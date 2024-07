Contrarrespuesta a Javier Milei: una ola de amparos contra los cambios en el Impuesto a las Ganancias

El presidente Javier Milei logró sancionar el paquete fiscal, con lo que quedó restituida la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Los cambios en los montos se oficializaron esta semana, y con ello, ya llegaron las primeras acciones de amparo y demandas de gremios contra la medida de gobierno. Los primeros tres fueron los sindicato de médicos, de judiciales y de bancarios.

Para graficar, se estima que la restitución del Impuesto a las Ganancias afecta a cerca de un millón de empleados en relación de dependencia, que comenzarán a pagar el gravamen a partir de los $1,8 millones de ingreso bruto mensual para los solteros y desde $2,2 millones para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. Restando los descuentos por aportes previsionales con un promedio de 17%, el mínimo para empezar a pagar Impuesto a las Ganancias queda en $1.494.000,20 netos para solteros. Y en $1.981.277,44 netos para casados con dos hijos, por mes.

Impuesto a las Ganancias y los primeros amparos

La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), el sindicato de los judiciales que encabeza Julio Piumato, fue quien dió el puntapié inicial. A través de un comunicado detallaron que la comunidad judicial fue el primer gremio en presentar una demanda contra la pretensión de avanzar con el “impuesto al salario” en la Justicia. La demanda cuenta con la adhesión certificada de alrededor de 300 judiciales para cumplir con las exigencias de la ley, aunque ya llevand acumulado más de 1000 adhesiones por si se plantea la necesidad de ampliar su número.

El cambio en Ganancias afecta a cerca de un millón de empleados en relación de dependencia.

"Decidimos no esperar la reglamentación de AFIP porque preveíamos (como ocurrió) que nada iba a cambiar. Así, el martes 16 de julio iniciamos la acción en el Fuero Contencioso Administrativo, que, pese a la oposición de un fiscal, ya obtuvo: 1) la habilitación de la feria judicial; 2) la excusación lógica del juez de feria (que paga ganancias) y el cambio de juez de la primera a la segunda semana; 3) la necesaria competencia y 4) el envío de oficio al Registro de Acciones Colectivas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora estamos en pleno trámite, aguardando la decisión judicial sobre la cautelar solicitada. La presentación es sólida, así que confiamos en que la Justicia haga respetar la Constitución Nacional", indicaron.

Y además, sostuvieron de manera tajante que “el salario no es ganancia, puesto que su naturaleza es alimentaria". E incluso, recordaron que el propio presidente Milei, "al votar a favor como diputado en octubre de 2023 la reforma del impuesto cedular, expresó con absoluta vehemencia que es un delirio descomunal tratar el salario como ganancia”.

En tanto, el martes 22 de julio, la Asociación de Magistrados, que presentó su propia cautelar.

En esta misma línea, se exprearon desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), que nuclea a los trabajadores privados y públicos del sector. El día jueves 18 de julio el gremio presentó un amparo ante la Justicia contra el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría "por afectar al universo de las y los trabajadores que representan". En la misma demanda -realizada ante el Juzgado Nro 1 de San Martín- solicitaron la suspensión del Título V de la Ley 27.743 hasta tanto se dicte la sentencia definitiva.

"Tal como advertimos y denunciamos en un comunicado anterior, la restitución de Ganancias afectará notablemente a los profesionales de la salud y generará aún más pluriempleo. Esto implica menos ingresos formales “en blanco” y una tendencia creciente al trabajo informal, con todos los riesgos y desventajas en relación a los inexistentes derechos laborales que esto apareja. Además, podría ocasionar una crisis en el sistema sanitario dado que los empleadores encontrarán aún más dificultades a la hora de conseguir reemplazos de guardia, puesto que esto produce un incremento en el haber del profesional, quien quedará alcanzado por este injusto impuesto", argumentó Carlos Wechsler, secretario adjunto de AMRA.

Los gremios sostienen que "el salario no es ganancia".

Y desde el gremio médico fueron lapidarios al afirmar "que el salario no es ganancia, y mucho menos los ingresos de trabajadores esenciales que siguen exponiendo su vida por la salud de la población".

Por su parte, la Asociación Bancaria, el gremio que representa al sector, presentó el martes pasado una denuncia para judicializar la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. También solicitaron que los bancarios no paguen el tributo, al advertir que es "confiscatorio" y que representa "una rebaja salarial" de afecta a casi toda la totalidad de los trabajadores de la actividad.

"Más allá de las razones que argumentamos durante todo este tiempo, en donde sostuvimos siempre y con todos los gobiernos de turno, que el salario no es ganancia, se solicitó en esta oportunidad el dictado de una urgente medida cautelar de no innovar, destinada a que no se efectúe el descuento de este impuesto", señalaron en un comunicado.

Desde el sindicato liderado por el secretario general, Sergio Palazzo, subrayaron además que se solicitó "la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la mencionada norma". Captura de pantalla del tuit de Sergio Palazzo,secretario general de La Bancaria.

Más amparos contra la "medida Milei"

Pablo Moyano, número dos de Camioneros y miembro del triunvirato de conducción de la CGT, aseguró el mismo lues tras conocerse la reglamentación de Ganancias: "No le voy a dar una mano a este Gobierno, hay que confrontarlo". E incluso, adelantó que habría una “ola” de amparos en la Justicia.

Además, en medio de la fuerte interna que mantiene con los sectores más dialoguistas de la central obrera, les lanzó un dardo al afirmar que "les dije a mis compañeros de la CGT que no iba a la reunión con Cordero porque después nos iba a cagar. Y pasó". Y añadió: "No sirve para nada buscar acuerdos con el Gobierno: fueron a negociar y el Gobierno les reglamentó Ganancias".

Esta tarde, habrá una reunión del consejo directivo cegetista, en la que se definirán los próximos pasos en la estrategia de la central. Moyano no descartó una movilización a Tribunales.

En tanto, Roberto Coria, secretario general del sindicato guincheros y grúas móviles, dijo en diálogo con las prensa: “Los gremios portuarios nucleados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) que encabeza Juan Carlos Schmid, vamos a presentar acciones judiciales con medidas cautelares, ya que se afectan principios fundamentales del derecho del trabajo como la progresividad y la tutela del salario”.