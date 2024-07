Hernán Letcher habló sobre cómo la recesión devora el empleo en Argentina

Según un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en lo que va del año Argentina ha perdido aproximadamente 170.000 puestos de trabajo teniendo en cuenta tanto el sector privado como el sector público. Además, la tasa de desocupación actual es del 7.7%. Hernán Letcher, director del CEPA, habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre la situación actual, sus implicancias futuras y la cada vez más remota posibilidad de una recuperación económica.

El analista comenzó hablando de los sectores de la economía más afectados por la crisis: construcción, comercio e industria. "Son los tres sectores más importantes de la actividad económica, y si uno pretende mirar hacia adelante, no hay vicios de recuperación en la actividad, con lo cual es muy difícil imaginar recuperación en los puestos de trabajo, naturalmente". Además mencionó que "los datos de pobreza oficiales no están, al menos los del Indec, pero los que han visitado la UCA y demás para el primer trimestre de este año hablan de una pobreza del 50% al 55%.

Informe del CEPA

La recesión además hace que muchas empresas cierren o se vayan del país. Ferrum por ejemplo, que es parte del sector industrial, "pero asociada a lo que tiene que ver con el segmento de la construcción". Entonces el freno de la obra pública y de la construcción en general la afecta directamente. Letcher mencionó que este tipo de empresas, para evitar despidos, acuden a las suspensiones que "no están en el registro o en el cómputo da destrucción de puestos de trabajo. Figuran en todo caso en un salario más bajo. Pero como eso no se publica o se publica en el marco del promedio, en todo caso te tiran el promedio de los salarios para abajo. Pero no son identificables". "En general es un acuerdo entre la patronal y los trabajadores, porque es mejor no perder el puesto de trabajo ya que no se recupera de manera sencilla. Entonces la suspensión es una herramienta si querés intermedia, que pretende tratar de ganar tiempo a ver si la cosa cambia".

"En el caso de Acindar, de los seis meses últimos, trabajó solo dos meses con un escenario de suspensiones, donde el salario se va reduciendo el 83% al 75%. Tenés un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver con línea blanca, porque la gente no tiene plata, cayó la producción y la apertura importadora que se empieza a vislumbrar" agregó el economista.

También mencionó a Grupo Canale, una empresa mendocina de alimentos que cerró y despidió a 38 empleados. Que el sector de alimentos se vea afectado "habla también de una crisis un poco más estructural y que preocupa sostenidamente en el tiempo".

Respecto al futuro, Letcher descartó la posibilidad de una recuperación en V, como se hablaba algunos meses atrás. "Cuando ves los datos a junio hay claramente una L cerca. El Gobierno se entusiasmó con el dato de mayo, pero no tiene sentido porque cuando vos te fijas, la curva sigue siendo una L". Continuó aclarando que los datos estaban sesgados por el balance el sector agropecuario. "De hecho, si vos sacás el sector agropecuario, todos los demás sectores cayeron, o casi todos, con lo cual no hay indicios de recuperación de actividad".

Por último habló sobre las últimas medidas tomadas por el Gobierno. "Tiene una lógica. A ver, es lo que reclamaba el mercado. El mercado le está pidiendo (a Milei) mostrar alguna vocación, aunque sea de que el camino fuera tendiente a desarmar las restricciones cambiarias. Y por eso lo tomaron bien. Lo que uno veía hasta ahora es que se estaba agravando la cuestión del flujo, el Banco Central no acumulaba dólares y el gobierno no estaba haciendo nada, enamorado si querés de la baja de la inflación y no haciendo nada para salir del cepo. Bueno, las nuevas medidas van en ese sentido".

Escuchá la entrevista completa: