y según datos de la CIAT es la zona con más superficie productiva cubierta con malla antigranizo. Con 9.000 hectáreas cubiertas de vid, alcanza así un 32%.

No todos acceden a la malla

Los que tienen reservas con relación a la malla afirman que no se trata de algo rentable –más allá de los créditos- para todo tipo de cultivo debido a las extensiones y márgenes de rentabilidad. Dávila apoyó la política de la malla antigranizo con subsidios de tasas para los productores de menos de 10 hectáreas. El problema es que muchos no cuentan con las condiciones para acceder al crédito y son estos los más golpeados cada vez que cae piedra. Por eso los productores propusieron reforzar las medidas para dicho acceso.

“Hay que lograr que este pequeño productor pueda acceder a recursos para colocar la malla antigranizo a través de una fianza personal o por parte del municipio a través de las regalías, puedan estos pequeños productores acceder a financiación de los organismos que tenemos”, propusieron desde la CIAT. Agregaron que en este sentido pidieron una política agresiva para promover esta herramienta así como un seguro agrícola más fuerte para la horticultura.