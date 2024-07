Preocupación por el oro que Luis Caputo envió a Inglaterra: ¿se puede embargar?

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, reconociera oficialmente que se enviaron dos cargamentos de oro a Inglaterra en una operación realizada por el BCRA, comenzaron a circular versiones que aseguran que en Londres podrían embargarlos para el pago de los juicios que se siguen allí contra el Estado nacional por la estatización de la empresa YPF.

Quien llamó la atención sobre el tema fue el diputado nacional y jefe del gremio de bancarios, Sergio Palazzo, al realizar un pedido de informes oficial para que el organismo monetario informe sobre el destino de ese oro.

Al Gobierno no le quedó más remedio que admitir el envió del cargamento los días 7 y 28 de junio a través de la aerolínea British Airways al país europeo, aunque no dio explicaciones acerca del motivo de no haber informado la operación a la población. Además, aún no informó el monto del envío. Según los últimos datos, el BCRA cuenta con 1,98 millones de onzas troy de oro, lo que equivale a US$ 4.500 millones.

El Gobierno envió oro a Inglaterra

Lo que hicieron, en cambio, fue justificar el movimiento planteando que en ese país generará intereses y estará disponible para, en caso de necesitarlo, para utilizarlos como garantía de un préstamo internacional, algo muy probable habida cuenta de la desesperación por conseguir dólares frescos que tiene el gobierno.

Sin embargo, tras el reconocimiento de Caputo, diversos especialistas salieron a alertar sobre el riesgo implícito de un posible embargo de la justicia británica, o estadounidense.

Para el exasesor económico del Gobierno, recientemente apartado, Fausto Spotorno, el oro argentino podría ser embargado en el marco de litigios abiertos como el de YPF. "El oro estaba acá para protegerlo contra juicios y embargos. Pero no se puede usar como las reservas en dólar billete. Para poder usarlo tiene que estar en el exterior. Eso le da liquidez y hasta puede generar rentabilidad. Pero podría caer en embargos y hay juicios como los del cupón PIB e YPF. Ese riesgo se puede reducir, pero son cuestiones legales", dijo.

El economista explicó que "la forma de usar el oro en el exterior para dar liquidez es usarlo como garantía para préstamos de corto plazo. Alternativamente se pueden vender para hacerse de los dólares. Claro que si esto conviene o no depende de las expectativas sobre rendimiento del oro vs tasa".

En tanto, el expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli dijo que "se debería aclarar qué se hará con el oro". Y recordó que "los bancos centrales están acumulando oro cuyo precio sube fuerte en 2024. Se debería aclarar que se hará con el oro" y alertó que Londres "es una plaza riesgosa ya que embargó reservas a varios países incluida Islandia. En 2015 Cámara de Apelaciones NY falló a favor del BCRA contra los buitres".

También se sumó a las críticas el ex ministro Martín Guzmán, quien se preguntó si el Gobierno está sacando oro del país para "empeñar las joyas de la abuela". Recordó que el presidente Javier Milei dijo que ya tienen armados las REPOs para pagar deuda el año próximo y señaló que "un REPO es como empeñar las joyas de la abuela. Das el oro a cambio de dólares. Luego toca devolver los dólares para recuperar el oro. Si no tenés los dólares, la casa de empeño (en este caso, un banco internacional) se queda con el oro".

El economista y profesor de de Finanzas Internacionales en la UNLP y UBA, Jorge Carrera, recordó los antecedentes globales al respecto.

"Llevar las reservas de oro de Argentina a otra jurisdicción como el Reino Unido o EEUU requiere que quien tomó la decisión esté bien seguro que no hay riesgo de embargo. Porque hay algunos juicios abiertos en esa jurisdicción y otras jurisdicciones. Recuérdese el tema con las reservas en oro de Venezuela en el Reino Unido que, crease o no, se le asignaron al llamado gobierno legítimo de Juan Guaidó o el tema con los 300.000 millones de Rusia en la UE. O el embargo al BCRA en sus tenencias en la Fed de Nueva York por varios millones de dólares que tardó bastante tiempo en que el BCRA logrará recuperarlas".

Y concluye: "Imagino habrá un sólido informe jurídico qué recomienda enviar las reservas y se evaluaron los beneficios menos los costos efectivos (de transporte entre otros) y potenciales (probabilidad de embargo)".